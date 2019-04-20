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Как команда Слуцкого в меньшинстве прервала безвыигрышную серию

«Витесс» выиграл в меньшинстве
Анатолий Романов
Фото: VI Images via Getty Images
Слуцкий крупной победой прервал серию неудач. «Витесс» час играл вдесятером
Первая победа за семь туров!
Футбол / Прочие турниры

Леонид Слуцкий одержал одну из самых ярких своих побед в чемпионате Нидерландов. В домашнем матче со «Зволле» команда российского тренера крупно выиграла, играя в меньшинстве с 23-й минуты. «Витесс» прервал безвыигрышную серию в Эредивизии: в предыдущих шести турах у жёлто-чёрных было пять ничьих при одном поражении.

Нидерланды - Эредивизия. 31-й тур
20 апреля 2019, суббота. 20:45 МСК
Витесс
Арнем
4 : 1
ПЕК Зволле
Зволле
1:0 – Линссен – 9, 1:1 – Тай – 23, 2:1 – Линссен – 47, 3:1 – Мохаммед – 73, 4:1 – Линссен – 77
Удаления: Бюттнер, 27 – нет

Испытанием для «Витесса» стало удаление экс-защитника московского «Динамо» Алекса Бюттнера. На 27-й минуте он получил прямую красную карточку от известного голландского судьи Бьорна Кюйперса за удар прямой ногой в колено соперника. В принципе при желании Кюйперс мог ограничиться предупреждением, но, возможно, «Витессу» чуть-чуть мстят за скандальные высказывания со стороны нашего тренера в адрес другого арбитра Сердара Гёзюбююка. Теперь, даже если Слуцкий не согласен с решением Кюйперса, от него не стоит ждать подобных откровений. «Никогда больше не буду говорить в таком тоне об арбитрах», – пообещал Леонид Викторович.

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Болельщики с ним согласны.

Удаление случилось при счёте 1:1. «Витесс» вышел вперёд уже на 9-й минуте после того, как Мартин Эдегор подал угловой, а лучший снайпер команды Брайан Линссен забил головой. В середине первого тайма хозяева в течение четырёх минут пропустили ответный гол и остались без Бюттнера. Всё шло к тому, что жёлто-чёрные снова потеряют очки, но во втором тайме «Витесс» вдесятером забил три мяча в ворота середняка Эредивизии!

Героями матча стали всё те же Линссен и Эдегор. Голландец вколотил ещё два мяча головой после подач арендованного у «Реала» норвежца с угловых. Все голы как под копирку. Кроме того, Дауда Мохаммед завершил быструю контратаку. В результате Эдегор заработал высший балл от Whoscored – 10,00. У Линссена тоже почти максимальная оценка – 9,97.

Защитник сборной России Вячеслав Караваев вышел как обычно в основе и сыграл 55 минут. Он заработал 6,48 балла (лишь девятый результат в команде). У Караваева один удар по воротам, три отбора и два выноса мяча, а также три неточных кросса.

«Витесс» занимает шестое место, отставая на одно очко от «Хераклеса» и на пять от АЗ. Команда Слуцкого продолжает борьбу за Лигу Европы.

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