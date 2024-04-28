«Зенит» провёл свой худший матч по ожидаемым голам с мая 2020 года

28 апреля в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга с минимальным счётом 1:0.

Как сообщает Opta Sports, «Зенит» провёл свой худший матч по ожидаемым голам с мая 2020 года (0.1 xG в матче с «Ростовом»). Также клуб из Санкт-Петербурга повторил антирекорд этого сезона по ударам в створ (1).

После 26 туров команда Марцела Лички набрала 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.