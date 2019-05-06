«Сити» сделал предпоследний шаг к золоту. Благодаря шикарному удару Компани

Лучше и активнее начал «Лестер». На 9-й минуте Перейра получил пас на правом краю чужой штрафной и тут же попытался пробить, но отправил мяч с выгодной позиции в Венсана Компани.

Дальше «Сити» забрал мяч под контроль и принялся методично осаждать ворота Каспера Шмейхеля. Однако голевой момент был в первом тайме у хозяев только один. Гюндоган навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где пробил головой Агуэро — мяч ударился о перекладину, после чего вратарь рукой вынес его с самой линии ворот.

Во втором тайме преимущество «Манчестера» из значительного превратилось в подавляющее. «Лестер» уже даже не помышлял о том, что бы перейти на чужую половину поля. «Сити» же давил как танк. С флангов, через центр, навесами и дальними ударами.

Но голевых моментов, опять же, не было. «Горожанам» не хватало точности последнего паса и точности в ударах.

Гвардиола уже на 56-й минуте пошёл на замену. Лерой Зане сменил Фодена. «Сити» ещё большими силами пошёл вперёд и чуть не получил «ответку». «Лестер» убежал в контратаку, Мэдисон по центру приблизился к чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч мимо дальней штанги ворот.

На 69-й минуте Агуэро всё-таки открылся в штрафной, получил отличную передачу и пробил в противоход Шмейхелю. Однако датчанин чудом мяч отбил.

И тут же «Сити» забил. И как! Капитан Компани, вечно травмированный и хрустальный, приложился метров с 25-ти и попал в девятку! Фантастика! Это был первый гол бельгийца в этом чемпионате.

«Манчестер» успокоился и начал спокойно играть в контроль. Не забывая, впрочем, включать прессинг и атаковать. Но очень осторожно.

А у Брендана Роджерса, если и был план Б (замены он честно сделал), то не работал. Хотя свой шанс «Лестер» получил. Чожури зацепился за мяч и выдал отличный пас на вышедшего на замену Келечи Ихеаначо, тому надо было только попасть. Но он промазал.

Весь Ливерпуль в этот момент схватился за голову.

Остался один тур. У «Сити» на очко больше. «Ливерпуль» играет дома с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион».

АПЛ. Турнирная таблица