«Краснодар» — ЦСКА: у кого своих воспитанников больше?

Воскресная встреча на краснодарском колизее вызывает интерес не только в контексте яростной борьбы за путёвки в Лигу чемпионов и внушительный финансовый бонус в придачу. Именно «Краснодар» и ЦСКА – или в обратном порядке, как вам будет угодно – в последние годы принято считать образцовыми футбольными предприятиями с точки зрения подготовки резерва. Воспитанников двух эффективных академий, достигших вершины пирамиды в структуре родного клуба за последние годы, с лихвой хватит на приличную сборную. Как минимум – молодёжную. Пока. Очная встреча «быков» с «конями» – подходящий повод для ревизии внутренних ресурсов команд.



Естественно, что за десятилетия своего существования школа ЦСКА дала футболу значительно больше кадров, чем система «Краснодара» – в силу гораздо более старшего возраста. Корректнее будет сравнить результаты их работы с того времени, как с «конвейера Галицкого» сошли первые конкурентоспособные футболисты. Точка отсчёта – 2014 год: пятилетку тому в основе южан вышел первый выпускник академии.

Самые урожайные годы

«Краснодар» – 1999 год рождения

Академия «Краснодара» открылась 11 лет назад и с тех пор выпустила уже несколько партий воспитанников. Самой успешной – на данный момент – можно считать команду 1999 года рождения. Её эффективность не столько даже результатами измеряется (хотя и с ними у «бычков» Александра Марьяновича полный порядок), сколько количеством игроков, достигших профессионального футбола. Из числа чемпионов России 2016 года по своему возрасту Мурадом Мусаевым ныне задействованы сразу пятеро – Сафонов, Голубев, Уткин, Сулейманов и Игнатьев. Матвей на финальном турнире получил приз лучшего вратаря, Иван – лучшего игрока. Теперь оба зажигают в основе – за компанию с ровесником Шапи.

«У него характер Акинфеева и бешеный талант». Новая звёздочка «Краснодара» Молодой вратарь «быков» Сафонов уже дебютировал за клуб в Лиге Европы и сыграл первый матч на ноль в РПЛ.

ЦСКА – 1998 год

Директор школы ЦСКА Олег Корнаухов не потому среди прочих выделил 1998 год, что сам приложил руку к воспитанию ребят в качестве тренера (наряду с коллегами. Эта плеяда по-своему уникальна: из двух с небольшим десятков учеников до «молодёжки» клуба добралась половина – 11 человек. Из них двое – Чалов и Кырнац – преодолели всю клубную лестницу с первой ступеньки до последней, не пропустив ни одной. Хосонов, Маклаков, Олейников, Пухов, Овчинников привлекались в главную команду. Неудивительно, что и навыигрывали парни по юношам много чего: одно только первенство Москвы – дважды.

«Сделали снимок, а в голени дыра. Сквозная!» От игрока до директора школы в ЦСКА Он играл у Иванова и Садырина, забивал Бразилии, помнит юного Мамаева, тренировал Чалова.

Сколько воспитанников дебютировало в основе за 5 лет

«Краснодар» – 15

У топ-менеджмента «Краснодара», по-видимому, были свои резоны «назначить» первым воспитанником академии в основе хавбека Жигулёва. Нападающий Комличенко дорос до первой команды на три года раньше. Не заметить его премьеру в РПЛ было трудно: выход на замену в Томске Николай ознаменовал голевой передачей на Вандерсона №1. Возможно, в полной мере высокого доверия начальства Комличенко не оправдал – другого объяснения его «разжалованию» я не нахожу.

Впоследствии «молодёжка» исправно обеспечивала основу людьми, но задержаться на этом уровне долго никто не мог. В этом плане Жигулёв действительно своего рода пионер. Достаточно свежих лиц мелькало в кубковых играх (Марченко, Гогличидзе, Татаев, Фомин, Адамов, Ланин), Агеев с Воробьёвым даже в Лиге Европы выходили, но только с приходом Мусаева своему, доморощенному молодняку стали доверяться главные роли. Для владельца клуба это, возможно, даже важнее сиюминутных спортивных показателей.

ЦСКА – 19

«Армейская» школа за последнюю пятилетку дала главной команде почти два десятка исполнителей (Акинфеева, Щенникова, Базелюка как более «ранних» оставляем за скобками). Не все пригодились. Требования к кандидатам в ЦСКА заведомо высочайшие – уровень РПЛ не всякий потянет, не говоря уже о Лиге чемпионов. Леонид Слуцкий, а затем и Виктор Гончаренко активно тестировали молодёжь на тренировках, в контрольных и кубковых матчах, но более половины дублёров в итоге отсеяли – кого временно, с правом возвращения, кого с концами.

