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Александр Медведев: чемпионство уходит от «Зенита»? Приходит

Александр Медведев: чемпионство уходит от «Зенита»? Приходит
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 28 апреля, «Зенит» на выезде уступил московскому «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России. Бело-голубые одержали победу с минимальным счётом 1:0.

— Чемпионство уходит?

— Приходит, — передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 49 очков за 25 игр. «Динамо» находится на третьей строчке, набрав 47 очков после 26 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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