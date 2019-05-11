Английские болельщики в бешенстве. Их не устраивает финал Лиги Европы в Баку

Проведение решающего матча еврокубка в Баку, не самом исторически футбольном и близком к Европе городе, — решение, которое полностью вписывается в сегодняшнюю политику УЕФА. Вовлечение в главные спортивные события новых городов и стран, популяризация, коммерциализация, поиск новых источников денежных вливаний – вcё это объяснимо и отчасти похвально, однако порой выбранное направление приводит к конфликтам с клубами и их болельщиками.

В этом году УЕФА, кажется, не повезло особенно сильно. В финалах сыграют английские команды, у которых самые требовательные фанаты в мире. А проблем уже слишком много.

Вчера мы рассказывали про первую из них: армянский полузащитник Мхитарян, возможно, столкнётся с трудностями при въезде в Азербайджан. А если не при въезде, то уже на стадионе, где реакция местной публики может испортить весь футбольный праздник.

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы. Из-за политики В Азербайджане его не ждут.

Только историей с Мхитаряном сложности не заканчиваются. Вторая, просто гигантская, — это вопрос логистики. Из Лондона в Баку летает лишь один рейс в сутки, все места, само собой, раскуплены. Но и с пересадками не всё так просто. Английские журналисты подсчитали, что на сегодня самый дешёвый способ – туда через Катовице и Киев с двумя пересадками за 20 часов, обратно через Тегеран, Стамбул и Женеву за 22 часа – стоит порядка 500 фунтов стерлингов. В рублях – 42 тысячи. Если же болельщики «Челси» и «Арсенала» захотят сократить время перелётов, то цена возрастает уже до 1500-2000 фунтов.

И, наконец, последняя причина негодования английских фанатов – политика УЕФА при распределении билетов. При вместимости стадиона в Баку 68 700 зрителей ассоциация выделила всего по 6000 билетов каждому клубу. Вернее, если быть точными, то «Челси» получил 5801. 37 500 билетов уже давно распределены между болельщиками по всей Европе, а оставшуюся огромную часть – немногим меньше 20 тысяч – отдадут специальным гостям, спонсорам, партнёрам, организаторам и так далее. Англия осталась обделена, и её понимание этого факта приводит в бешенство.

— Мы будем вести переговоры с УЕФА по поводу увеличения квоты, — отреагировал на официальном сайте «Арсенал». – Мы гордимся тем, что у нас около 45 000 владельцев абонементов и более 180 000 официальных членов клуба болельщиков. Но, к сожалению, неизбежна ситуация, что при квоте в 6000 билетов на финал тысячи болельщиков, которые поддерживали клуб в течение многих лет и ездили за ним в течение розыгрыша Лиги Европы, не смогут присутствовать на матче.

Для сравнения, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на финал Лиги чемпионов при аналогичной вместимости «Ванда Метрополитано» в Мадриде получили по 16 613 билетов. Маленькую квоту для «Арсенала» и «Челси» в УЕФА объяснили как раз логистикой. По их мнению, при действующем потенциале аэропорта на игру смогут добраться лишь 15 000 любителей футбола из Европы.



— Предлагать больше билетов болельщикам участвующих команд без какой-либо гарантии, что они смогут добраться до Азербайджана? Это не стало бы верным вариантом, — подчеркнули в УЕФА.

Высказываются на злободневную тему даже футбольные люди. Например, накануне возмущался Юрген Клопп.

– Мадрид, возможно, это дорого для болельщиков, — заявил главный тренер «Ливерпуля». — Но он, во всяком случае, не в другой части света. А вот финал Лиги Европы в Баку – это смешно. Не знаю, что употребляют на завтрак те, кто принимает такие решения. В прошлом году мы играли в Киеве, это прекрасный город. Но маловероятно, что команда из России или этой части света могла бы пробиться в финал. Баку – я не имею понятия, как туда добраться. У меня нет никакого представления об этом. Решения о месте проведения финалов должны быть более обоснованными и ответственными.



В УЕФА же убеждены, что всё делают правильно. «Заранее невозможно предсказать, какие клубы доберутся до финалов, а города нужно определить примерно за два года», — разводят руками чиновники.