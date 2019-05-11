Ей Алисон посвятил «сухарь» против «Барсы». Жена вратаря снова ждёт ребёнка

На этой неделе мир увидел один из самых крутых матчей Лиги чемпионов в истории. «Ливерпуль», разгромленный в первом матче «Барселоной» со счётом 3:0, нашёл в себе силы на сумасшедший «камбэк» на «Энфилде», отвесив каталонцам четыре безответных мяча. Заметную роль в этой победе сыграл голкипер английской команды Алисон Бекер. Бразилец совершил пять сейвов и заряжал своим спокойствием партнёров.

С Бекером себя уверенно чувствуют не только защитники «Ливерпуля», но и его жена Наталья. 28-летняя уроженка Италии познакомилась с Алисоном в 2012 году. Уже спустя три года молодые люди сыграли свадьбу. Спустя два года у интернациональной четы Бекеров появилась на свет дочка Елена, а сейчас Наталья ждёт второго ребёнка.

Жена вратаря «Ливерпуля» по профессии врач, поэтому травмы Алисон переживает под наблюдением персонального доктора. Кстати говоря, образование Наталья получала на родине мужа, в Бразилии. Сам же Алисон стал вратарём топ-уровня в Италии, играя за столичную «Рому». Теперь пара счастливо живёт в Ливерпуле. Правда, совсем скоро Алисону предстоит ехать в Мадрид, но вряд ли Наталья против.