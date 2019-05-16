Мы все влюбились в этот «Аякс». Что от него останется

«Аякс» стал чемпионом Нидерландов! Это случилось впервые с 2014 года. Команда Эрика тен Хага выиграла титул спустя неделю после трагического вылета в полуфинале Лиги чемпионов. Кроме того, в начале мая был выигран Кубок страны. В целом этот сезон получился для амстердамцев очень успешным, пусть его и испортило поражение от «Тоттенхэма». Но сможет ли сохранить «Аякс» свою силу и очарование?

Мы привыкли, что амстердамский клуб служит поставщиком талантов для европейских топ-лиг. Чем лучше выступают красно-белые, тем больше игроков теряют в межсезонье. Так случилось и два года назад, когда «Аякс» дошёл до финала Лиги Европы, в котором уступил «Манчестер Юнайтед». Нидерланды покинули защитники Давинсон Санчес (ушёл в «Тоттенхэм»), Жайро Ридевальд («Кристал Пэлас»), Кенни Тете («Лион») и полузащитник Дави Классен («Эвертон»), а главный тренер Петер Бош принял предложение дортмундской «Боруссии». Более того, ещё через год «Аякс» продал Джастина Клюйверта в «Рому» и отпустил свободным агентом Амина Юнеса, который подписал контракт с «Наполи».

Самая важная новость для болельщиков амстердамцев – слова тен Хага о намерении продолжить работу с «Аяксом». Значит, команда продолжит играть в смелый и красивый футбол этого тренера. На днях тен Хаг ответил на вопрос об интересе к нему со стороны топ-клубов.

«Интерес таких клубов, как «Барселона», «Бавария» и «Челси», – это приятно, но у меня действует контракт с «Аяксом». Я хорошо провожу время здесь. Мы уже обсуждаем дальнейшие планы. Не собираюсь уходить сейчас», – признался 49-летний специалист.

Но, конечно, и после яркого сезона-2018/19 чемпион Эредивизии продаст несколько игроков, на которых может заработать солидные деньги. Уже известно о трансфере в «Барселону» одного из двух главных активов «Аякса» – Френки де Йонга. За 22-летнего центрального полузащитника каталонский клуб заплатит 75 млн евро (без учёта бонусов). Скорее всего, в «Барселону» перейдёт и другая молодая звезда амстердамской команды – Матейс де Лигт. Сообщалось, что клубы договорились о цене за трансфер 19-летнего центрального защитника: она составит 70 млн евро. Осталось только договориться насчёт размера комиссионных с агентом футболиста Мино Райолой. Кроме того, ещё 10,5 млн евро «Аякс» получит от «Севильи» за австрийского защитника Максимилиана Вебера, который зимой 2019-го перешёл на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

«Аякс» не предал футбольных идеалов. Но в игре должен быть проигравший Главная красивая вещь о проигравших.

За сколько «Аякс» собрал эту команду? Всего за 86 млн евро! В такую сумму обошлись трансферы 20 игроков основы. Шесть из них вообще пришли из великолепной академии амстердамского клуба.

Вокруг остальных игроков основной обоймы «Аякса» ходит много слухов. Высок спрос на Хакима Зиеша. Сообщалось об интересе к атакующему полузащитнику со стороны большого количества клубов: «Барселоны», «Реала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» «Арсенала», «Интера», «Ромы», «Эвертона» и «Лестера», но ближе всех к покупке марокканца «Бавария» и дортмундская «Боруссия». По данным Mirror, в контракте Зиеша указаны не самые крупные отступные – 29 млн евро.

Наверняка есть у амстердамского клуба предложения и по поводу продажи 22-летнего вингера Давида Нереса, дебютировавшего в марте в сборной Бразилии. По информации зарубежных СМИ, за Нереса готовы побороться «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Эвертон» и «Милан». К 22-летнему центрхаву Донни ван де Беку присматриваются «Реал», «Тоттенхэм» и «Милан». Левый защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико находится в фокусе внимания «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Арсенала». Голкипер Андре Онана имеет шанс вернуться в «Барселону», в системе которой находился пять лет до 2015 года. Даже на 30-летнего Душана Тадича скауты взглянули по-другому после блестящего выступления атакующего полузащитника в Лиге чемпионов: серба связывают с «Баварией» и «Манчестер Сити».

«Мы не собираемся продавать сразу семь игроков. Нам необходимо остаться конкурентоспособными. Так что массовой распродажи не будет», – пообещал генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

Как «Аякс» компенсирует потери лидеров? На данный момент подтверждены три летних трансфера амстердамского клуба. Из льежского «Стандарда» переходит за 12,5 млн евро Разван Марин. Умный центральный полузащитник с хорошим пасом и ударом. В нынешнем сезоне 22-летний румын сыграл 45 матчей в разных турнирах, забил восемь голов и сделал девять голевых передач. Ещё 5 млн евро чемпион Нидерландов потратит на Кика Пьери из «Херенвена». У 18-летнего центрального защитника 34 матча, два гола и три голевых паса. Третьим новичком «Аякса» стал 19-летний голкипер «Эммена» Кьелл Схерпен, чей рост составляет 204 см. Он сыграл 34 матча за сезон. Возможно, через год-два они так же удивят Европу, как де Йонг, де Лигт и Онана.

Мартин Эдегор – тоже летняя цель «Аякса». Раскрывшийся у Леонида Слуцкого в «Витессе» норвежский полузащитник может перейти из «Реала» на правах двухлетней аренды или на полноценный трансфер примерно за 20 млн евро. В последнем случае испанцы хотят оставить за собой право обратного выкупа: всё-таки Эдегора перевозили в Мадрид как будущую звезду.