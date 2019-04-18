Ещё одна порция цитат по делу Кокорина и Мамаева.

«Договаривались ли они кого-то бить? Нет-нет, мы поесть собирались»

В Пресненском суде уже который день допрашивают свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. История утомляет всё больше, но даже в этих условиях новые участники заседания выдают такие перлы, что мимо никак не пройти. Собрали главное за сегодняшний день.

Суд над Кокориным и Мамаевым. «Они могли убить Соловчука, это полный ужас». LIVE Всё о деле Кокорина и Мамаева.

Лала Джафарова, свидетель

«Соловчук сам себя назвал п......».

«Я бежала за Екатериной. Когда добежала, она лежала на водителе».

«Соловчук был весь в крови. Но он тоже наносил удары. Лёжа? Видимо, да. В тот момент я этого не видела».

Алексей Авдеев, охранник клуба «Эгоист»

«Давления не оказывали, неправду говорить не заставляли. Только вот с работы вечером дёрнули».

«Я так понял, что следователь вставлял абзацы в мои слова. Всё как-то быстро прошло, допрос 15 минут, а слов на три-четыре листа».

«Тебе повезло, что остался жив». Показания Пака в суде Драка в кафе глазами чиновника.

Владимир Евсеев, свидетель, который «ничего особо не видел»

«Следователь мне несколько раз показывал видео, чтобы я нашёл на нём себя. Спустя несколько просмотров я заметил свои ноги и ноги своей жены, которые быстро проследовали к балкону».

«Была какая-то ругань, которую я передать не могу. У какого-то мужчины потребовали телефон и попросили поклясться, что он ничего не снимал».

Суд над Кокориным и Мамаевым. Шестой день. Как это было Все подробности процесса.

Прокурор

«Петух» это на сленге? Интересно, откуда футболисты знают этот сленг».

«Я свою работу делаю хорошо. И вам это не нравится, я понимаю».

Диалог

Адвокат: «Перед началом конфликта ребята договаривались кого-то побить?».

Свидетель: «Нет-нет-нет. Мы вообще собирались поехать куда-нибудь поесть».