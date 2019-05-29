Финал Лиги Европы – последний матч для Петра Чеха. Он провёл великую карьеру

Финал Лиги Европы станет для Петра Чеха последним в карьере: 36-летний голкипер объявил решении закончить с футболом ещё в середине января. Тогда он опубликовал душевное послание к болельщикам в «Твиттере»: «Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста и 20-й год, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Чувствую, это правильное время, чтобы заявить, что я ухожу из футбола в конце этого сезона. Проведя 15 лет в Премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я ощущаю, что достиг всего, чего мог».

Легенда АПЛ, один из лучший голкиперов поколения, гений своего дела – это всё про Чеха, вратаря с невероятно красивой и великой историей.

Увлекался хоккеем, играл в футбол на позиции левого полузащитника

Сложно поверить, что двухметровый вратарь родился весом меньше двух килограммов — Чех был одним из тройняшек. Но мальчик довольно быстро окреп и уже в раннем детстве увлёкся спортом. Правда, поначалу Петра не интересовал футбол: «В детстве я больше любил хоккей. Наверное, потому что там больше работы, больше ударов, которые нужно отбивать». Его кумиром был легенда чешского хоккея Доминик Гашек, и, возможно, Чех пошёл бы по этому же пути, но у родителей не хватало денег на дорогую хоккейную амуницию. Альтернативой стал футбол: в шесть лет Петра привели в школу «Виктории Пльзень». Четыре года он играл на позиции левого полузащитника, пока не сломал ногу — восстановившись, Чех решил, что играть в воротах куда безопаснее.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Виктории» Петр провёл 10 лет. Дальше был первый профессиональный контракт с «Хмелом», переход в «Спарту», дебют в Лиге чемпионов и победа на молодёжном чемпионате Европы.

Золото молодёжного Евро-2002

В начале 2000-х в молодёжной чешской сборной собрались перспективные ребята: Ян Полак, Милан Барош, Мартин Йиранек и другие. В первом матче чехи проиграли Франции, но всё же вышли из группы со второго места. За весь турнир Чех пропустил всего пять мячей, а в финальном матче (тоже, кстати, с Францией) блеснул в серии пенальти, подарив команде чемпионство.



Уже будучи в «Челси», Чех вспоминал ту победу: «Она остаётся одной из самых важных в моей карьере. Последние годы я играю в одном из лучших клубов мира. Я по три раза побеждал в чемпионате и Кубке Англии, завоевал множество трофеев, но тот успех с молодёжной сборной Чехии был особенным».



После Евро голкипер перешёл в «Ренн», а оттуда, спустя несколько лет, его забрал «Челси».

11 лет в «Челси»

При переходе в лондонский клуб никто не давал Чеху гарантий, что он сразу же станет первым номером. Петру предстояло побороться за право быть основным с Карло Кудичини. Итальянского вратаря обожали болельщики, он старательно и профессионально подходил к делу, но в одном и том же матче мог легко потащить «мёртвый» мяч и так же легко пропустить совершенно простой удар.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Довольно скоро Чех занял место Кудичини в воротах. Поспособствовала этому травма итальянца и уверенная, стабильная игра Петра.



«Это был матч на «Стэмфорд Бридж» против «Тоттенхэма» в 2004 году (0:0), — вспоминал позже Чех. — Отличное спасение, отличная реакция, но самое главное то, что когда я стал номером один в команде, посадив любимца фанатов Карло Кудичини на лавку, все думали об одном: «Почему Карло не играет?». Так что, понимаете, это был тот самый момент, после которого я решил: «Окей, теперь они поймут, что я тоже могу. Поэтому меня и ставят в основу».



Чех вписался в систему Моуринью и уже в первый же сезон установил рекорд Премьер-лиги по количеству минут без пропущенных голов: он не пропустил ни одного мяча за 11 игр и 35 минут (1025 минут). 83% отражённых ударов, 13 пропущенных голов за 35 игр – после такого сезона ни у кого не осталось сомнений, что Чех будет номером один.



