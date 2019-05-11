Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня – жена вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера

Жена вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера
София Михайлова
Фото: instagram.com/natalialbecker
Ей Алисон посвятил «сухарь» против «Барсы». Жена вратаря снова ждёт ребёнка
Киперу «Ливерпуля» не смог забить ни Месси, ни Суарес.
Футбол / Лига чемпионов

На этой неделе мир увидел один из самых крутых матчей Лиги чемпионов в истории. «Ливерпуль», разгромленный в первом матче «Барселоной» со счётом 3:0, нашёл в себе силы на сумасшедший «камбэк» на «Энфилде», отвесив каталонцам четыре безответных мяча. Заметную роль в этой победе сыграл голкипер английской команды Алисон Бекер. Бразилец совершил пять сейвов и заряжал своим спокойствием партнёров.

С Бекером себя уверенно чувствуют не только защитники «Ливерпуля», но и его жена Наталья. 28-летняя уроженка Италии познакомилась с Алисоном в 2012 году. Уже спустя три года молодые люди сыграли свадьбу. Спустя два года у интернациональной четы Бекеров появилась на свет дочка Елена, а сейчас Наталья ждёт второго ребёнка.

Жена вратаря «Ливерпуля» по профессии врач, поэтому травмы Алисон переживает под наблюдением персонального доктора. Кстати говоря, образование Наталья получала на родине мужа, в Бразилии. Сам же Алисон стал вратарём топ-уровня в Италии, играя за столичную «Рому». Теперь пара счастливо живёт в Ливерпуле. Правда, совсем скоро Алисону предстоит ехать в Мадрид, но вряд ли Наталья против.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент