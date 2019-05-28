Скины, пьянь, ОМОН – на «Динамо» больше нет ада. Жить стало лучше?

За 10,5 лет, пока строился стадион, мы слишком сильно изменились. 20 наблюдений за другим футболом, другими людьми и другой Москвой.

За полчаса до матча мы со старым товарищем из параллельного класса стоим на лестнице у нового стадиона. Он из тех, кто всегда был за «Динамо». Играл в академии, мечтал о большом футболе, но эпоха уже в 13-14 лет сделала его хулиганом: алкоголь, сигареты, лысина, гриндера, рэперы, побитые прямо во время школьного турнира по баскетболу, проблемы с учителями и первые выезды. В те годы мы так отважно старались приклеить себя хоть к какой-то субкультуре, что шансов присесть или отъехать было много: от бухла, во время драк или после «белых вагонов» в электричке – каждая поездка на игру из области была квестом на выживание. Чудо, что сегодня многие из ярких представителей того периода всё ещё живы и на свободе.

У школьного товарища тоже всё хорошо: уважаемая работа, жена, ребёнок, спорт и, конечно, любимый клуб. А возвращение на родной стадион — и сбывшаяся мечта, и ностальгия.

— Вон, видишь парень в джинсовых шортах, — показывает он на взрослого, немного потрёпанного мужика, проходящего мимо вестибюля метро. – Это из старых «Патриков». Человек прямо у трибуны, на голых руках, положил двух ОМОНовцев. Вот время было… Действительно, было. Ведь попадая на новое «Динамо», ощущаешь, как же сильно изменилась Москва и её люди за эти 10,5 лет. И этот короткий пост будет не о футболе и не о проблемах стадиона, а об ощущениях того, что с нами стало.

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1. Сложно понять, чем мы всё ещё дышим. С одной стороны пересечения Третьего кольца и Ленинградки был сквер и прекрасный стадион «Юных пионеров», а сейчас — жилой комплекс с поедающими друг друга высотками и дорогой на уровне окон пятого этажа.

2. С другой стороны шоссе раньше была часть парка, Малая арена, манеж, а сейчас – элитные отели, офисные здания и новые апартаменты, принадлежащие ВТБ. За 10 лет сонное и зелёное «Динамо» стало дорогим, высотным, выложенным плиткой и по уши залитым бетоном районом. Скоро такой будет и вся Москва.

3. Мы ведь и подумать не могли, что сможем отдавать деньги за парковку, но сегодня платим за место не только на территории Садового кольца, но и за пределами Третьего. Оказалось, что Москва способна тратить так, что даже при повышении цен стоянок на всех не хватает. Вот и ехать на «Динамо» за рулём – абсолютно спорное занятие. Парковочных мест на арене всего 500, дворы забиты, съезды перекрыты. Заехать чуть ли не на автобусную остановку, продраться за рулём в парк или на пешеходную дорожку – всё это, слава богу, сегодня уже не получится.

4. Впрочем, парковочное место можно найти даже у стадиона. Например, если не жалко денег, то спрятать машину можно в подземных гаражах «Хайята» за 250 рублей в час. Я же использовал стоянку прямо у входа в гостиницу – оказалось, что она неожиданно бесплатная. Но есть подозрение, что эту халяву очень скоро прикроют.

5. Зато на «Динамо» прекрасно функционирует общественный транспорт. Здесь «зелёная ветка», связывающая север с югом, и новая «жёлтая», которая движется через Запад и скоро объединит «Петровский парк» с аэропортом Внуково. Да и водители давно не лезут на выделенную полосу, так что автобус сегодня – не раб пробки, а самый быстрый и удобный наземный транспорт. Наверное, это как раз тот случай, когда видно, что за 10,5 лет Россия поднялась со дна на довольно комфортный для человека уровень.

6. Времена, когда тебя избивают в тамбуре электричек или бросают файер в твой вагон метро, – прошли. Спасибо прохожим, которые больше не боятся нажать тревожную кнопку. А также камерам видеонаблюдения, полиции и Кокорину с Мамаевым, создавшим прецедент и объяснившим, как можно влипнуть за обычную хулиганку. По пути на футбол в черте Москвы людям ничего не угрожает — можно даже не прятать шарфики.

