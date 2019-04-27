Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Измайлова и Родионова. Подробности

Ещё вчера правой рукой Леонида Федуна в «Спартаке» был Наиль Измайлов. К неожиданности для многих, после пятничного Совета директоров было объявлено, что он и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона. Олег Кононов получил поддержку и продолжит работу при новом руководстве.

Сколько работали тренеры «Спартака» после поддержки от руководства. Разбор Диапазон сроков впечатляет.

«Чемпионату» стало известно, что ключевые посты в этом руководстве займут бизнесмен Сергей Михайлов, который станет вице-президентом. И Томас Цорн - он должен отвечать за селекцию клуба.

Вкратце расскажем о каждом из них.

Сергей Михайлов

Если вбить в поиск инициалы нового вице-президента «Спартака», можно обнаружить в результатах человека, которого давно подозревают в связях с солнцевской ОПГ. Не пугайтесь: тот Михайлов — полный тёзка нового вице-президента.

«Футбольный» Михайлов тоже причастен к бизнесу, а с 2004 года является членом Совета директоров «Спартака». Ещё раньше — с 2003-го — Совета директоров «Лукойла».

Помимо целого ряда высоких постов в компаниях-спонсорах клуба, Михайлов — кандидат технических и доктор экономических наук. В «Спартаке» он курировал вопрос работы с болельщиками.

«У «Зенита» на самом деле много болельщиков, но, в основном, они там, в Питере. Говорят, что в провинции не любят Москву. Вероятно, это так, но разве Питер там любят? А кто заказывал эти исследования? Газпром? Ну, если бы я заказал ВЦИОМу такой подсчет, то «спартачей» было бы больше половины», — рассуждал Михайлов в одном интервью.

До сих пор его главной задачей в клубе было увеличение посещаемости, и с ней он неплохо справлялся. По крайней мере, до тех пор, пока результаты «Спартака» не полетели вниз.

С другой стороны, атмосфера на трибунах за этот сезон скатилась в бесконечную ругань и уныние. Но тут можно вспомнить и то, что своего лидера сменила «Фратрия» — видимо, совместными усилиями клуб и фанаты выйдут на новый курс.

К слову, Михайлов не первый год имеет серьёзное доверие от Совета директоров. В своё время он рассматривался на пост генерального директора «Спартака» вместо Романа Асхабадзе.

Гнутая линия Кононова. «Спартак» играл так, будто сливает матч Хуже, чем просто безволие. Ещё один тренер близок к увольнению.

Томас Цорн

Томас — известный агент и скаут, пусть и непубличный. Пожалуй, главный пост в его карьере — роль руководителя спортивного агентства «TZSportmanagement». Также Томас является агентом нескольких известных футболистов. Например, Эльмира Набиуллина и Зелимхана Бакаева.

Несмотря на непривычное имя, новый селекционер «Спартака» родился в Москве. В восемь лет уехал в Германию и окончил университет в Берлине, где получал адвокатскую лицензию. Там же, в 2009-м, обзавёлся лицензией спортивного агента.

Первым серьёзным переходом стал для него переход Павла Погребняка в «Штутгарт». По словам Цорна, Томас вместе с окружением Павла организовали ему самую большую зарплату в немецком клубе. А ещё в своё время его компания едва не организовала аренду Аршавина из «Арсенала» в «Шальке».

С публикации «Новой Газеты» (2011 г.) под названием «Тайный агент большого футбола» пошли разговоры о том, что Цорн — сын президента РПЛ Сергея Прядкина. Сейчас в этом уже мало кто сомневается, но формально подтверждения этой информации пока не было.