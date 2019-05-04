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«Арсенал» – «Локомотив» – 2:0. Видео гола

«Арсенал» – «Локомотив» – 2:0
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Невероятная ошибка в Туле. «Локо» добил игрок, который… принадлежит «Зениту»
Эпизод, после которого Питеру было фактически гарантировано чемпионство.
Футбол / РПЛ

В 27-м туре РПЛ «Локомотив» приехал в гости к тульскому «Арсеналу». На 59-й минуте защитник гостей Кверквелия отдал слабую передачу назад своему голкиперу. В результате первым на мяче оказался форвард «Арсенала» Джорджевич — к слову, футболист, до сих пор принадлежащий «Зениту». Поскольку мячом владел «Локо», Гилерме находился далеко от ворот. Вратарь попробовал в подкате остановить Джорджевича, но не дотянулся.

В результате нападающий пробил с дальней дистанции низом в пустые ворота. Защитник «Локо» Чорлука пытался спасти ситуацию, но дотянулся до мяча уже только после того, как он пересек линию ворот. Судя по всему, на Кверквелии сказалось то, что он отдал пас назад левой ногой, хотя обычно играет правой.

До этого «Локомотив» пропустил гол в первом тайме, после мощного удара Бакаева.

Если завтра «Краснодар» победит «Ростов», то сравняется по набранным очкам с «Локомотивом». Однако, москвичи останутся на второй строчке за счет личных встреч.

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