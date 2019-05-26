«Барса» всё ещё не отошла от «Энфилда». Отдала Кубок, несмотря на гол Месси

Накануне встречи с «Валенсией» Лионель Месси впервые за четыре года принял участие в пресс-конференции «Барселоны» и признался, что команда до сих пор не пришла в себя после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля», хотя прошло уже больше чем полмесяца.

«Мы всё ещё оправляемся от той неудачи, – сказал Месси. — Для меня лично это очень тяжёлый удар. Было сложно вставать на следующее утро. Команда тоже тяжело перенесла поражение, это чувствовалось в последующих играх. Сейчас я хочу просто выиграть финал Кубка Испании. Мы можем снова завершить сезон с двумя трофеями».

Кстати, основа «Барселоны» на кубковый финал отличалась от той, что была на «Энфилде», прежде всего, из-за травм. Голкипер Марк-Андре тер Штеген и нападающий Луис Суарес не попали в заявку. Место в воротах занял Яспер Силлессен. Кроме того, в запасе на сей раз остался Артуро Видаль. При этом с первых минут вышли Нелсон Семеду, Артур Рамос и Филиппе Коутиньо, чьё участие в матче с «Валенсией» также находилось под вопросом.

В составе «Валенсии» отсутствовал Денис Черышев. Очень хотелось увидеть в финале Кубка Испании игрока сборной России, но, к сожалению, атакующий полузащитник выбыл до конца сезона. Тем не менее Черышев прибыл на костылях вместе с командой в Севилью, чтобы поднять трофей над головой в случае победы.

«Барселона» играла без классического центрального нападающего – на острие атаки располагался Месси. Но это, конечно, не роль Лео, вдобавок он уходил вглубь для встречи с мячом. В результате чемпиону Примеры было просто не на кого давать передачи в штрафную. Стоило раньше решить вопрос со сменщиком Луиса Суареса, правда? В первом тайме каталонцы владели мячом около 80% времени, но команда Марселино Гарсии Тораля «читала» соперника и не давала создавать моментов у своих ворот, за исключением разве что пары опасных ударов Месси перед самым перерывом. Две оборонительные линии «Валенсии» по четыре игрока превратились в непреодолимую преграду для фаворита. Серхи Роберто на позиции правого вингера в отсутствие центрфорварда – сомнительная фигура. Если уж Месси не находил пространства между линиями, то испанцу тем более было сложно что-то придумать. «Барселона» страдала без свежих идей, скатилась на навесы в исполнении проводившего свой 300-й матч за клуб Жорди Альбы.

В общем, всё с самого начала складывалось по сценарию Тораля. Каждый контрвыпад «Валенсии» таил в себе угрозу для нескладной обороны чемпиона, а дирижировал ими блестящий плеймейкер Дани Парехо. Десятый номер валенсийцев поучаствовал во всех голевых моментах команды в первом тайме, вытаскивая мяч со своей половины под прессингом двух-трёх соперников. Парехо точно не боялся прессинга «Барселоны». Сперва каталонцев спас Жерар Пике, вынесший с линии ворот мяч, которой Клеман Лангле подарил Родриго. В других случаях дело закончилось голами Кевина Гамейро и того же Родриго.

Вальверде должен был что-то поменять в перерыве, и он поменял сразу двух игроков. Семеду с Артуром остались в раздевалке, а вместо них появились Малком с Видалем.

Бразилец оживил атаку «Барселоны». Но в любом случае требовалось что-то нестандартное, чтобы вскрыть оборону «Валенсии». Например, стандарты Месси – непредсказуемое оружие страшной силы. В начале второго тайма Лео как раз заработал штрафной в удобной для удара с левой точке, однако пробил плохо. Ещё в эти минуты «Барса» имела шанс забить в результате «стенки» Малкома с Месси. Вот тут команде Тораля повезло – аргентинец попал в штангу.

«Валенсия», избежав быстрого гола после перерыва, вроде бы затянула каталонцев в своё болото. Однако потеряла травмированного Парехо, без которого стало совсем тяжело выводить мяч из центра. У Жоффрея Кондогбиа иные сильные качества. Давление «Барселоны» возросло, а забил, конечно же, Месси. Лео почувствовал эпизод и сыграл на добивании, как это обычно делает классический нападающий типа Суареса.

На последних минутах всё решали уже концентрация на фоне усталости, а также волевые усилия футболистов. Команде Тораля хватило и того, и другого. Валенсийцы закрывали Месси левую ногу при малейшей опасности (семь из двенадцати его ударов были заблокированы), справились с очередной порцией навесов на «центрфорварда» Пике и остальных. Концовка игры – буря эмоций! В отличие от матча на «Энфилде» каталонцы, проявили волю к победе, но всё равно проиграли. Чемпион мог пропустить и третий гол, если бы Гонсалу Гуэдеш реализовал один из двух своих сумасшедших моментов.

С «Барселоной» что-то не то. Она проиграла Кубок Испании, который брала в четырёх предыдущих сезонах. «Валенсия» Черышева выиграла трофей в год столетия клуба.