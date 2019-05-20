«Краснодар» нашёл замену Каборе. В Португалии

Вы, конечно, слышали легенду, как Сергей Галицкий в прямом смысле слова на бегу — укрепляя здоровье в личном тренажёрном зале – присмотрел для своего клуба Маурисио Перейру. Интуиция хозяина «Краснодара» не подвела: шесть с половиной лет на Кубани уругваец отработал на совесть и покидает клуб с чувством выполненного долга, оставляя его в ранге участника Лиги чемпионов. С учётом более чем вероятного ухода ещё одного вожака «быков», Шарля Каборе, нетрудно было предположить, на какой зоне сделает акцент краснодарская селекция летом 2019-го. И первая покупка не заставила себя долго ждать. Талант этого парня разглядеть наверняка было сложнее, чем Перейры – даже такому проницательному менеджеру, как Галицкий. Во взрослом футболе Кайо Панталеан относительно недавно проявился, хотя зелёным пацаном человека в 23 года назвать сложно.

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Новичок южан появился на свет в бразильском городе с поэтическим названием Араракуара с населением под 200 тыс. жителей. Там же, как нетрудно догадаться, начал играть в футбол – в команде со столь же труднопроизносимым именем «Ферровиариа». Играл, надо полагать, недурно, коль скоро привлёк внимание европейских скаутов, но и не столь ярко, чтобы впечатлить кого-то из грандов ближайшей лиги Старого Света. Прежде чем предложить Кайо полноценный контракт, «Санта-Клара» взяла хавбека в годичную аренду – поближе познакомиться, протестировать. Генеральную задачу на сезон – подняться в первый дивизион – «азореанцы» благополучно выполнили, пропустив вперёд себя только «Насьонал», и предложили бразильскому опорнику полноценный контракт. Кайо предложение с благодарностью принял.

В Примейре дела у Кайо не сразу задались. Естественно, что ему потребовалось время на адаптацию: старт сезона он просидел в запасе. На регулярной основе в стартовом составе Кайо заиграл с начала 2019 года. Все игры с местными грандами бразилец начинал на поле. «Спортингу» и «Порту» в гостях «Санта-Клара» уступила достойно – всего по 0:1 — и только в гостях у «Бенфики» получила четвёрку мячей, в ответ забив только один. Кайо два первых матча отработал от начала до конца, а на «Да Луше» ушёл отдыхать в начале второго тайма при счёте 3:0 (закончили 4:1).

Впрочем, на общую оценку сезона «Санта-Клары» поражения от больших клубов никоим образом не повлияли. Если «Насьонал» оказался в Примейре транзитным пассажиром (как пришёл, так и уйдёт), то второй дебютант высшего общества заблаговременно обезопасился от вылета. 10-е место при 18 участниках – замечательный результат для новичка. Естественно, что подопечными Жоау Энрикеша заинтересовались более состоятельные и амбициозные клубы – в том числе, как мы теперь знаем, из далёкой России.

«Краснодару» нужен был центральный полузащитник с навыками организатора – и в лице Кайо он его нашёл. Вопрос в том, готов ли бразилец без потери качества заменить матёрого волка опорной зоны Каборе. Всё-таки Шарль прибыл к нам состоявшимся мастером, игроком сборной Буркина-Фасо, тогда как фамилия Кайо даже на родине далеко не каждому болельщику знакома. Из многочисленных бразильских Кайо этот, пожалуй, наименее известен. Всего один сезон в высшей лиге Португалии к 23 годам – багаж, прямо скажем, не самый впечатляющий. Но если шеф «Краснодара» одобрил сделку, значит, достоинства игрока перевесили недостатки. Всё же Галицкий не бюджетные деньги на трансферы тратит – свои собственные. Заведомый «неликвид» впарить ему не получится.

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Эксперты Instat сильнейшим качеством Кайо считают плеймейкинг: с видением поляны, пасом у Кайо относительный порядок. При необходимости бразилец может сработать на фланге полузащиты, но в центре у него получается лучше. Голов в Португалии Кайо не забивал – только в Бразилии. Сумма сделки, как у нас часто бывает, не разглашается, но вряд ли она сильно превышает ценник transfermarkt – € 300 тыс. В обойме «Краснодара» лишь один игрок котируется ниже – «100-тысячный» защитник Марков, да и тот к первой команде уже относится формально – за дубль в ФНЛ пылит.