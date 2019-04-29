Игроки «Аланьяспора» попали в аварию. Один погиб, остальные испугались

Что произошло?

После ничьей с «Кайсериспором» семь игроков «Аланьяспора», в том числе бывший защитник «Тоттенхема» Стивен Кокер, экс-форвард «Ньюкасла» Паписс Сиссе и нападающий сборной Чехии Йосеф Шурал, не поехали домой на командном автобусе, а арендовали минивен марки Mercedes-Benz. Дорога предстояла долгая и поздняя – путь от Кайсери до Аланьи занимает около семи-восьми часов, матч закончился около шести вечера, — поэтому водителей в машине было двое.

За пять километров до Аланьи минивен попал в аварию. Машина перевернулась, а основной удар пришелся на правую сторону: помимо многочисленных вмятин и разбитых окон, оторвалась дверь. Один из пассажиров получил многочисленные травмы головы и переломы, и спасти его не удалось: Йосеф Шурал умер в реанимации.

В чём причина?

По словам президента «Аланьяспора» Хасана Чавушолу, авария произошла по вине водителя. «Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, оба водителя уснули. Сейчас они задержаны и допрошены», — сказал он турецкому информационному агенству Anadolu.

Что с остальными игроками?

У Сиссе констатирован перелом руки, остальные футболисты отделались ссадинами и испугом. По словам главного тренера, все очень подавлены. «Все пусто, жизнь пуста. Нам больно. Он был самым трудолюбивым футболистом команды, очень дисциплинированным и образцовым человеком», — сказал Сержен Ялцин.



Одноклубник Шурала Хайдар Йылмаз сказал, что не знает, как это пережить: «Это какая-то дурная шутка. Я не могу в это поверить. Хотелось бы как-то ему помочь, но как… Наши друзья получили незначительные травмы, но их психологическое состояние очень плохое. Как и мое».



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Шурал перешел в «Аланьяспор» зимой 2019 года. До этого он два года провел в пражской «Спарте», где не раз выводил команду на поле в качестве капитана команды.

У Йосефа осталась жена и две дочери – младшая родилась два месяца назад.