За 11 лет в «Челси» он четыре раза выигрывал АПЛ и Кубок страны, трижды – Кубок лиги, дважды – Суперкубок, а ещё по разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы. За это время Чех стал не просто кумиром для болельщиков, но и пополнил ряды легенд лондонской команды, встав наравне с Дзолой, Озгудом, Тэмблингом, Кларком, Дрогба, Терри и Лэмпардом.

Вратарь в шлеме

«В тот день, когда это произошло, мне сказали, что я не смогу больше сыграть в сезоне. А может, и в следующем тоже. Мне сообщили, что всё будет зависеть от моего восстановления. Это был вопрос жизни и смерти, поэтому футбол отошёл на второй план», — вспоминал Чех о том страшном ударе.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

14 октября 2006 года на 17-й секунде матча с «Редингом» Чех получил коленом по голове от полузащитника Стивена Ханта. Сначала Петр не вставал, но потом каким-то чудом нашёл в себе силы и на четвереньках перебрался за пределы поля, откуда его уже на носилках унесли в подтрибунное помещение. Скорая долго не ехала – по подсчётам врача «Челси», врачи добрались до травмированного вратаря лишь спустя 27 минут. Жозе Моуринью был вне себя от ярости.



По приезде в больницу Чеху поставили диагноз «вдавленный перелом черепа»: ещё пара миллиметров — и вратаря уже не спасли бы. Петру требовалась серьёзная операция, поэтому его повезли в другую клинику, в Оксфорд. Там нейрохирурги удалили осколки раздробившейся кости и вставили металлические пластины в череп.



Кстати, в том матче получил травму и Кудичини – в ворота пришлось встать Джону Терри. Но «Челси» удалось победить.



Процесс восстановления был мучительным: постоянные головные боли, усталость, головокружения. Чех занимался с неврологом и нейропсихологом, постоянно настраивал себя на скорое возвращение. Для Чеха изготовили специальный шлем, в котором ему с тех пор нужно было играть постоянно: не потому что он сам чего-то боялся, а потому что любой удар мог привести к плачевным последствиям.



20 января 2007 года Чех вышел в матче против «Ливерпуля». В марте того же года он стал лучшим игроком месяца.

Фото: guinnessworldrecords.com

Книга рекордов Гиннесса

За свою долгую карьеру Чех установил немало рекордов, один из которых был внесен в Книгу рекордов Гиннесса: 203 сухих матча. 162 их них – за «Челси», что является рекордом АПЛ.



Всего в АПЛ Чех провёл 443 матча, в которых только раз получил красную карточку.

«Арсенал» и будущее

В сезоне-2014/15 Чех попал в похожую ситуацию, как когда-то Кудичини. Петр стал всё реже и реже выходить на поле, потому что Моуринью сделал ставку на молодого Тибо Куртуа, который перешёл в «Челси» из «Атлетико». Чеха, который всегда стремился играть, перспектива сидеть в запасе совсем не прельщала, поэтому он решился перейти в «Арсенал». Три сезона подряд он стабильно выходил в каждом матче, 39 игр провёл на 0, но в этом сезоне проиграл конкуренцию Бернду Лено.



Ходят слухи, что после завершения карьеры Чех вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора. Это будет очень красиво, чем бы ни закончился финал Лиги Европы.

Чех вне поля

Несколько фактов.



— Чех знает пять языков: чешский, английский, французский, немецкий и испанский.



— Любовь к хоккею никуда не исчезла, поэтому Петр с интересом следит за НХЛ.



— В 2016 году Чех был болбоем на тренировках теннисиста Радека Штепанека, который готовился к Уимблдону.



— Чех отлично играет на барабанах и когда-то даже завёл канал в YouTube, куда выкладывал видеокаверы на известные треки. Любовь к музыке началась с игры в Rock Band на PlayStation. «Я без раздумий прыгнул за барабаны, хотя в реальной жизни никогда к ним не прикасался», — рассказал он в одном из интервью.

Видео доступно на официальном канале Петра Чеха в YouTube.

— По случаю завершения карьеры Чех записал песню «That’s football» («Это футбол») с барабанщиком «Queen» Роджером Тейлором.