Незабитый пенальти, гол Смолова и удаление. «Локо» укатал «Рубин»

«Локомотив» принимал «Рубин» после болезненного поражения в Туле, которое сделало чемпионом «Зенит» и сделало чуть сложнее шансы на попадание в Лигу чемпионов со второго места. Впрочем, в том же туре очки потеряли ЦСКА и «Краснодар» – главные соперники «Локомотива» по этой борьбе. Юрий Семин после матча с неохотой вспоминал матч в Туле, говоря, что это было неудачное время, а результат испортил команде настроение.

С «Рубином» настроение начало улучшаться с первых минут из-за быстрого гола. Вячеслав Подберезкин снес в своей штрафной Алексея Миранчука уже на 3-й минуте, Антон пенальти реализовал. Уже во втором тайме тот же Подберезкин еще и удалился, глупо и грубо сфолив в центре поля. Кстати, формально полузащитник считается воспитанником «Локомотива» и даже дебютировал за основную команду при Жозе Косейру. Но при этом по логике его нужно считать воспитанником ЦСКА, в школе которого Подберезкин провел 8 лет. Так что сегодня в Черкизове полузащитник незапланированно помогал бывшей команде. Курбан Бердыев после матча признался, что удаление окончательно все сломало в его игре.

«Рубину» не везло ни в чем: «Локомотив» еще до перерыва мог забивать и 3 и 4 мяча. Ограничился в первом тайме двумя: кроме пенальти Миранчука свой 7-й гол в сезоне оформил Федор Смолов.



Правда, Юрий Семин после игры говорил, что до последнего допускал возможный отыгрыш соперника – потому и тянул с заменами. Вообще коуч «Локо» напрягся за пресс-конференцию лишь один раз: когда речь вновь зашла про Игоря Денисова. «Я уже говорил – он болен. С остальными вопросами к генеральному директору». Василий Кикнадзе отметил, что и у него информации по состоянию футболиста не больше: «Мне тоже известно, что Денисов болен. Но мы намерены разобраться, что происходит».

Денисов игнорирует тренировки. Опять конфликт? Уже месяц не выходит на поле.

Все остальные вопросы Семин воспринимал с улыбкой, но отказывался принимать поздравления с завтрашним 72-м днем рождения: «Сегодня другие поводы улыбаться есть». Вспомнил о грядущем праздники лишь тогда, когда спросили о грядущем матче с «Ростовом» в Кубке России. «Давайте попразднуем чуть-чуть сегодня и завтра. Настроение поддержим хорошее, а то мрачное было. Порадуемся хорошей игре и перейдем к «Ростову», постепенно», – с прищуром сказал Палыч. И уточнил: «Хороший план?».



Разгром в четыре мяча – не просто худший результат сезона для «Рубина». Курбан Бердыев не проигрывал так крупно больше десяти лет. Разница могла быть меньше, но Игорь Коновалов смазал удар с пенальти при счете 3:0. А чуть позже «Локомотив» оформил четвертый: грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия реализовал выход один на один с вратарем.

Это первый гол футболиста в «Локо», и радовался он на уровне футболистов «Ливерпуля» или «Тоттенхэма» в конце ответных полуфиналов Лиги чемпионов. Автор голевой передачи на Хвичу, Антон Миранчук, кажется, орал не тише. «Мы его поздравили, ребята, болельщики фамилию скандировали. Всегда игрок, который выходит и работает на поле, нравится болельщикам и мне. Молодец, что забил. Грузины в «Локомотиве» приживаются, надеюсь, что и у него получится», – прикидывал перспективы Кварацхелии в «Локомотиве» Семин после матча.

После этой победы «Локомотив» уже точно сыграет в еврокубках на следующий сезон, выполнив задачу-минимум, о которой говорили прошлым летом. Но у клуба отличные шансы на Лигу чемпионов, и Василий Кикнадзе не скрывает, что попасть в этот турнир – принципиально. В том числе из-за денег: например, прошлая еврокубковая кампания принесла клубу больше 20 млн евро. «Деньги лишними не бывают. Конечно, нам принципиально важно участвовать в еврокубках, у нас задача на сезон была быть в пятёрке. С ней мы справились. Но попасть в Лигу чемпионов сейчас для нас принципиально важно», – сказал генеральный директор «Локо».