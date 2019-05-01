Коутинью проваливал сезон в «Барселоне», но сейчас он ей необходим

Нынешняя «Барселона» при всех победах и достижениях визуально держится не столько на системе, сколько на идеальной форме отдельных футболистов и взаимопонимании между ними. При этом против «Ливерпуля» понадобится как раз система. То, как «Барселона» будет предотвращать контратаки соперника, определит количество пропущенных голов. Как и то, насколько успешно и правильно будет преодолеваться прессинг англичан.

Никаких кадровых проблем у Эрнесто Вальверде перед первым полуфиналом нет. Кроме проблемы выбора на несколько позиций. И главный выбор идет между Коутинью и Усманом Дембеле на левый фланг атаки. На протяжение сезона на этой позиции у «Барсы» происходили самые большие перестановки. И удивительно, что к решающим матчам сезона свой лучший футбол начал показывать Филиппе Коутинью. Футболист, которого еще два месяца назад называли самым страдающим игроком каталонского клуба и генерировали слухи о его уходе.

«Барса» может отказаться от Коутиньо. Но какой же гол он сделал с Суаресом! Как можно выгнать Коутиньо, если он такой хороший?

У Коутинью был крайне сложный переход в «Барселону», ради которого ему пришлось в какой-то момент поругаться со всеми в «Ливерпуле», но даже это не до конца помогло. Вместо лета-2017 игрок переехал в новый клуб только зимой-2018 за огромные 160 млн евро и даже не мог играть в Лиге чемпионов того сезона. Кто-то считал, что это даже плюс: есть возможность лучше адаптироваться к новому клубу, партнерам, тренеру. Но в итоге оказалось, что Коу просто не могут найти позицию в системе «Барселоны». Как третий полузащитник он не давал достаточный объем работы. Как крайний форвард уступал в мобильности и скорости. Особенно сложно стало в тот момент, когда форму набрали конкуренты Филиппе. В центре поля был идеален Артур, а на фланге выдавал идеальные матчи Усман Дембеле. Коу нервничал и грустно сидел на скамейке. А когда все-таки появлялся, то выглядел настолько слабо, что трибуны даже посвистывали. В какой-то момент Эрнесто Вальверде на каждой пресс-конференции спрашивали о том, точно ли ему нужен Коутинью. Тот раз за разом подчеркивал важность бразильца и его умений. А журналисты строили теории о том, что Филиппе уже летом вернется в Англию, если «Челси» договорится с ФИФА по срокам запрета на трансферы и продаст Азара в «Мадрид».

В целом каталонские СМИ к этому моменту сошли с ума настолько, что находили самые неочевидные объяснения. Например, что бразильцу мешает играть хорошо проклятый дом. Коутинью после переезда в Барселону заселился в особняк, принадлежащий Сеску Фабрегасу. Полузащитник купил его, перестроил, а спустя всего год уехал в Англию. После него в доме жили Вермален, а затем Андре Гомеш. У обоих в Каталонии карьеры не сложились. Да и у Сеска в целом возвращение получилось неудачным. Но именно в этот особняк поселился Коутинью с семьей. Спустя несколько месяцев после заселения дом ограбили, пока владельцы уехали на ужин.

«Барселона» омерзительно ведёт трансферы. Остальные клубы её ненавидят Каталонцы нарушают правила рынка и постоянно обжигаются на этом.

Кстати, дом Коутинью нашел Луис Суарес, живущий совсем рядом. Уругваец в свое время был главным помощником в адаптации Фила в Англии, он же продолжил опеку после переезда игрока в Барну. Но в какой-то момент даже Суарес через СМИ немного надавил на Коутинью. «Игроки «Барселоны» должны уметь жить с постоянной критикой. У вас должна быть сильная внутренняя гармония и разум, чтобы преодолевать плохие времена. Фил – мой друг, а еще он давно доказал, что является великолепным футболистом. Но самое главное для него сейчас – чувствовать себя комфортно, был счастливым и ощущать доверие партнеров и тренера»



В какой-то степени Коутинью помогли не только советы Суареса, но и травма Усмана Дембеле. Из-за этого Фил получил больше игровой практики и набрал форму. Что не избавило его от обсуждений будущего. Гол в ворота «Манчестер Юнайтед» полузащитник отпраздновал, приставив пальцы к ушам. Учитывая, что стоял он в этот момент лицом к фанатской трибуне «Барсы», это восприняли как протест и ответ за критику.

Филиппе Коутинью Фото: VI Images via Getty Images

После матча Коутинью в «Инстаграме» попробовал объяснить, что это не было ссорой с «Камп Ноу», а всего лишь ответ всем критикам. «Нельзя слушать людей, которые хотят демотивировать нас, потому что они будут уводить нас от настоящей цели. Но я никогда стремился оскорбить кого-то внутри или за пределами футбола», – написал футболист.



Возможно, именно эта злость стала главным мотиватором Коутинью весной. Переключила его и заставила делать больше. Перед матчами с «Барселоной» Юрген Клопп сказал, что его пугает то, что Месси публично заявил о желании выиграть Лигу чемпионов. Но немцу точно не стоит недооценивать мотивацию других игроков «Барселоны». Особенно тех, которые когда-то играли за «Ливерпуль».