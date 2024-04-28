Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Торпедо» на последних минутах матча

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в упорном матче 30-го тура Мелбет Первой Лиги над столичным «Торпедо» (2:1), который прошёл сегодня, 28 апреля, в «Лужниках».

«Хорошая игра с укомплектованным, организованным соперником. В первом тайме играли не очень правильно, было мало доставок в штрафную, убеганий от Руденко. Это объяснимо, у нас третья игра в «тройнике», да и соперник подготовился неплохо. Второй тайм понравился больше. И изменениями, которые мы внесли, и активизацией игры на флангах. Стало больше доставок в штрафную и больше моментов. Заслуженно победили, ребята большие молодцы. Похвалил их, дожали команду, за которой внимательно следили. И понимали: в концовках таймов у нас будет преимущество. Так и вышло. Победа — заслуга команды, прежде всего. Остаемся на первом месте», — приводит слова Талалаева пресс-служба „Химок“.

Напомним, решающий гол подмосковный коллектив забил на второй компенсированной минуте усилиями полузащитника Равиля Нетфуллина.

Таким образом, футболисты подмосковной команды набрали 54 очка после 29 матчей и возглавляют турнирную таблицу Мелбет Первой лиги. «Торпедо», возглавляемое Олегом Кононовым, имеет 36 очков после такого же количества игр и идёт 13-м, находясь в девяти очках от зоны вылета.