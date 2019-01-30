Федун вернулся из космоса. «Спартак» станет лучше

Когда «Спартак» побеждал «Локомотив», «Зенит» и «Ростов» на турнире в Катаре, стало понятно, кто в 2019 году является настоящим символом клуба.

«Спартак» — чемпион! Пока – турнира в Катаре 2:1, 3:0, 4:0. Команде Олега Кононова не было равных в Дохе.

Нет, это давно не братья Старостины. От них новому поколению осталась лишь фамилия, бронзовый памятник перед трибуной, не пережившая прошлый век фраза «люби «Спартак» в себе» и выделяющийся в нужных случаях баннер «Он всё видит». Не нужно обманываться: спартаковские принципы, идеалы и манеры помнят уже не многие, а следуют старостинскому благородству и того меньше. Хотя сомнительно, следуют ли вообще. Дух «Спартака» — это уже не ветераны и тем более не действующие игроки. Сегодня их всех могут славить, завтра – травить, но эти вроде бы ценные голоса в любом случае останутся лишь управляемым фоном.

«Спартак» сегодня – это даже не миллионы фанатов, позиция которых как никогда расплывчата и неоднородна, а, похоже, один человек.

Его имя – Леонид Федун.

Космос

Образ случайного, недальновидного и невлиятельного олигарха, не способного собрать даже свою футбольную игрушку, точно не вяжется с необычной историей российского миллиардера.

Федун не родился в Санкт-Петербурге, не работал в администрации Анатолия Собчака, не организовывал вместе с Владимиром Путиным кооператив «Озеро».

Он не был членом Академии наук в поздние советские годы (стал лишь после 95-го), а значит и не был романтичным математиком, сначала очарованным Борисом Березовским, а затем во всех смыслах перестроившимся под его уникальную энергию.

Не был президент «Спартака» близок ни к криминалу, ни к политике, а тихо приумножал состояние вдалеке от бандитских разборок, придворных интриг или протестной возни.

Для понимания личности Федуна нам вообще недостаёт не только компрометирующей, но и простой информации. Поэтому и напрашивается вывод, что президент «Спартака» — вовсе не длинноволосый фрик, а один из самых стратегически грамотных людей страны, сохранивших за собой уникальную для современной России привилегию быть очень богатым человеком, но жить, играться и чудить без опасения, что завтра всё может закончиться.

Доступные знания выдают в президенте «Спартака» личность неординарную.

Он – интеллигент. Родился в семье народного врача СССР, военного хирурга Арнольда Федуна. Уже в детстве Леонид видел то, о чём страна в прямом смысле мечтала. Его отец получил большую работу в Ленинске на космодроме Байконур и перевёз семью в тот год, когда был осуществлён первый полёт Валентины Терешковой. Так будущий президент «Спартака» взрослел вместе с мировой космонавтикой.

Дальше было военное училище в Ростове, успешная карьера политрука, звание полковника, параллельные занятия научной и просветительской деятельностью. Болельщикам «Спартака» вообще важно помнить, что уже много лет они массово пытаются влиять на учёного, написавшего чуть ли не главную работу своей жизни на тему «Общественное мнение как фактор укрепления морального духа армии».

В воспоминаниях сослуживцев Федуна по власихинскому командному пункту РВСН всё то же — сплошь положительные воспоминания и карточки. Вот длинноволосый Лёня в очках – тамада на свадьбе.

Вот он и сам с женой, с которой пережил богатство и славу. Вот – на футбольном поле с ребятами, как всегда в разговорах о спорте. Хотя уже тогда он намного больше любил играть в теннис. Обычный парень в общем, как и все, только умный больно – всё ездил куда-то, что-то писал, читал.

Что с Федуном случилось дальше и как подмосковный военный стал миллиардером, никто толком не знает. Официальная версия, что его лекция для нефтяников в Когалыме поразила Вагита Алекперова и после беседы тот понял, что молодой, харизматичный и талантливый политрук непременно нужен ему для бизнеса.

В рядах сослуживцев же того времени была популярна басня, что Арнольд Федун сделал Алекперову сложную операцию и бизнесмен взял сына по особой протекции.

Доказательств слухов, конечно, ни у кого не было, но в любом случае Федун построил блестящую нефтяную карьеру сам — как мастер инвестиций и инноваций. Причём журналисты, общавшиеся с ним по делаем компании, признают, что об основной профессии Федун говорит лучше, компетентнее и интереснее, чем о футболе.

«Только раз что-то такое выиграли: «Копа дель Соль»! Как праздновал «Спартак» Как «Спартак» праздновал победу в Кубке Матч Премьер и что говорили Федун, Кононов и Сёмин.

Земля

Российский футбол всегда был увлечением приземлённым и живущим по понятиям. В этой среде слава у Федуна иная. Его обвиняют в отсутствии амбиций, скупости и неумении управлять. Впрочем, каждый из пунктов спорный.

Например, вот что останется от влиятельного человека, который положил жизнь, занимаясь аппаратной борьбой, врываясь в элиту и мечтая влиять на вопросы государственной важности? Чаще, не считая исключительных случаев, лишь кабинетная пыль.

