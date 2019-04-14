Пламенный привет от Ерёменко. «Спартак» снова опозорился

Ханни – в запасе

При определении состава на матч Кононову снова было сложно рассчитывать на тактическую вариативность: Гулиев после инцидента на дороге отправился тренироваться в дубль, в команде остались два опытных и здоровых центральных полузащитника (Фернандо пока набирает форму после травмы, молодого Игнатова тренерский штаб также не спешит бросать в бой), поэтому «Спартак» опять выстроился по 4-4-2. В средней линии расположились Глушаков и Зобнин.

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Главным сюрпризом стало отсутствие на поле Ханни, который до сих пор у Кононова пользовался почти безграничным доверием. В этот раз тренерский штаб усадил алжирца на скамейку, а на левый фланг отправил Мелкадзе. Событие сенсационное, хотя если внимательно смотреть на все последние матчи Ханни (ноль результативных действий весной, множество брака, слабая помощь в обороне), предпосылки к такому решению имелись. Впрочем, Софьян всё равно появился на поле ещё в первом тайме.

Экс-спартаковцы против бывших

В составе «Ростова» также не обошлось без неожиданностей. Номинальный опорник Гацкан занял позицию правого центрального защитника. Вероятно, Карпин бросал супержёсткого молдаванина под мягкого Ханни, но на деле Гацкан часто противостоял такому же атлетичному Мелкадзе, и пришлось ему непросто.



Хотя позиция Гацкана или выход Глебова вместо Зуева в средней линии – это моменты вторичные. Главное, что с первых минут появились два недавних спартаковца – Ерёменко и Попов, ставшие по весне самыми эффективными футболистами команды. Финский хавбек ожидаемо сыграл правым центральным полузащитником в тройке, а болгарин, успевший залечить травму, составил пару мобильных и легковесных форвардов с Ионовым.

Отличный стандарт «Ростова»

Матч начался по ожидаемому сценарию: «Спартак» завладел мячом и попробовал оказать стартовое давление. Получилось оно не очень мощным, но несколько голевых шансов гости получили. На 4-й минуте Мельгарехо слишком слабо пробил из отличной позиции после паса Зе Луиша на ход. Далее сам Зе Луиш отвратительно распорядился мячом после случайного падения Сигурдссона возле своей штрафной и загубил потенциально голевую контратаку, превратив её в позиционную и неопасную.



«Ростов» с трудом переходил центр поля и вдвое проигрывал красно-белым по владению, но команде Карпина хватило одного стандарта, чтобы выйти вперёд. Разыграли его дончане просто отлично: Чернов подал на ближнюю штангу по уходящей траектории, Норманн набежал, опередил Глушакова и кивком головы переправил мяч на дальний угол вратарской. А там уже сплоховал Жиго, упустивший Гацкана и позволивший тому расстрелять Максименко в упор.



Всё территориальное преимущество «Спартака» моментально превратилось в пыль.

Первый гол Зобнина ногой

«Спартаку» стало ещё тяжелее, ведь команда на сегодня стала совсем уж эмоционально неустойчивой, и любая локальная неудача способна вывести её из равновесия. Сразу после пропущенного гола ухудшилось движение, стало больше потерь, но сравнять счёт красно-белым всё равно удалось: помог потрясающий рывок Мельгарехо сквозь центральную зону и отменный пас на Зобнина. Роман, как мы знаем, имеет проблемы с завершением, но в этот раз наконец-то нанёс внятный удар.



Мяч влетел в дальнюю девятку, и это первый гол, забитый Зобниным за «Спартак» ногой. Два предыдущих (в ворота «Оренбурга» в чемпионском сезоне) он внёс в сетку головой.

Неудачные замены Кононова

На какое-то время «Спартак» пришёл в себя и вновь стал опаснее. Ещё до перерыва на отличную ударную позицию вышел Мельгарехо, но с реализацией опять возникли проблемы. А потом проблемы появились у Зе Луиша – уже со здоровьем. Форвард, держась за приводящую мышцу, попросил замену, и Кононову пришлось выпускать Ханни.

Эта замена явно не усилила игру красно-белых. Алжирец располагался высоко в средней линии, не получал мяч и к 66-й минуте (то есть за полчаса) отдал всего четыре точных паса. Чудовищный показатель, характеризующий очередной слабый матч Софьяна в России. Впрочем, эта неудачная перестановка была вынужденной. Две других Кононов предпринял уже по собственной воле и с обеими промахнулся: как Ломовицкий, так и Фернандо плохо вошли в матч. Покинувший поле Мельгарехо хотя бы излучал остроту. По заменам тренер «Спартака» проиграл Карпину в одну кассу.

Ерёменко стремительно приходит в себя. Сейчас он бы пригодился «Спартаку» Не удивляйтесь, если в воскресенье Роман огорчит красно-белых.

Супернавес от Ерёменко

Атакующие порывы «Спартака» были хилыми, к концу игры совсем угасли, «Ростов» без труда от них отбивался. Матч вполне мог завершиться ничьей, но, видимо, «Спартак» в этом сезоне должен испытать всевозможные унижения. Хозяева всё-таки забили второй гол за 10 минут до финального свистка, а автором результативного паса стал, конечно же, Ерёменко. Роману удалась потрясающая подача с правого фланга на Шомуродова. Перед игрой мы предупреждали, что у финского хавбека весьма крутые навесы, но красно-белые к ним почему-то оказались не готовы.



Теперь «Спартаку» стоит задуматься даже не о Лиге чемпионов, а о том, как бы попасть хотя бы в Лигу Европы. «Ростов» дышит в спину, адекватной игры всё нет, а Кононов становится с каждым днём всё грустнее и грустнее.