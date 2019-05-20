Екатеринбург – территория протеста. Чиновников и судей обвиняют в коррупции

Матч «Урал» — «Локомотив». 64-я минута. Гости уже бьют пенальти, но игрок хозяев Стефан Страндберг всё ещё не способен контролировать гнев.

Норвежец крутится вокруг судьи, кричит, хватается за голову и успокаивается только при виде жёлтой карточки. Впрочем, уже в следующей атаке он будет удалён: выставит руку, упрётся в верхнюю часть спины Смолова и, получив от Москалёва второе предупреждение, покажет понятный жест – «рефери куплен».



«Я много хотел бы чего сказать, но лучше не говорить», — скажет Страндберг после матча, и в трактовке его послания не останется сомнений. Подтвердит их и руководство екатеринбургского клуба.

Но прежде чем разбирать решающие судейские решения, необходимо набросать психологические эскизы.



Во-первых, будет не совсем корректно приводить яркие высказывания президента «Урала» Григория Иванова, которому привиделось что-то нечестное. Дело в том, что в матчах его команды периодически происходят странные события. Карма такая, от неё не уйдёшь.



Во-вторых, нет ничего необычного и в решениях Москалёва. Пару туров назад он придумал игру рукой у защитника «Оренбурга» — тогда «Рубин» как раз и обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон. Приходит на память и игра первого круга, когда Иванович наступил на ногу Роше, а Фернандо снёс голову Дриусси, но этих фолов рефери не увидел. То есть этот судья может ошибаться в не самых сложных эпизодах по нескольку раз за матч – и нужно задавать вопросы Александру Егорову, почему Москалёв продолжает получать серьёзные назначения.

В-третьих, куда примечательнее в этой истории реакция Страндберга, важный штрих к которой подметил один из главных знатоков скандинавского футбольного рынка в России Антон Михашёнок.



«Самое важное, что он из Норвегии. Это страна с чрезвычайным уровнем неприятия коррупции. В рейтинге Transparency International они обычно около пятёрки. И люди там знают, что публично обвинить кого-то (в коррупции) можно в том случае, если ты уверен в факте…То есть, конечно, это могут быть просто эмоции, но от скандинавов ждёшь такое меньше всего».

Если проще, то в поведенческой модели гражданина Норвегии обвинить кого-то во взяточничестве – такое же спорное дело, как на территории России открыто подвергнуть сомнению победу в Великой Отечественной войне, назвать Крым не нашим или грубо ответить кавказским бойцам ММА в соцсетях.



Если проще, то жест Страндберга должен был пройти предэмоциональную подготовку ещё на уровне инстинктов. Однако норвежец лишь подтвердил свои действия послематчевым комментарием. Так почему же он так сказал?

Наверное, всё дело как раз в эпизодах.



Пенальти



Жемалетдинов далеко отпускает мяч и не успевает зацепить его для того, чтобы прокинуть в сторону от стоящего на одной опорной ноге Араторе. Игрок «Локо» теряет контроль над мячом до стыка с защитником и, врезаясь в уральца, с силой отлетает в сторону. Находящийся рядом Москалёв мгновенно реагирует и ставит пенальти.



Удаление



Получивший жёлтую за споры Страндберг уже в следующем эпизоде кладёт руку на спину Смолову во время верховой борьбы и получает вторую жёлтую. Игрок «Урала» фолит, но не выставляет локоть, не делает акцентированного движения для нанесения травмы сопернику и не попадает «железнодорожнику» по голове.

Президент Иванов будет снова ругать судью. «Локомотив» спасся на Урале За три дня до финала Кубка «Урал» дал бой «Локомотиву».

Логику Москалёва в обоих решениях понять не так просто. Лично мне легче оправдать вторую жёлтую. Вероятно, норвежец просто наговорил судье гадостей во время эпизода с пенальти, после чего удаление становилось эмоциональным фактором отмщения.



А вот пенальти вызвал у меня лишь воспоминания из далёкой юности. Матчи КФК, зона «Московская область», командная задача выхода выше и слова тренера перед заменой: «Лезь в штрафную, врезайся, падай и кричи. Поставит».



И он мгновенно ставил. А если нужно, потом ещё и удалял. Задачу, кстати, мы так и не решили. Расценки повысились, а из федерации, похоже, ушёл нужный человек.

Владимир Москалёв Фото: РИА Новости

Ошибки судей — обычная и нормальная практика для любого чемпионата. Ошибаются они и в пользу «Спартака», ЦСКА или «Зенита», но именно на «Локомотив» сегодня легче всего ложатся конспирологические теории.



Причин несколько.



Во-первых, администратором команды всё ещё работает бывший судья Станислав Сухина.



Во-вторых, арбитры действительно то назначают пенальти в ворота соперников команды Сёмина, то показывают игрокам соперников красные карточки, а затем нередко получают двойки. Помимо матча в Екатеринбурге навскидку можно вспомнить пенальти и удаление Рассказова в игре со «Спартаком», а также пенальти и удаление Каборе в матче с «Краснодаром». Все эти решения были признаны ошибочными.



В-третьих, поражение в матче с «Уралом» могло стоить «Локомотиву» 20 млн евро за прямое попадание в групповой этап ЛЧ, но Москалёв слишком вовремя принял принципиальные решения.



Все эти факторы обсуждаются и в прессе, и в кулуарах между игроками. Конечно, в курсе был и Страндберг — именно эти слухи и могли вывести из себя норвежца даже в том случае, если бы решения были куда менее спорными или даже верными. Это был тот случай, когда подозрительность совпала с решениями судьи.

Но от всех подозрений, нервов и позорных обвинений футбол России спасёт только VAR, за который, кстати, так мощно выступает давно уставший от нападок Юрий Сёмин.



И ведь ещё зимой дело о введении системы казалось решённым, но к концу сезона внезапно обнаружилась масса трудностей – финансовых, технических, юридических. Ну никак с ними не справиться.



Только вот для России есть общее правило: если на столь высоком уровне проблемы становятся нерешаемыми – значит это кому-нибудь нужно. Так что отказ от VAR, если он состоится, расскажет о нашем футболе лучше, чем любой странный матч или подозрительный пенальти от судей.