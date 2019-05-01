В такую сумму обошлись трансферы 20 игроков основы. Шесть из них вообще пришли из великолепной академии амстердамского клуба.

За сколько «Аякс» собрал эту команду? Всего за 86 млн евро!

«Аякс» близок к выходу в финал Лиги чемпионов. Выступление команды Эрика тен Хага доказывает, что не самые богатые клубы Европы способны бороться за трофей с грандами. Сколько же потратили амстердамцы на то, чтобы собрать этот состав? Игроки приходили в «Аякс» в разные годы, но почти все они появились в течение четырёх последних лет. По данным Transfermarkt, на 20 футболистов основы голландский клуб потратил всего 86,92 млн евро. Это значительно меньше, чем «Ювентус» заплатил на одного Криштиану Роналду. Почти столько принесет летний трансфер де Йонга в «Барселону» (75 млн). Вот информация по каждому игроку:

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Дейли Блинд, 16 млн евро

Летом 2018-го «Аякс» вернул своего воспитанника из «Манчестер Юнайтед» и не пожалел об этом. Блинд – один из лидеров сегодняшней команды. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

Давид Нерес, 12 млн

Бразильского форварда выкупили у «Сан-Пауло» зимой 2017-го. Говорят, незадолго до этого Нересом интересовался «Краснодар». На данный момент стоимость новичка сборной Бразилии составляет 32 млн.

Душан Тадич, 11,4 млн

Игрок с большим опытом выступлений в АПЛ стал частью трансферного плана по укреплению состава перед Лигой чемпионов. Год назад его приобрели у «Саутгемптона». Теперь лучший снайпер и ассистент «Аякса» в ЛЧ стоит не менее 20 млн.

Хаким Зиеш, 11 млн

Марокканец оказался в «Аяксе» летом 2016-го. «Твенте» мог продать его «Зениту» или в топовый европейский чемпионат, однако требуемые деньги заплатили только в Амстердаме. В этом сезоне Transfermarkt даёт за него 35 млн.

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Френки де Йонг, 10,1 млн

Самый дорогой актив сегодняшнего «Аякса». Цена де Йонга – 75 млн: столько заплатила за него «Барселона», заранее оформив трансфер на будущее межсезонье. В Амстердам Френки перебрался из «Виллем II» летом 2015-го.

Лисандро Магальян, 9 млн

Аргентинский защитник появился в «Аяксе» лишь нынешней зимой, перейдя из «Боки Хуниорс». Пока Магальян не получил возможности показать себя, но трудно вписаться в основу по ходу сезона. Видимо, 25-летний новичок станет важной фигурой в следующем сезоне.

Дэйли Синкгравен, 7 млн

Еще один дорогой для «Аякса» футболист, который не стал героем этой Лиги чемпионов. Синкгравен сыграл только в полуфинале с «Ювентусом». В отличие от Магальяна он находится в амстердамском клубе с зимы 2015-го, а его стоимость снизилась до 2,5 млн.

Закария Лабьяд, 6 млн

Этого атакующего полузащитника тен Хаг привёл с собой из «Утрехта» перед началом нынешнего сезона. В амстердамском клубе Лабьяду оказалось тяжелее завоевать место в составе. Впрочем, Transfermarkt по-прежнему оценивает его в те же 6 млн.

Николас Тальяфико, 4 млн

Защитник сборной Аргентины играет в «Аяксе» с зимы 2018-го, он пришел из «Индепендьенте». Тальяфико выступал на чемпионате мира в России, хорош и в Лиге чемпионов. Николас прогрессировал до такой степени, что стоит уже 25 млн.

Каспер Дольберг, 270 тыс

Датский нападающий был куплен у «Силькеборга» летом 2016-го. Два сезона назад блеснул в Лиге Европы, где «Аякс» добрался до финала и уступил «Манчестер Юнайтед». По версии Transfermarkt, сейчас Дольберга можно приобрести за 22 млн.

Андре Онана, 150 тыс

Еще более скромную сумму «Аякс» заплатил «Барселоне» зимой 2015-го за молодого камерунского голкипера. В нынешней Лиге чемпионов 23-летний Онана не единожды выручал команду. Его стоимость оценивается совсем в другую сумму – 35 млн.

Лассе Шоне, свободный агент

Кажется, что Шоне выступает за «Аякс» уже сто лет, но на самом деле он подписал контракт с «Аяксом» перед сезоном-2012/13 после ухода из НЕКа. Работоспособность, умение исполнить «стандарт» и прочие полезные качества сделали его ценным игроком для тен Хага. За 32-летнего Шоне дают 3 млн.

Класс-Ян Хунтелар, свободный агент

Опытный нападающий вернулся в родные края летом 2017-го, покинув «Шальке». Пусть 35-летний Хунтелар сыграл в Лиге чемпионов не так много, он забил четыре гола в квалификации. Напротив его фамилии чисто символически указана цена в 1 млн евро.

Константинос Лампру, свободный агент

Второй голкипер «Аякса» тоже появился в команде летом 2017-го, ранее он был в «Виллеме II». В нынешнем сезоне Лампру сыграл совсем немного, а в Лиге чемпионов честно поддерживает команду со скамейки запасных. Грека оценивают в скромные 700 тыс евро.

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Воспитанники клуба: Матейс де Лигт, Донни ван де Бек, Нуссайр Мазрауи, Йоэл Велтман, Карел Эйтинг, Юрген Эккеленкамп.

Собственные воспитанники – главная селекционная удача клуба. Прежде всего, это игроки основы: готовящийся к трансферу в «Барселону» или другой топ-клуб Де Лигт (стоит по версии Transfermarkt 70 млн), ван де Бек (25 млн), Мазрауи (12 млн) и Велтман (5 млн). Свой вклад внесли и Эйтинг (4 млн) с Эккеленкампом (400 тыс). У «Аякса» действительно крутая академия, приносящая огромный доход.