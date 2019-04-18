«Договаривались ли они кого-то бить? Нет-нет, мы поесть собирались»

В Пресненском суде уже который день допрашивают свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. История утомляет всё больше, но даже в этих условиях новые участники заседания выдают такие перлы, что мимо никак не пройти. Собрали главное за сегодняшний день.
Лала Джафарова, свидетель
«Соловчук сам себя назвал п......».
«Я бежала за Екатериной. Когда добежала, она лежала на водителе».
«Соловчук был весь в крови. Но он тоже наносил удары. Лёжа? Видимо, да. В тот момент я этого не видела».
Алексей Авдеев, охранник клуба «Эгоист»
«Давления не оказывали, неправду говорить не заставляли. Только вот с работы вечером дёрнули».
«Я так понял, что следователь вставлял абзацы в мои слова. Всё как-то быстро прошло, допрос 15 минут, а слов на три-четыре листа».
Владимир Евсеев, свидетель, который «ничего особо не видел»
«Следователь мне несколько раз показывал видео, чтобы я нашёл на нём себя. Спустя несколько просмотров я заметил свои ноги и ноги своей жены, которые быстро проследовали к балкону».
«Была какая-то ругань, которую я передать не могу. У какого-то мужчины потребовали телефон и попросили поклясться, что он ничего не снимал».
Прокурор
«Петух» это на сленге? Интересно, откуда футболисты знают этот сленг».
«Я свою работу делаю хорошо. И вам это не нравится, я понимаю».
Диалог
Адвокат: «Перед началом конфликта ребята договаривались кого-то побить?».
Свидетель: «Нет-нет-нет. Мы вообще собирались поехать куда-нибудь поесть».