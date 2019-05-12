«Зенит» — ЦСКА: Семак выставил сильнейший состав. LIVE

18:07. А вот и расстановка «Зенита». Как видим, все сильнейшие в сборе. Облегчать жизнь бывшим одноклубникам не входит в планы Семака.

18:05. Состав ЦСКА подъехал.

18:00. Какие будут мнения насчёт результата?

18:00. Приветствуем вас, уважаемые любители футбола и, в частности, болельщики «Зенита» и ЦСКА. Предлагаем вам провести ближайшие несколько часов в нашей компании. Сегодня в Северной столице состоится центральный матч 28-го игрового дня Премьер-Лиги. Свежеиспечённый чемпион принимает пока ещё действующего вице-чемпиона. Интересно будет не только на поле, но и за его пределами. Сине-бело-голубые впервые сыграют в ранге сильнейшей команды страны и, естественно, по этому поводу в Санкт-Петербурге запланированы торжества. Превратиться в товарищескую встречу матчу не позволят два обстоятельства — историческая принципиальность соперничества и очковые нужды москвичей. Им-то сейчас не до гуляний — нужно задачу на сезон решать. А поражение от «Зенита» фактически убьёт надежду красно-синих на Лигу чемпионов. С их стороны максимальный настрой сегодня подразумевается по умолчанию. Посмотрим, насколько благодушно будут настроены хозяева.