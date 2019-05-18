Как живёт Антуан Гризманн: дом, семья, автомобили и увлечения

Антуан Гризманн объявил об уходе из «Атлетико». Французский нападающий покидает свой дом в столице Испании, чтобы переехать в Барселону, а, может, даже в Мюнхен или Париж. Рассказываем о доме и семье победителя ЧМ-2018.

Гризманн: это были невероятные 5 лет, спасибо фанатам «Атлетико» за всё

Дом

Семья Гризманна – это его жена Эрика Чоперена (по профессии детский психолог), а также двое детей. Интересно, что дочь Мия и сын Амаро родились в один день – 8 апреля, но в разные годы. Девочка появилась на свет в 2016-м, а мальчик в 2019-м. Ещё одним важным членом семьи футболиста является французский бульдог Хуки.

Гризманны живут в одном из самых престижных районов Ла Финке. Он расположен в городе Посуэло-де-Аларкон, который входит в провинцию Мадрид. Многие футболисты «Атлетико» и «Реала» предпочли поселиться в этом месте. Да и не только футболисты. Ближайший сосед француза – главный тренер команды Диего Симеоне, к которому Гризманн при необходимости может сходить за солью. Гуляя по Ла Финке, нападающий «Атлетико» рискует встретить кого-то из принципиальных соперников по чемпионату Испании: например, Серхио Рамоса, Гарета Бэйла или своих соотечественников Рафаэля Варана и Карима Бензема. Здесь же до переезда в Турин проживал Криштиану Роналду. За безопасностью района следит частная охранная компания, патрулирующая улицы. Въезд на территорию перекрыт тремя линиями ограждений, у ворот находятся охранники, а всё происходящее снимается на камеры. В общем, грабителям было бы непросто добраться до владений знаменитостей.

По данным испанских СМИ, вилла Гризманна стоит около 6 млн евро. Архитектура типичная для жилищ Ла Финки – дом с плоской крышей и большими окнами, крупный сад, открытый бассейн. Антуан попросил сделать небольшое футбольное поле и площадку для игры в баскетбол.

В марте прошлого года, когда Гризманн был близок к переходу в «Барселону», его жена отправилась в столицу Каталонии, чтобы при помощи агентства недвижимости подобрать новую виллу. Однако Эрика вернулась в Мадрид разочарованной: ничего из предложенного ей не понравилось. Она хотела дом в более урбанизированном районе, но с теми же удобствами и уровнем безопасности, которые есть в Ла Финке. Тогда семья Антуана осталась в Мадриде. Гризманн объявил о своём решении в фильме, снятым компанией, которой владеет Жерар Пике. В этом видео болельщики увидели дом футболиста.

Машины

Гризманн владеет несколькими дорогими автомобилями, о которых обычные люди даже не мечтают. Известно, что в автопарк французского нападающего входят как минимум три машины. Самая дорогая – Mclaren 675LT (стоимость – около 350 тыс евро). Покупая эксклюзивный суперкар, Антуан выбрал белый цвет. Кроме того, в гараже звезды «Атлетико» стоят тёмные Rolls Royce Wraith (300 тыс евро) и Maserati GT (160 тыс евро). Кстати, сам Гризманн не стремится выкладывать в своём «Инстаграме» фотографии на фоне крутых «тачек», тогда как снимков на тему футбола, семьи и увлечений множество. Возможно, жена-психолог посоветовала ему не раздражать людей, выпячивая богатство, а быть в соцсетях ближе к народу. Мудрое имиджевое решение. Правда, фанаты «Атлетико» сейчас забыли всё хорошее, что делал Антуан на поле и за его пределами, критикуя нападающего за его уход.

Хобби

Свободное время Гризманн тоже часто посвящает футболу. Только не настоящему, а виртуальному. Француз любит поиграть в Football Manager и PES. Иногда Антуан публикует фотографии на эту тему в «Твиттере» и «Инстаграме». Например, в Football Manager он тренировал лондонский «Арсенал», оставив из действующих игроков «канониров» лишь одного Александра Ляказетта. Зато взял в команду Джордана Пикфорда, Матейса де Лигта, Френки де Йонга, Жоау Фелиша и Ирвинга Лосано.

В PES 2019 он как-то собрал команду с самим собой на острие атаки и своим другом Полем Погба в полузащите. Вместе с ними «играли» Ян Облак, Эктор Бельерин, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Алекс Сандро, Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Лионель Месси и даже Диего Марадона! В тренеры взял Йоахима Лёва.

Ещё одна страсть Гризманна – баскетбол. По словам самого француза, он скорее предпочтёт трансляцию матча НБА, нежели реальной футбольной игры.

«Почему я бы стал смотреть НБА? Думаю, это вопрос подачи события. Там всё превращают в большое шоу, которое устраивают до игры и во время перерывов. Мне нравится то, как они представляют игроков. Это спорт, заставляющий меня забыть о футболе, о моей работе», – признался Антуан.

В отпуске Гризманн летает в Америку, посещает матчи команд НБА и фотографируется со звёздами баскетбола. Более того, сразу после победы на ЧМ-2018 передал в телеэфире привет разыгрывающему «Миннесоты» Деррику Роузу. В гости к французу вместе с Облаком приходил словенский защитник Лука Дончич, выступавший в тот момент за «Реал». Пригодилась баскетбольная площадка на вилле.

Ближайшие родственники

Гризманна на стадионе по возможности поддерживают отец Ален, мать Изабель, сестра Мод и брат Тео, который тоже играет в футбол, но не на серьёзном уровне.

В ноябре 2015-го Антуан едва не потерял сестру. Она находилась в концертном зале «Батаклан» в Париже, где произошёл захват заложников в ходе террористических атак. При штурме театра погибло более сотни человек, однако Мод успела выбраться до начала операции.

«Слава богу, моя сестра смогла выйти оттуда. Молюсь за жертв террора и членов их семей. Пусть живёт Франция», – написал Гризманн в «Твиттере». Сам Антуан в это время находился недалеко: играл за национальную команду в товарищеском матче с Германией.