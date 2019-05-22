«Локомотив» выиграл Кубок России. Итоги финала

Ману Фернандеш вернулся в стартовый состав «Локомотива»

Это не единственное изменение расстановки москвичей, но самое значимое. Португальца не было в основе с 20 апреля, четыре предыдущих тура РПЛ он вообще не выходил на поле. Но именно его Семин выбрал в стартовый состав на Кубок. Возможно, с расчетом на психологию: уходящий Ману получал шанс затащить финал, взять трофей и в целом красиво покинуть «Локомотив».

Но в целом получилось так, как во всем сезоне Фернандеша: вышел, много играл на себя, делал красивые и бесполезные финты в центре поля, много терял мяч и мало бегал. Но при этом именно португалец отдал голевой пас на голову Баринову, когда тот забил гол «Локомотива» в первом тайме.



Второй слабый момент «Локомотива»: игра флангов обороны. В идеальной ситуации у московской команды есть минимум один активный крайний – Владислав Игнатьев. Сейчас он оказался травмирован и даже не попал в заявку. На краю обороны неплохо смотрелся Рифат Жемалетдинов, но в схеме с пятью защитниками. Сегодня «Локо» играл в четыре, поэтому справа играл Брайан Идову. На противоположном фланге вышел Михаил Лысов, и в итоге оба футболиста скорее переживали за то, чтобы не получить атаку на свои ворота. Идову неплохо подключался вперед под пас, но каждый раз это не заканчивалось чем-то опасным.

Смолов в большом порядке. Пока не надо решать

Лето, осень и зиму болельщики «Локомотива» ждали возвращения идеальной версии нападающего Федора Смолова. На поле выходил парень в его футболке, но играл во что-то иное относительно всей команды. И относительно своего лучшего футбола. За зиму Смолов научился понимать если не всех партнеров, то хотя бы братьев Миранчуков. Втроем они идеально уходят в контратаки при наличие свободного пространства. В целом Миранчуки играют в тот футбол, к которому Смолов привык по «Краснодару» – это тоже помогает.

Весной по количеству проделываемой работы Смолов выглядит классно. Но от нападающего нужны голы, и в этом главная проблема. Против «Урала» форвард замкнул пас в штрафную, но из офсайда. А затем начал идеальную контратаку, которую сам в итоге запорол. После этого момента Смолов почти минуту просто лежал на газоне, закрыв лицо руками. И дальше старательно подкидывал мяч на партнеров, но не пытался решать сам. Проблема в том, что альтернатива Смолову сейчас одна – Эдер. Португалец очень, очень своеобразный форвард, с которым нужно играть в конкретный футбол. Которого у «Локомотива» на данный момент нет.

«Урал» мог забивать без Бикфалви и Страндберга

После игры команд в 29-м туре РПЛ подготовка к финалу шла через скандалы. У «Урала» в финальном матче не играли Страндберг и Биквалфи – люди, которые делали игру в Екатеринбурге. Но обновленный состав обороны «Локомотива» довольно много позволял Ильину и Погребняку. Неожиданно много ошибался Ведран Чорлука: нервно выносил мяч за лицевую после простой подачи, не угадал маневр Ильина, упустив того в штрафной. Гжегожу Крыховяку, который играл второго центрального, приходилось постоянно предсказывать и исправлять ошибки хорвата.

Гильерме был главным шансом «Урала»

Еще в Екатеринбурге голкипер сборной России выдал, к сожалению, классический для себя эпизод: спас команду после сложнейшего удара и тут же пропустил в куда более простой ситуации. После того матча Гильерме написал в инстаграме, что новая встреча с «Уралом» уже скоро, и там ничьей не будет.



В нескольких эпизодах вратарь был близок к тому, чтобы вновь подарить «Уралу» голы. Он безумно нервничал при суете в своей штрафной, то выходил из ворот, чтобы тут же начать пятиться в них. И если для «Локомотива» все в итоге закончилось хорошо, то тренерский штаб сборной перфомансами Гили в последних матчах вряд ли был впечатлен.