«Зенит» может стать чемпионом через неделю, «Спартак» поборется за Лигу Европы

До конца сезона осталось четыре игры. Часть команд уже потеряла шансы на чемпионство, а ещё несколько отчаянно не хотят вылетать. Можно начать прикидывать, какое место займут команды в таблице.

Что с чемпионством?

В этом туре одним претендентом на чемпионство стало меньше. Проиграв «Краснодару», ЦСКА лишился шансов на «золото». Хотя у команды Мусаева шансов побороться за титул тоже почти что нет.

Можно, конечно, пофантазировать, что «Зенит» в четырёх играх возьмёт одно очко. Но, скорее всего, даже «Локо» уже не помешает «Зениту» взять титул.

Для этого Питеру достаточно выиграть в Грозном и болеть за Тулу в их матче с «Локомотивом». Ничья устроит.

Кто будет в Лиге чемпионов?

Претендента по сути три, и вы их знаете. Календарь проще всех у «Краснодара», очков больше — у «Локо».

Самый сложный график будет у ЦСКА — домашние игры с «Динамо» и «Крыльями», ещё и выезд в Санкт-Петербург.

Наверное, «армейцы» в этом году ожидаемо займут место не выше четвёртого. А ведь по ходу сезона казалось, что пессимизм на тему пионеротряда был абсолютно надуманным.

С другой стороны, до места в тройке всего два очка. Язык не повернётся сказать, что ЦСКА не способен выиграть все оставшиеся матчи и по старинке ворваться в ЛЧ. Посмотрим.

Претенденты на Лигу Европы

Главный сюрприз в еврозоне — «Арсенал» Игоря Черевченко. По весне он смог навязать реальную конкуренцию «Спартаку». У Кононова все шансы закончить сезон ниже команды, из которой он уходил по ходу сезона.

Сколько бы симпатий не вызывал тульский клуб, всё-таки выйти в Лигу Европы будет крайне сложно. Дело не в отставании (всего одно очко), а опять же в календаре — там и «Локо», и «Краснодар». В такой ситуации «Спартаку» придётся сильно постараться, чтобы упустить еврокубки.

Кто вылетит?

Тут весьма интересно, и речь не о 15-16 местах.

С «Енисеем»-то ясно — им очки «не особо нужны». Примерно понятно и по «Анжи», которому новое финансирование не светит — в ФНЛ бы продолжить жить.

Весело будет в зоне «стыков». В теории там всё ещё могут оказаться больше половины клубов РПЛ. Пока в ней «Крылья» и «Уфа».

Самара в порядке, но у них убийственное окончание сезона — на финише будет «Спартак» и ЦСКА. В то, что наверх полезет «Уфа» тоже верится слабо. Хотя, глядя на то, в каком стиле те справились с «Уралом», куда проще верится в успешный исход.