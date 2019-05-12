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«Зенит» — ЦСКА, 12 мая 2019 года, 28 тур РПЛ, онлайн-трансляция

«Зенит» — ЦСКА
«Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
«Зенит» — ЦСКА: Семак выставил сильнейший состав. LIVE
Всё о главном матче 28-го тура РПЛ.
Футбол / РПЛ

18:07. А вот и расстановка «Зенита». Как видим, все сильнейшие в сборе. Облегчать жизнь бывшим одноклубникам не входит в планы Семака.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва

18:05. Состав ЦСКА подъехал.

18:00. Какие будут мнения насчёт результата?

18:00. Приветствуем вас, уважаемые любители футбола и, в частности, болельщики «Зенита» и ЦСКА. Предлагаем вам провести ближайшие несколько часов в нашей компании. Сегодня в Северной столице состоится центральный матч 28-го игрового дня Премьер-Лиги. Свежеиспечённый чемпион принимает пока ещё действующего вице-чемпиона. Интересно будет не только на поле, но и за его пределами. Сине-бело-голубые впервые сыграют в ранге сильнейшей команды страны и, естественно, по этому поводу в Санкт-Петербурге запланированы торжества. Превратиться в товарищескую встречу матчу не позволят два обстоятельства — историческая принципиальность соперничества и очковые нужды москвичей. Им-то сейчас не до гуляний — нужно задачу на сезон решать. А поражение от «Зенита» фактически убьёт надежду красно-синих на Лигу чемпионов. С их стороны максимальный настрой сегодня подразумевается по умолчанию. Посмотрим, насколько благодушно будут настроены хозяева.

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