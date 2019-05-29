Одна фраза президента РФС, которая действительно важна

Вчера прошла очередная конференция РФС. Она прямо так и называлась – очередная. Куча вопросов, которые снова не получили конечного ответа: лимит на легионеров, пиво на стадионах, внедрение Fan ID, расширение количества участников РПЛ…

Фото: «Чемпионат»

Среди такого обилия было легко упустить действительно важную деталь. Президент РФС Александр Дюков высказался об удивительном матче «Чайка» – «Черноморец»:



– Мы получили информацию, что на результат оказали противоправное влияние, он имел признаки договорного. Мы начали проверку и по её результатам направили материалы в правоохранительные органы. Окончательно внутренняя проверка завершится в конце этой – начале следующей недели. Уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить, что, скорее всего, в отношении виновных лиц будут вынесены спортивные санкции.

Для тех, кто не знает, о чём речь, после этого абзаца нарезка голов из той игры. Наибольший интерес вызывают второй и третий голы «Чайки». В одном случае защитник «Черноморца» Обивалин скидывает мяч сопернику, а потом неуклюже пытается его накрыть. В другом случае защитник «Черноморца» Юдин, похоже, сбрасывает скорость, позволяя сопернику убежать с мячом в штрафную.

Ещё до странных голов букмекеры предлагали аномально низкий коэффициент на победу хозяев. Гендир «Урожая» (конкурент «Чайки) Дмитрий Градиленко и футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в наличии спортивный борьбы. Издание «Спорт ДЗД» сообщило со ссылкой на источник в ПФЛ:

– «Урожай» финансово мотивировал «Черноморец» – давал 500 тысяч рублей, чтобы они отобрали очки. Пацаны собрались, начали биться в первом тайме, забили, потом 1:1, а в перерыве представители «Чайки» подошли к тренеру «Черноморца». Видимо, были свои подвязки. И сказали: «Мы перебиваем сумму. Сколько там есть у тебя «рабочих»?» И он взял 4-5 игроков. Во втором тайме они взяли деньги от «Чайки», и эти четыре-пять человек сработали. Доходило до того, что остальные игроки «Черноморца» внаглую стали кричать тренеру: «Меняй меня, что здесь творится!»

На самом деле, вся эта история не так уж удивила. Что-то подобное мы видим практически ежегодно. Удивила как раз реакция нового президента РФС. Возьмём, например, легендарный матч «Терек» – «Крылья Советов» (2009 год). Про ту игру рассказывал и Слуцкий, и много кто ещё.

В 2010-м я спросил Виталия Мутко, почему нет расследования по матчу «Терек» – «Крылья Советов». Ответ был шикарный:

«А что тут расследовать? Все, кто организовывал тот результат, наказаны жизнью. У «Крыльев» сейчас проблемы и с финансированием, и с фанатами».

Интересный подход, не правда ли? Самое удивительное, что к этому подходу все привыкли. Была какая-то надежда на Николая Толстых, но дальше победы на выборах РФС он не продвинулся. Казалось, что он уже занёс меч и будет им карать жадных агентов, вороватых коррупционеров и прочих злодеев, но в реальности ничего не произошло. До сих пор футбольный мир сам переваривал странные матчи. Кто-то делал это спокойно, Гончаренко же сбежал из «Урала» в Беларусь и в этот клуб уже не вернулся. Тогда агент Герман Ткаченко (человек достаточно близкий к «Уралу») выдал в эфире «Наш футбол» многозначительную конструкцию: «В этой ситуации Гончаренко профессионально крупнее, чем руководство «Урала».

Короче, как только это не называли, но до расследований не доходило. Хотя именно запрос в МВД – самый адекватный вариант для людей, которые хотят разобраться в ситуации, а не замять её. Вдумайтесь только, за всю историю нашего футбола официально не было объявлено ни об одном договорном матче. При этом есть стойкое ощущение, что таковых было больше нуля. И вот наконец впервые кто-то будет наказан.

Тяжело представить, чтобы всё замяли после таких слов президента РФС: «Уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить, что, скорее всего, в отношении виновных лиц будут вынесены спортивные санкции». Именно после этой фразы, а не после подачи заявления в МВД становится ясно, что теперь дело не замнут.

Жаль, что начать пришлось с частного клуба. Их у нас неприлично мало. Но если подходить к вопросу принципиально, а не как обычно, то выбирать не приходится. Это первый подобный случай в эпоху Дюкова в РФС. И, похоже, на основе этой истории будут формироваться новые правила игры. Главное, чтобы у Дюкова была такая же принципиальность и в отношении более солидных клубов.

Так, глядишь, кто-то вспомнит и о конфликте интересов Сергея Прядкина.