Федун же навсегда останется в памяти лёгким и одиозным президентом московского «Спартака, построившим стадион, академию и жилой квартал на берегу реки.

Ведь многие большие люди хотели такой судьбы, но рискнул деньгами и сделал почему-то Федун — человек, который и болельщиком клуба-то никогда не являлся. Этот поступок экстравагантен и ставит под сомнение трусость и местечковую жадность.

Нельзя назвать Федуна и плохим выбором для клуба. Не будем углубляться, чем в 90-е занимался собиравшийся купить «Спартак» и приводимый в пример глава ЦСКА Евгений Гинер, но приобретение нынешней группой бизнесменов как раз и не выходило за рамки философии Старостиных. Более или менее чистый бизнес, интеллигентность и отказ достигать победы любой ценой – если генетический код «Спартака» и был нарушен, то самым гуманным образом.

Главная проблема, похоже, была лишь в том, что в новом для себя мире Федун слишком долго выглядел восхищённым ребёнком — будто в семь лет на Байконуре.

Его отцами были ветераны – и президенту клуба потребовалось лет 10, чтобы вырваться из-под их влияния.

Пир духа-2015. Почему Федун — заложник «Спартака», а не наоборот Рассуждения о Леониде Федуне — человеке и менеджере, который уже десять лет чужой для «Спартака».

За пределами семьи бушевало общество, разделяющее футбольный мир на своих (Аленичев) и чужих (Старков и сам Федун).

Кошмарило и государство. Истории с судьями, отказ снимать очки с «Зенита» за лишнего легионера, вероломный выкуп лидера Быстрова незадолго до одного потенциального чемпионства, перетягивание Торбинского в «Локо» за 5-7 туров до другого возможного триумфа – всё делало достижение чемпионства практически невозможным.

И лишь через к 2015-2016 годам, когда было завершено строительство стадиона, когда было сделано хитрое заявление про передачу дел расчистившим состав профессионалам, когда через 10 лет закольцевалась история с теперь уже уволенным Аленичевым и когда мы стали так часто замечать Федуна рядом с президентом РФС Мутко — станет ясно, что «Спартак» наконец-то идёт к титулу, не оглядываясь ни на духов, ни на фанатов, ни на репутацию.

И снова космос…

С тех пор «Спартак» стал полностью зависеть от настроения и вовлечённости президента клуба, но, похоже, после достижения цели Леонид Федун остановился перед главным мужским вопросом: а что дальше?

Чемпионство уже случилось, квартал в Тушино построился, слава находилась на пике, а перспектив к улучшению не было. В стране развивался кризис, на компанию влияли санкции, в ФИФА ужесточали финансовый фэйр-плей – так что в еврокубках с российскими деньгами надеяться на что-то было уже невозможно.

И президент «Спартака», похоже, выгорел.

Летом после чемпионства он не проконтролировал распределение премиальных, после чего Массимо Каррера навсегда потерял контакт с частью своего же штаба. Затем на два месяца задержалось продление контракта с Глушаковым – пока до Федуна было не достучаться, капитану предлагали заключить контракт на странных, откатных условиях. Говорят, Федун вообще узнал о провале случайно и предложил Денису подписать контракт чуть ли не на коленке, навсегда сделав капитана своей команды врагом влиятельных и не терпящих нарушений правил игры агентов.

Не совсем внимательно президент «Спартака» контролировал и трансферы, пропустив в клуб защитника Марко Петковича, передав все полномочия по покупкам окружению Массимо Карреры и вычитав аудит лишь только в ноябре 2018-го, перед грубым увольнением итальянского кумира фанатов. Но главным показателем безразличия к клубу стал даже не игнор всех тем от отстранения Глушакова с Ещенко до отъезда Массимо, а двухнедельный отпуск, во время которого «Спартак» играл без будущего тренера, но зато с напрягавшим правдорубом, безальтернативным Раулем Рианчо.

За всю осень Федун вообще вернулся к футболу лишь однажды, в тяжёлые времена написав не о своей команде, а общую стратегию развития российского футбола. Впрочем, заочно назначив президентом РФС главу «Зенита», государство вновь вернуло президента «Спартака» на землю.

Сейчас президент впервые за долгое время с командой – и в ней сразу всё хорошо и понятно. Федун «Спартака» ждёт красивой игры – уже есть. Он улыбается – открыто работает и пиар, заполняя горячим контентом обычно холодные соцсети. Или говорит о трансферах, прямо намекая, что всё контролирует и никого не отпустит.

«Ерёменко? Он один из любимых игроков, но я не занимаюсь комплектацией команды» Леонид Федун — о возможном уходе Зе Луиша и Адриано, беседе с Педро Рошей и глобальных целях «Спартака».

Заявляет, что к 2022 году, к столетию, нужно обязательно взять ещё одно золото – значит признаёт, что в ближайшие годы свой актив никому не продаст и не оставит, что бы ни происходило.

В ближайшее время «Спартак» станет лучше. Но без фанатизма. Ведь неизвестно, не увлечёт ли романтика новая ракета и не вернёт ли она его в личностный космос уже завтра.