Идеальный трансфер для «Ливерпуля». Как сделать команду ещё сильнее

В новом выпуске подкаста «Про 3-4-3» выясняем, что нужно сделать «Ливерпулю», чтобы рассчитывать на чудо в ответном матче с «Барселоной». Ещё одна важная тема: кажется, «Барселона» окончательно превращается в контратакующую команду. А мы предупреждали. Также обсуждаем, почему «Ливерпулю» в решающий момент опять всё портят травмы. И как решить эту проблему одним трансфером. Ну и про «Аякс» с «Тоттенхэмом»: чего ждать от ответного матча?

Примечание: в момент записи выпуска отсутствие Салаха в матче на «Энфилде» не было подтверждено. Но мы обсудили проблему травм (и способы её решения) на примере Фирмино и прошлогодней потери Салаха в финале Лиги чемпионов.

00.40. «Барселона» опять выиграла топ-матч контратаками. Это фирменный стиль Вальверде.

04.15. Что должен сделать «Ливерпуль», чтобы рассчитывать на чудо. Перечисляем.

07.04. Ван Дейк на «Камп Ноу» — это провал?

10.57. Спор: Месси ударил Фабиньо?

13.04. Травмы «Ливерпуля» — это кошмар. Не хватает глубины состава.

15.44. Ещё про глубину состава. Идеальный трансфер, который сделает «Ливерпуль» сильнее.

19.48. «Аякс» выиграл первый раунд. Но «Тоттенхэм» уже сделал то, что не удалось «Реалу» и «Ювентусу».

22.58. «Аякс» фаворит, но… Чего ждать от ответного матча.

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