7. У стадиона тоже хорошо и спокойно – не то что 10-15 лет назад, когда прямо у вестибюля метро тебя подхватывало оцепление из ОМОНа, давила конная полиция, прилетали бутылки из эпицентра локальных драки, текли реки алкоголя, а под ногами лилась то ли грязь, то ли моча. Сегодня на «Динамо» — рай, зелень, дети.

8. Нет больше в Москве и проблем с туалетами.

9. Расслаблена и полиция. В 2019 году на «Динамо» люди в форме могут спокойно посидеть на лавочках рядом с болельщиками.

10. На подходе к арене — там, где ремонт уже закончился, – просто чисто, стильно, спокойно и хорошо.

11. Перед матчами важно и пройти вглубь, к самому Петровскому парку. Помню эти изувеченные детские площадки с водкой, размеренно разливающейся где-нибудь на скрюченных качелях и потертых деревянных лавках. В 2019 за 40 минут до матча район живет своей, вовсе не футбольной жизнью. Похоже, общество достигло того уровня разума, когда способно разграничивать, где угар и футбол, а где дети и повседневная, тихая жизнь города.

Атаку на себя приняли местные бары — они трещали и еле выдержали вернувшееся «Динамо», но так, наверное, и должно быть.

12. Не важно, идёшь ли ты к стадиону из парка или из метро – сегодня тебя не будет подгонять ОМОН под принудительный саундтрек какого-нибудь злобного, глашатая в форме из серии: «Э, давай, проходим быстрее». В 2019-м мы пришли к тому, что подход к болельщикам стал уважительным и индивидуальным — вместо полиции с людьми работают волонтеры.

13. Поэтому девушки чувствуют себя на футболе максимально комфортно.

14. На подходе к арене больше нет бабушек с семечками, пирожков, сосисок в тесте и мороженного. Сделано это в том числе и для того, чтобы народ не толпился и проходил на быстрее проходил в чашу самого стадиона. Территория на «Динамо» небольшая, так что каких-то активностей у входа на сектор ждать не приходится. Максимум, что вам предлагают – это программки и скромная атрибутика.

15. Помнится, году в 2004-м мы пытались зайти на трибуну в течение двух часов. Был последний тур, зима, а очередь выглядела как подпрыгивающая змейка. «Динамо» тогда спаслось от пердива, но это и не важно. Главное, что сегодня и москвичи, и туляки занимают свои места без проблем, опозданий и скандалов с полицией. Проход был организован идеально.

Фото: «Чемпионат»

16. О том, что обычно творится в чаше, вы знаете. Сравнения с прежним «Динамо» здесь уже неуместны. Хочешь – ешь, играй в приставку, разрисовывай себе лицо. Раньше можно было только мёрзнуть.

Фото: «Чемпионат»

17. На трибунах больше не дымят противопехотные шашки, не поджигают стулья и не стреляют в игроков из ракетниц. Фан-сектор симпатичен, громок и культурен – и даже мат уходит из зарядов.

Фото: «Чемпионат»

18. Да, болельщики всё-таки прорываются на поле, но даже этот эпизод выглядит трогательно. Во-первых, никто никого не бьёт. Во-вторых, ОМОН не начинает зачистку трибун. В-третьих, болельщики тут же убегают обратно, а Кирилл Панченко находит ключи одного из них и возвращает их на трибуну с помощью полиции.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

19. Фанатские заряды исполняются всем стадионом вместе с командой.

20. А путь с трибуны к вагону метро сегодня можно проделать за 5-10 минут.

Фото: «Чемпионат»

Новое «Динамо» доказывает, как во вроде бы застойную эпоху всё изменилось. Мы ходим по ровным, чистым, прозрачным улицам и стадионам. Стараемся не мусорить, не хамить на дорогах, не курить и не пить в общественных места. Да что там: если сегодня Москва обеспокоена использованием целлофановых пакетов, то какой смысл говорить о драках болельщиков?!

Совсем скоро для нас поставят ещё больше камер, станут кормить на трибунах изысканнее, вкуснее и введут билеты по паспортам, чтобы оградить пространство от сомнительных элементов и видеть людей, как на ладони.

Впереди у допущенного до футбола фаната, как у задержавшегося в Москве жителя– обречённость на комфортное, спокойное, контролируемое будущее без скинов, пьяни и драк. «Ада» больше не будет. Только вот так просто и не скажешь – хорошо это всё-таки или плохо.