Дергачёв, Котов, Георгиевский, Алибеков, Тикнизян, Олейников, Анисимов, Пухов, Маклаков – у всей этой компании стаж выступлений за первый состав ограничивается одной-двумя играми. Из всего списка только Тикнизян остаётся в обойме. На Кучаева, Гордюшенко, Хосонова, Макарова и вратарский дуэт Помазун – Кырнац Гончаренко рассчитывает в близкой или среднесрочной перспективе. С оговорками в этот ряд можно поставить Жамалетдинова. 20-м в перечне, по всей видимости, станет форвард Жиронкин: в запас он уже исправно попадает. В полной мере своими шансами распорядились двое – Головин и Чалов. Оба – в сборной.

Воспитанники в заявке на сезон-2018/19



«Краснодар»

Самый востребованный: Сулейманов – 34 игры.

Самые результативные: Игнатьев, Сулейманов – по 11 голов.

Самые дорогие: Игнатьев, Сулейманов – € 4 млн.

Суммарное количество игр в сезоне-2018/19 (РПЛ): 51.

Суммарное количество голов в сезоне-2018/19 (РПЛ): 13.



ЦСКА

Самый востребованный: Акинфеев – 574 игры.

Самый результативный: Чалов – 27 голов.

Самый дорогой: Акинфеев — € 12 млн.

Суммарное количество игр в сезоне-2018/19 (РПЛ): 99.

Суммарное количество голов в сезоне-2018/19 (РПЛ): 16.

Выпускники клуба в высших дивизионах других стран

«Краснодар» — 5

Востребованность за рубежом – ещё один показатель качества производимого продукта. Бизнес-модель Галицкого не предусматривает массовый экспорт лучших воспитанников академии – её первостепенной задачей является подготовка кадров для первой команды. В другие клубы и страны «Краснодар» отпускает футболистов, которые ему самому по тем или иным причинам не подошли. Несколько человек за последнее время отправились за практикой за границу – вратарь Кавлинов в Беларусь («Гомель»), защитник Стежко – в Армению («Пюник»), нападающий Брагин – в Швецию («Атлетик Эскилстуна»). В чешской «Младе» «краснодарцев» сразу двое – защитник Татаев и нападающий Комличенко. Первый воспитанник «быков» в основе и за рубежом преуспел первым. 26 голов в 48 играх за «Младу» — показатель отменный.

ЦСКА – 6

Самого успешного «армейца» в топ-5 лиг Европы вы и без нас прекрасно знаете. Помимо Головина более или менее на виду Жамалетдинов: первый гол в Польше забил, пробился в стартовый состав. Защитник Станисавлевич (он хоть и серб, но 100-процентный продукт ЦСКА) с нового сезона работает в Болгарии («Славия»), хавбек Пухов пополнил ряды литовского «Жальгириса», а вратарь Злобин уже попадает в заявку головной команды «Бенфики» (не ровён час, скоро дебютирует). Опорник Сорокин из всей этой компании наименее известен, но это и неудивительно: до белорусской «Городеи» Андрей добрался транзитом через «Сахалин» и второй «Ростов». Хоть там с высшей лигой познакомился – правда, пока не очень близко.

Выпускники клуба в обойме первой команды прямо сейчас

«Краснодар» — 9

Мусаев периодически даёт резервистам возможность своими глазами со скамейки увидеть темп и накал Премьер-Лиги, но квалифицировать всех как игроков обоймы пока преждевременно. Одно включение в запас – недостаточное основание для этого. Помимо пятёрки воспитанников, получающих игровые минуты, в расширенный состав команды входят ещё четверо ребят, среди которых два – вратари (Латышонок, Адамов).

ЦСКА – 9

У ЦСКА за неполный сезон через заявку прошло больше выпускников школы. Травма Кучаева (по правилам УЕФА, Константин уже приобрёл статус воспитанника клуба), аренды Гордюшенко, Жамалетдинова, Хосонова и продажа Пухова сократили этот список до 9 человек. Трое из них (Акинфеев, Чалов, Щенников) играют постоянно, Чернов входит в ближайший резерв, а Помазун, Кырнац, Тикнизян, Жиронкин и Марадашвили – в более «дальний».