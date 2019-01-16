Селюк назвал две причины, по которым «Зениту» стоит подписать контракт с Яя Туре

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, зачем «Зениту» стоило бы подписать контракт с ивуарийским полузащитником Яя Туре.

«Я бы с удовольствием подписал Яя Туре в «Зенит». И для этого есть причины. Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. «Зениту» не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник.



Накануне Яя на канале Sky Sports в качестве эксперта разбирал игру «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном». Вы бы послушали, как интересно он говорил! Через пару лет он начнёт учиться на тренерских курсах, и из него получится отличный специалист. Но пока он готов играть и делиться своим богатейшим опытом. В том числе – победным, с которым у нынешних лидеров «Зенита» дефицит. Да и в РПЛ таких футболистов, как Яя, сейчас не найдёшь. Какой там ещё Паредес…», — цитирует Селюка «Советский спорт».