Слуцкий проиграл в первом матчей плей-офф за Лигу Европы. Но его «Витесс» забил

В Нидерландах стартовал плей-офф за право команд участвовать в Лиге Европы. Две полуфинальных пары, затем финал. Одним из четырех участников сетки стал «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого. По ходу сезона команда выдавала разные серии, но в итоге стала пятой, выполнив задачу на сезон. В частности, это принесло клубу 750 тысяч евро за ТВ-права. По сравнению с прошлым сезоном «Витесс» закончил основную часть сезона на строчку выше.

Слуцкий завершил чемпионат победой. У Караваева гол и результативная передача Теперь «Витесс» поборется за путёвку в Лигу Европы.

До полуфинала плей-офф Леонид Слуцкий развлекался тем, что комментировал для журналистов будущее Мартина Эдегора. Норвежский полузащитник попал в команду сезона Эредивизи, и оказался единственным футболистом не из ПСВ или «Аякса». И последние уже намерены исправить это: все голландские медиа уверены, что в Амстердаме подпишут парня ближайшим летом. Но Слуцкий считает, что норвежец готов к игре в более сильных клубах.



«Аякс» выигрывает 80% матчей без особых усилий. Чему Мартин научится там? Нет, «Аякс» – очень хороший клуб, но Эдегору нужно развиваться дальше. Он уже три сезона в Нидерландах. Более жесткая конкуренция, более жесткое сопротивление – вот, что ему нужно для лучшего развития», – сказал Слуцкий. Права на Эдегора, кстати, до сих пор принадлежат мадридскому «Реалу». «Аякс» намерен предложить за игрока 20 млн евро, хотя готовы и на аренду. Сам Мартин сказал, что будет обсуждать будущее только после заключительных игр «Витесса» и матчей сборной Норвегии.

Эдегор теперь в команде Слуцкого. Как он вообще играет? Зачем этот трансфер нужен Эдегору и «Витессу»?

Соперником «Витесса» по полуфиналу стал «Гронингем», на поле которого проходила первая встреча. И для гостей все началось с травмы Томаса Бёйтинка. Пришлось срочно менять тактику, поскольку вместо нападающего на поле появился Александер Бюттнер. Он в итоге отдал голевой пас на единственный гол «Витесса» в матче: Макс Кларк здорово подработал передачу и пробил в дальний. Правда, к этому моменту счет был уже 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча стали следствием не лучшей игры «Витесса» в обороне. Сначала защитники оставили Мимуну Махи на добивании абсолютно одного, и тот просто покатил в пустые. А затем ошибка в единоборстве в своей штрафной привела к фолу и назначению пенальти.

Ответный матч уже во вторник, 21 числа. И победитель сыграет в финале с лучшим из пары «Хераклес» – «Утрехт». Там после первой встречи впереди «Утрехт»: на чужом поле они победили со счетом 2:0.