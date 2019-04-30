Бесков как оружие. Кононов добивает неизлечимый «Спартак»

Если бы Олег Кононов рисовал звёздочки за сбитых лётчиков, то над правым карманом его пиджака было бы больше золотых отметин, чем на форме «Спартака». В течение полугода этот тёплый, тихий и вызывающий сочувствие интеллигент фанатично зачищает клуб. И против его стратегического оружия – «футбола Бескова» – нет спасения.

«Я готов работать и строить «Спартак». Кононов никуда не уйдёт Пресс-конференция главного тренера красно-белых после безликой ничьей с «Рубином».

Путь избавления Кононов начал, ещё будучи в тульском «Арсенале». Именно его стильная победа над «Спартаком» переключила сложный мыслительный механизм Леонида Федуна, ввернув владельца на путь уничтожения. Первой пала группировка Массимо Карреры, Тимура Гурцкая и Марко Трабукки – на ликвидацию одной из токсичных и захлебнувшихся в интригах сторон было потрачено примерно два млн евро в качестве отступных, а Кононов получил возможность резать больной клуб изнутри в роли менеджера.

Ампутация частей команды началась с игроков, близких к итальянскому тренеру и его друзьям. Сначала Кононов заманил Ерёменко, Самедова и Джано обещаниями строить вокруг них игру, но, получив лояльность и достигнув комфортной зимней зоны, избавился от опасного для себя актива. «Олег Георгиевич – стратег», — первым усомнился в тряпичности тренера опытный Самедов, но его предупреждение вряд ли кто-то воспринял всерьёз. Тогда считалось, что Кононов безропотно выполняет указания мистифицированных гендиректора Сергея Родионова и вице-президента Наиля Измайлова. Вскоре выяснится, что долго в клубе они не протянут.

Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Измайлова и Родионова. Подробности Первые кадровые решения после объявления об отставке Наиля Измайлова.

Не поняли многие и символического значения «футбола Бескова» — главного репрессивного оружия в современном «Спартака». Кононов ведь уже явил идеал на Кубке Матч-Премьер, когда его новая команда плела кружева, путала стеночками и, в общем-то, впечатляюще раскатывала умирающих от нагрузок «Зенит» с «Локомотивом». Здесь есть место для вашей иронии, но январский выход на пик физической формы – не такая уж глупость, учитывая, что он точно совпал с приездом в Дубай Леонида Федуна. Продать товар, восхитить купца и наладить с ним контакт – придумать грамотнее вряд ли было возможно.

Федун вернулся из космоса. «Спартак» станет лучше Но без фанатизма.

С тех пор «футбол Бескова» поступил на вооружение и начал тайную расправу с лишними людьми. И за наводку нам, вообще-то, стоит благодарить Курбана Бердыева, допустившего нетипичное для себя едкое замечание.

«К этому «Спартаку» было готовиться проще, чем обычно», — сказал тренер «Рубина» после ничьей в Москве, и это были ключевые слова пресс-конференции, где Кононову задавали куда более яркие вопросы об увольнении. Для расшифровки послания – вернёмся в чемпионский сезон.

Когда Каррере помогал Роман Пилипчук, «Спартак» мог в течение одного матча несколько раз перейти с игры в трёх на двух центральных защитников. В этот период у команды вообще не было схемы – она перестраивалась, исходя из проблем оппонента и сиюминутных собственных возможностей – именно поэтому не только Бердыеву, но и Гончаренко, Луческу, Манчини, Шалимову и всем остальным было так сложно. Правда, в новом тандеме Карреры с Рианчо всё испортилось и упёрлось в унылые 4-3-3, но даже эта тягучая стратегия не была так жестока к футболистам, потому что всё равно скрывала их недостатки.

Кононов же в течение всего весеннего отрезка слепо гнёт свою линию, играя в атаку вне зависимости от соперника и, что ещё интереснее, состояния своей команды. То есть, вместо того чтобы добиваться результата за счёт сильных сторон футболистов, тренер будто специально выставляет напоказ их слабости. Именно он ставит Глушакова в схему с двумя центральными полузащитниками, и мы, наблюдая за страданиями одного взятого тела, понимаем: всё, в «Спартаке» его больше не будет. (Забавно, что и без этого тела игра команды лучше не становится.) Именно Кононов сначала чехлит, а затем даёт такой объём Комбарову, что опытного футболиста из соображений безопасности хочется прямо в ту же минуту увезти в другой клуб. Именно его «футбол Бескова» демонстрирует всю боль от вратарской игры ногами. Именно кружевная стратегия показывает, что Зе Луиш – большой дуб, Ханни – размазня, Фернандо – булка, а Адриано по сравнению с Азмуном, Чаловым или Фарфаном – вовсе не суперзвезда РПЛ, достойно отрабатывающая 4,5 млн евро в год. Можете быть уверенными – практически никого из этого списка в новом сезоне в команде не будет.

«Ресурсы исчерпаны». С кем из футболистов «Спартак» расстанется летом В списке восемь человек. Наши инсайды.

Именно Кононов тихо, практически без эмоций, не вступая ни с кем в открытый конфликт, тепло заступаясь за футболистов и как-то наивно поддерживая Глушакова с Рошей, на самом деле безжалостно расчищает состав, собранный конфликтующими группировками. Причём, когда вслед за Каррерой отправились не выполнившие задачи Родионов с Измайловым, стало ясно, что инфицированный и уже неизлечимый чемпионский «Спартак» окончательно добит.

Устроил же необходимый для клуба процесс идеальный чистильщик, скромный человек в пиджаке – Олег Кононов. И от подозрений, что всё это у него получилось случайно, избавит лишь увольнение тренера «Спартака» в любой день до начала следующего сезона.

P.S.



Кстати, истории про постановку стилевого футбола за четыре месяца – глупость. Юрген Клопп в первом сезоне в «Ливерпуле» занял 8-е место, после чего в течение года поменял 70 процентов команды, создал стратегическую базу из не самых звёздных футболистов (Мане, Салах) и в оставшееся время производил точечное усиление по позициям (ван Дейк, Алисон). Его команда окончательно построилась через три года.

Хосеп Гвардиола был одним из самых критикуемых тренеров мира в течение сезона после перехода в «Сити». После провального первого этапа он расстался с группой неподходящих лидеров, приобрёл не самых очевидных исполнителей и создал, возможно, самую яркую команду современного футбола.

То же самое касается и Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», после 5-го места в дебютном сезоне ни разу не выпавшего из тройки.

В этом плане фанатов «Спартака», разбалованных и сбитых с толку атипичным, лестеровским сезоном с Каррерой, ещё можно успокоить. Ведь большая чистка от вирусов, годовое укрепление организма и последующей прогресс – это знак создания больших и долгоиграющих команд. И первый шаг клуб практически сделал.

Другое дело, что и Клопп, и Гвардиола, и даже Почетинно – это рок-звёзды, а вот кем на самом деле является мистер Кононов, мы скоро узнаем. Во всяком случае, приход на вовремя выжженную «Бесковым» землю другого человека уже никого не удивит.