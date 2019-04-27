Красота дня. Жена защитника, который забивает больше многих форвардов РПЛ

Мы привыкли, что в чемпионате России не в каждом матче забивается тонна мячей. Хватает нападающих, которые вообще ни разу на забили в этом сезоне. Но есть в РПЛ футболист, который уже пять раз поразил ворота соперников, притом что это совсем не основная его обязанность. Молодой центральный защитник «Рубина» Егор Сорокин провёл уже полдесятка голов за казанский клуб. Все со стандартов, и почти каждый гол оказывался очень важным для команды.

Егор Сорокин начинал карьеру в «Зените», потом выступал за любительский клуб «Руан», затем за «Тосно», а потом перешёл в «Рубин». Осенью 2018 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче со сборной Чехии. Сорокин — одно из открытий нынешнего сезона. Рядом с Егором всегда находится любящая жена Анастасия, которая во всём его поддерживает. Знакомимся с ней.

Фото: instagram.com/sorokinea80

Фото: instagram.com/sorokinea80

Фото: instagram.com/sorokinea80

Фото: instagram.com/sorokinea80

Фото: instagram.com/sorokinea80