Сёмин: Денисов играл три дня назад, должна быть ротация

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал своё решение не ставить на игру полузащитника Игоря Денисова в матче 22-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Денисов играл три дня назад, какая-то ротация у нас должна быть. Мне показалось, что Гжегож должен быть свежее.



По Кварацхелии всё устраивало, он нормально играл. Ему 18 лет, и он талантливый парень. Не стушевался, был в общей группе, сыграл достаточно неплохо. Но ему всего 18! Мы планировали дать ему 45 минут. Ну и в мыслях был выход Фернандеша, который не до конца набрал кондиции. Ману сыграл блестяще.



Брак в передачах был перед штрафной площадью «Зенита» — в последней стадии. До этого всё было достаточно неплохо, а по поводу эпизодов в концовке — согласен. Наверное, нам надо играть проще. Братья, например, играют слишком сложно. Отсюда и брак», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Также тренер «железнодорожников» рассказал, почему в матче не принял участия Джефферсон Фарфан.

«Фарфан не сыграл из-за травмы. Такое часто происходит после матчей национальной сборной. Мы готовили его для сегодняшней игры, но он не был готов играть», — добавил специалист.