Яя Туре хочет в «Тамбов». Странная ситуация

«Олимпиакос» расторг контракт с Яя Туре в декабре 2018 года – спустя три месяца после того, как нападающий пришёл в команду. За это время он сыграл за греческий клуб всего в пяти матчах, проведя на поле в сумме 225 минут. С тех пор Яя был без работы — разве что иногда появлялся на SkySports в качестве эксперта.

Чего не скажешь о его агенте Дмитрии Селюке, который активно давал комментарии про будущее своего клиента: говорил, что тот хочет играть и открыт к новым предложениям, и охотно отвечал на вопросы про Россию.

11 декабря: «Туре может оказаться в России, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно. Моуринью любит показывать три пальца, намекая на то, что он три раза выиграл английскую премьер-лигу. Туре может показать то же самое, и к этому надо относиться с уважением».

16 января: «Я бы с удовольствием подписал Яя Туре в «Зенит». И для этого есть причины. Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. «Зениту» не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник.

Накануне Яя на канале Sky Sports в качестве эксперта разбирал игру «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном». Вы бы послушали, как интересно он говорил! Через пару лет он начнёт учиться на тренерских курсах, и из него получится отличный специалист. Но пока он готов играть и делиться своим богатейшим опытом. В том числе – победным, с которым у нынешних лидеров «Зенита» дефицит».

19 апреля: «Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определённые нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию».

27 апреля появилась информация, что Туре переквалифицировался в футбольного агента: его первым клиентом стал 19-летний нигериец Джозеф, который проходил просмотр в киевском «Динамо» весной. Собственно, этими сведениями и поделились украинские коллеги с Tribuna.com.

Чуть позже, уже в мае, его агент рассказал, что нападающий решил вступить на тренерский путь. Естественно, тоже в России (хотя легко мог бы тренировать команды АПЛ):

— Яя Туре идёт на тренерское поприще, он переходит совершенно в другую плоскость. Карьеру игрока он не завершает, сможет играть там, где будет тренировать. Если вдруг понадобится своей команде, то он сможет выйти на поле и сыграть, — сказал Селюк в интервью «Чемпионату». — Сейчас он сфокусировался, получил одну начальную лицензию категории С. На данный момент проходит курсы для получения категории A. Это даcт ему право работать вторым тренером в какой-либо из команд. Потребуется ещё пару лет, чтобы он получил PRO лицензию, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ. Хочу, чтобы он уже сейчас начал тренировать. Яя пошёл в «Олимпиакос», чтобы получить опыт работы помощником тренера, советником и игроком.

Мы только позавчера получили бумаги, которые позволят ему работать. После выходных я начну вести переговоры с командами, которые бы хотели видеть его у себя не как главного тренера, а как второго. Он и не может пока работать главным и не хочет. Яя в любых вопросах будет готов помочь команде, передавая свой опыт. Поработает год или два, а потом поедет тренировать в Англию или во Францию. Когда-то Яя Туре начал свою карьеру на постсоветском пространстве, сейчас я хочу, чтобы тренерскую карьеру он начал именно в России или на Украине. Россия в приоритете – так как чемпионат сильнее.

После этого журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале опубликовал информацию о том, что у Яя Туре действительно есть варианты в России – его ждут в «Тамбове», в помощники к Александру Григоряну, который совсем недавно возглавил клуб. Сам главный тренер эту новость прокомментировал довольно сухо: сказал, что такой вариант не исключен.

Гендиректор «Тамбова» Павел Худяков не подтвердил, но и не исключил такого развития событий:

— Пока Яя Туре в «Тамбове» — это полная чушь, — сказал он в интервью «Чемпионату». — Да, у меня был разговор с Селюком. Но никакой конкретики, никаких цифр и так далее не было. Я должен делать так, как будет в интересах команды. Я должен слушать только главного тренера. Если Григорян мне скажет, что Туре ему нужен, я буду работать в этом направлении. Но на данный момент за этим ничего нет.

Ну а теперь самое интересное. Яя Туре в своем «Твиттере» вообще сказал, что карьеру он не заканчивал и собирается играть еще пару лет.

«Недавно насчёт моего будущего произошла большая путаница. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и собираюсь играть несколько лет. Я заинтересован в том, чтобы получить тренерскую лицензию, но эта работа не то, о чём я сейчас думаю»

«Сейчас я готов и сосредоточен, чтобы найти новый вызов и снова играть в футбол! Не переживайте, но, когда придёт момент, я сам официально объявлю о завершении карьеры!»

Напоминает какой-то сюр? Ага.