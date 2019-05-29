Одна фраза президента РФС, которая действительно важна

Вчера прошла очередная конференция РФС. Она прямо так и называлась – очередная. Куча вопросов, которые снова не получили конечного ответа: лимит на легионеров, пиво на стадионах, внедрение Fan ID, расширение количества участников РПЛ…
Среди такого обилия было легко упустить действительно важную деталь. Президент РФС Александр Дюков высказался об удивительном матче «Чайка» – «Черноморец»:
– Мы получили информацию, что на результат оказали противоправное влияние, он имел признаки договорного. Мы начали проверку и по её результатам направили материалы в правоохранительные органы. Окончательно внутренняя проверка завершится в конце этой – начале следующей недели. Уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить, что, скорее всего, в отношении виновных лиц будут вынесены спортивные санкции.
Для тех, кто не знает, о чём речь, после этого абзаца нарезка голов из той игры. Наибольший интерес вызывают второй и третий голы «Чайки». В одном случае защитник «Черноморца» Обивалин скидывает мяч сопернику, а потом неуклюже пытается его накрыть. В другом случае защитник «Черноморца» Юдин, похоже, сбрасывает скорость, позволяя сопернику убежать с мячом в штрафную.
Ещё до странных голов букмекеры предлагали аномально низкий коэффициент на победу хозяев. Гендир «Урожая» (конкурент «Чайки) Дмитрий Градиленко и футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в наличии спортивный борьбы. Издание «Спорт ДЗД» сообщило со ссылкой на источник в ПФЛ:
– «Урожай» финансово мотивировал «Черноморец» – давал 500 тысяч рублей, чтобы они отобрали очки. Пацаны собрались, начали биться в первом тайме, забили, потом 1:1, а в перерыве представители «Чайки» подошли к тренеру «Черноморца». Видимо, были свои подвязки. И сказали: «Мы перебиваем сумму. Сколько там есть у тебя «рабочих»?» И он взял 4-5 игроков. Во втором тайме они взяли деньги от «Чайки», и эти четыре-пять человек сработали. Доходило до того, что остальные игроки «Черноморца» внаглую стали кричать тренеру: «Меняй меня, что здесь творится!»
На самом деле, вся эта история не так уж удивила. Что-то подобное мы видим практически ежегодно. Удивила как раз реакция нового президента РФС. Возьмём, например, легендарный матч «Терек» – «Крылья Советов» (2009 год). Про ту игру рассказывал и Слуцкий, и много кто ещё.
В 2010-м я спросил Виталия Мутко, почему нет расследования по матчу «Терек» – «Крылья Советов». Ответ был шикарный:
«А что тут расследовать? Все, кто организовывал тот результат, наказаны жизнью. У «Крыльев» сейчас проблемы и с финансированием, и с фанатами».
Интересный подход, не правда ли? Самое удивительное, что к этому подходу все привыкли. Была какая-то надежда на Николая Толстых, но дальше победы на выборах РФС он не продвинулся. Казалось, что он уже занёс меч и будет им карать жадных агентов, вороватых коррупционеров и прочих злодеев, но в реальности ничего не произошло. До сих пор футбольный мир сам переваривал странные матчи. Кто-то делал это спокойно, Гончаренко же сбежал из «Урала» в Беларусь и в этот клуб уже не вернулся. Тогда агент Герман Ткаченко (человек достаточно близкий к «Уралу») выдал в эфире «Наш футбол» многозначительную конструкцию: «В этой ситуации Гончаренко профессионально крупнее, чем руководство «Урала».
Короче, как только это не называли, но до расследований не доходило. Хотя именно запрос в МВД – самый адекватный вариант для людей, которые хотят разобраться в ситуации, а не замять её. Вдумайтесь только, за всю историю нашего футбола официально не было объявлено ни об одном договорном матче. При этом есть стойкое ощущение, что таковых было больше нуля. И вот наконец впервые кто-то будет наказан.
Тяжело представить, чтобы всё замяли после таких слов президента РФС: «Уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить, что, скорее всего, в отношении виновных лиц будут вынесены спортивные санкции». Именно после этой фразы, а не после подачи заявления в МВД становится ясно, что теперь дело не замнут.
Жаль, что начать пришлось с частного клуба. Их у нас неприлично мало. Но если подходить к вопросу принципиально, а не как обычно, то выбирать не приходится. Это первый подобный случай в эпоху Дюкова в РФС. И, похоже, на основе этой истории будут формироваться новые правила игры. Главное, чтобы у Дюкова была такая же принципиальность и в отношении более солидных клубов.
Так, глядишь, кто-то вспомнит и о конфликте интересов Сергея Прядкина.
- 29 мая 2019
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