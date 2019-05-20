Самый дешёвый билет на Евро-2020 стоит € 30. Самый дорогой — € 945

Евро-2020 впервые в истории пройдёт в 12 различных городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. До турнира остаётся чуть больше года, но билеты поступят в продажу уже 12 июня.

Сколько всего билетов?

Всего будет выпущено 3 млн билетов, из которых 2,5 млн будут доступны для болельщиков. Для сравнения: на Евро-2016 в открытой продаже было 1,8 млн билетов.

Когда и где можно купить?

С 19 мая по 11 июня можно регистрироваться на сайте euro2020.com/tickets и участвовать в розыгрыше двух бесплатных билетов на матч-открытие и двух – на финал. С 12 июня по 12 июля 2019 там же пройдёт первый этап продаж, в ходе которого будут реализованы 1,5 млн билетов. С августа по сентябрь билеты будут доступны (в случае возврата или неуплаты) участникам программы «Fans First» («В первую очередь – болельщики») – ими автоматически становятся те, чьи заявки не удовлетворили во время реализации первой партии. Второй этап пройдёт после жеребьёвки финальной стадии, которая состоится 30 ноября. Ещё одна партия билетов будет доступна после стыковых матчей в апреле.



Во время турнира ничего продаваться не будет, зато на том же сайте можно будет перепродать билеты по номинальной стоимости.

Какие виды билетов есть?

На этот раз предусмотрено несколько видов:



— на какой-то конкретный матч на одном стадионе;

— «Follow the Team» («Вместе с командой»). Эти билеты продаются в пакете на все матчи их сборной в плей-офф. Если сборная не выходит, то заказчику возвращается полная стоимость;

— для людей с ограниченными возможностями.



Во Франции, помимо этого, был «стадионный пакет»: можно было приобрести билеты на все матчи на каком-то из стадионов.

Сколько стоит?

Билеты разбиты по трем ценовым категориям и двум кластерам (А — Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург; В — Баку, Будапешт, Бухарест).

В кластере А на групповой этап самый дешёвый билет стоит € 50, а самый дорогой — € 185. На матч-открытие в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Риме можно будет попасть за € 75.

В кластере В на матч можно будет попасть всего за € 30.

На полуфинальные матчи и финал (все пройдут в Лондоне) билеты стоят € 85 и € 95 соответственно для участников программы Fans First, третья категория обойдется в € 195 и € 295 соответственно.

Для сравнения: во Франции самый дешёвый билет стоил € 25, самый дорогой на финал — € 895.