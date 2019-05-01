Травма Вертонгена – ключевой момент матча «Тоттенхэма» с «Аяксом»

Когда одна команда давит, наносит удары, проникает в штрафную, а другая прижимается к воротам и не может даже в контратаку сбегать, оценивать тех и других нужно с осторожностью: это атакующая команда настолько хороша? Или обороняющаяся команда так плоха? Как правило, сказывается сочетание того и другого в разных пропорциях. Матч «Аякса» и «Тоттенхэма» — идеальная иллюстрация, так как обе команды успели поменяться местами по ходу игры и попробовать каждую из ролей.

Стартовый навал «Аякса»

К тому моменту, когда Донни ван де Бек уложил Уго Льориса ложным замахом и отправил мяч в угол, «Тоттенхэм» сделал всего 15 пасов на чужой половине поля. Точных, неточных, поперечных – любых. 15 за 15 минут. Эта цифра лучше всего иллюстрирует подавляющее превосходство гостей на этом отрезке.

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Нельзя сказать, что стартовый план Маурисио Почеттино был провальным и «Тоттенхэм» играл ужасно. Во действиях команды читалась ясная задумка. Гостей пытались прессинговать максимально высоко, до вратаря. Пытались накрывать фланги, особенно левый, через который «Аякс» проводит больше всего атак. Пытались разыгрывать мяч через центр. Ключевое слово – пытались, потому что стартовая тактика Почеттино предусматривала множество единоборств один в один. План не работал из-за физического превосходства «Аякса»: гости были быстрее (не забываем про перенос тура в Эредивизии из-за этого матча), поэтому получали преимущество при любом хотя бы немного неточном пасе и после хотя бы немного неудачной обработки мяча. Единоборств один в один не было, было стабильное численное большинство гостей рядом с мячом.



Худшее, что случилось с «Тоттенхэмом» на этом отрезке матча – не доминирование соперника, а невозможность наладить контригру. Роуз и Триппьер были отрезаны, оставался только розыгрыш между тремя защитниками и выход в атаку через Ваньяму. Если бы его всё время накрывал ван де Бек – это было бы опасно. Но из-за преимущества «Аякса» в скорости Ваньяму успевали накрыть ван де Бек, Зиеш и Тадич. Это была катастрофа. Счёт 0:1 к моменту травмы Вертонгена, пожалуй, можно назвать везением: ван бе Бек вскоре после гола бил с острого угла, вместо того, чтобы отдать пас в центр вратарской. Счёт по ударам в первые 20 минут – 0:5.

А когда выйти из обороны через пас всё-таки получалось, «Тоттенхэму» не хватало Сона. Очень интересная, осмысленная контратака на 21 минуте (выбегали четыре в пять) закончилась ничем, потому что сложный пас в правый полуфланг на Эриксена вырезал Льоренте.

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Жуткая травма, как на цинично это ни прозвучит, помогла Почеттино. Двойная пауза в игре в сумме длилась почти пять минут. Он долго обдумывал замену и сделал ход, который перевернул игру.

Травма Вертонгена и выход Сиссоко

Размен защитника на полузащитника на первый взгляд кажется решением, нацеленным на атаку. Но Мусса Сиссоко вышел, чтобы в первую очередь улучшить оборону. Точнее – чтобы обороняться дальше от ворот и в более комфортных условиях. Он вышел разбивать контроль «Аякса» в центре – задача, с которой Ваньяма не справлялся совершенно. Даже с помощью Алли и Эриксена.



Замена сработала. Это было видно по ходу матча, но лучше всего эффективность решения иллюстрирует одна цифра. В последние 10 минут первого тайма (включая пять добавленных) «Аякс» сделал всего 12 пасов на чужой половине поля. Команды как бы поменялись местами. Лишний игрок в центре поля вернул «Тоттенхэму» баланс. Дал больше вариантов для выхода из обороны и усложнил гостям высокий прессинг.

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После начала второго тайма расстановка сил не изменилась. Мяч у «Аякса» совершенно не держался (точность паса в отрезке с выхода Сиссоко до выхода Мазрауи – кошмарные 60%), прессинг не приводил к созданию опасных моментов. У «Тоттенхэма» улучшился переход в атаку: Роуз и Триппьер больше не были отрезаны от команды на флангах, а создавали ширину атаки в районе центральной линии, это упростило преодоление прессинга. Роль флангов на этом отрезке заметна и в цифрах: в между выходом на поле Сиссоко и Мазрауи игроки «Тоттенхэма» сделали шесть пасов под удар, половину из них – крайние Роуз и Триппьер. Всего за это время лондонцы нанесли шесть ударов по воротам из пределов штрафной. По количеству пасов в атакующую треть они превзошли гостей в три раза (75 на 26).

«Аякс» начинает играть на удержание

На 65-й минуте Эрик тен Хаг сделал необычную замену: убрал опорного полузащитника Лассе Шёне, активного в игре без мяча, и выпустил правого латераля Нуссаира Мазрауи. Первое время она выглядела нелогично: как будто «Аякс», пропускавший атаки и удары из штрафной, решил ответить давлением на давлением и устроить игры от ворот до ворот без центра поля. Но быстро стало ясно, что это не так. Мазрауи вышел в центр полузащиты с той же целью, с которой раньше Почеттино выпустил Сиссоко. Наладить контроль мяча. А заодно присматривать за флангом Роуза.



Нельзя сказать, что замена сработала идеально. После 65 минуты «Тоттенхэм» сохранил преимущество, но оно перестало быть таким явным и опасным. Сразу несколько показателей изменились в пользу гостей. Точность паса у хозяев ухудшилась, у «Аякса» улучшилась. Количество пасов в атакующую треть (66 на 42) тоже говорит о более равном характере игры. В последние полчаса обе команда нанесли по два удара из пределов штрафной, причём наиболее опасный момент был у «Аякса».

После матча и де Лигт, и тен Хаг упомянули момент с попаданием Нереса в штангу и подчеркнули, как трудно будет в Амстердаме. Они правы: даже максимально неудачно проведя 40 минут домашнего матча, «Тоттенхэм» остался в игре. Сравните с тем, что сказал Почеттино: «Счёт всего лишь 0:1». У него есть основания так говорить. Лишний гол против такой команды значит критически много.



«Аякс» уже играл с «Баварией», «Реалом» и «Ювентусом», но между этими командами и «Тоттенхэмом» есть одно ключевое отличие. Их тренеры строят план на игру, исходя из собственных сильных сторон. Цель Почеттино – не дать «Аяксу» сыграть в свой футбол. Он проиграл дома, но даже несмотря на неудачный стартовый план кое-чего добился: «Аякс» во втором тайме не был собой.



Кстати, о травмах и вынужденных заменах. Вы помните, как травмы сломали игры «МЮ» в домашнем матче с «ПСЖ»? Почеттино показал пример того, как нужно реагировать на такие ситуации. Но в ответном матче от него всё равно потребуется ещё больше. «Аякс» показал, что даже отказавшись от бешеного прессинга и играя на удержание, способен создавать моменты. Вот этого мы о команде тен Хага раньше не знали.



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