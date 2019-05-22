В финал плей-офф Слуцкого вывел лучший игрок Нидерландов за пределами «Аякса»

Довольно странно, что главный хотя бы по статусу аренды из «Реала» талант «Витесса» Мартин Эдегор весь сезон пробивался не благодаря, а вопреки. В первые недели в команде Леонида Слуцкого партнёры мало доверяли ему — играя справа, норвежец редко получал мяч, и команда чаще играла через левый край, на котором располагался понятный и привычный всем Брайн Линссен. Щелчок случился только в начале ноября, когда арнемский клуб принимал «Утрехт» Дика Адвоката. Эдегор положил сочный штрафной с левой и ещё дважды сам создавал для себя моменты — только после этого матча игра «Витесса пошла через него.

Второе препятствие заключалось в самой позиции. Слуцкий двигал норвежца на позицию правого вингера при 4-2-3-1, но было очевидно, как игроку не хватает свободы. Эдегор не выражал недовольства, а работал — и в конце сезона это окупилось. У «Витесса» оказалось слишком много травмированных, и на решающий во многом матч сезона (для клуба из Арнема крайне важно попадать в еврокубки) против «Гронингена» норвежец вышел играть десятку в 4-2-3-1. Почти вынужденно, из-за повреждения Матуша Беро.



И Эдегор сыграл феноменально.

Слуцкий проиграл в первом матче плей-офф за Лигу Европы. Но его «Витесс» забил А сам тренер успел чуть-чуть поругаться с «Аяксом» до игры.

Уже на 68-й секунде матча он открыл счёт — это самый быстрый гол в плей-офф за участие в Лиге Европы за все 15 лет, что существует этот формат. Норвежец поймал волну на позиции, где перед ним открывалась свобода действий: если на фланге время на принятие решения у него чаще всего ограничено (боковая линия по-прежнему лучший в мире защитник), то в центре он успевал трижды подумать прежде чем сделать. Так получился чумовой пас на второй гол «Витесса»: из правого полуфланга, после смещения, вразрез между защитниками «Гронингена», на 17 метров. И ровно такой силы, чтобы Тим Матавж оказался на мяче раньше, чем кипер гостей.



Этого Эдегору было мало. В атаке он часто помогал правому вингеру Дауде использовать активность «Гронингена» на этом фланге в лучших для «Витесса» целях — после потери гостями мяча 18-й номер постоянно оказывался правее. В одном из эпизодов он собрал на себе троих соперников — первого убрал финтом, от второго ушёл на рывке, а третий прервал прострел, закрыв его своим телом. Не теряя ни секунды, Эдегор схватил мяч, поставил в сектор углового и всадил точно в голову того же Матавжа на ближней штанге. 3:0, «Гронинген» мог начинать выбирать курорты для отпуска.

После перерыва представление продолжилось. Эдегор демонстрировал всё лучшее, что умеет — смещения к центральной оси, чудесное первое касание левой ногой, крайне важный навык ожидания, когда соперник уже сходит с ума от напряжения, не зная, что предпримет футболист с мячом. Он откровенно издевался над «Гронингеном»: отдавал передачи не глядя, перекладывал мяч с внешней стороны на внутреннюю, оставляя в дураках всю оборону соперника, прокидывал бедняге Вармердаму мяч между ног, заствляя трибуны восторженно верещать. В какой-то момент в чанте с фанатской трибуны название клуба было заменено на имя норвежца. И его натурально пели несколько минут.



В концовке команда Слуцкого пропустила дежурный для себя мяч и немного потрепала нервы своим болельщикам, но главный эпизод случился всё же с Эдегором. На последней компенсированной минуте «Витесс» заработал штрафной на дальнем от тренерской скамейки краю, и в этот момент Слуцкий должен был произвести последнюю замену. Менять должны были норвежца, но он жестом показал тренеру: не надо, не меняй, я доиграю. Было очевидно, что если бы замена состоялась, Эдегор получил бы стоячую овацию, но молодой футболист предпочёл этому кайф от игры до последней секунды.



Гол, две голевых передачи, десять острых передач, шесть успешных попыток дриблинга. Его очень хочет видеть у себя «Аякс», а сам Эдегор мечтает стать основным игроком «Реала». Если такие вечера, как сегодня, станут для него нормой, ничего невозможного для этого 20-летнего молодого человека нет.