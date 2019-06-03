2 сильных момента финала ЛЧ. Оба случились после матча

Цикл подкастов «Про 3-4-3» заканчивается разбором финала Лиги чемпионов. Ведущие Кирилл Хаит и Григорий Телингатер спорят о назначенном пенальти, возмущаются выбором лучшего игрока (по версии УЕФА им стал ван Дейк), а еще обнаружились мощные истории, которые не попали в трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».



Этот выпуск «Про 3-4-3» стал последним, но летом «Чемпионат» не будет долго отдыхать и запустит новый цикл подкастов – о людях, которые изменили английский футбол.



00.30. Спорим о финале Лиги чемпионов. Матч – провал?

06.09. Почему пенальти настолько повлиял на игру?

08.14. Пенальти – спорный? Что об этом говорят в Англии.

14.05. Кейн в старте – ошибка Почеттино?

18.50. Ван Дейк признан лучшим игроком финала ЛЧ. Лучшим был не он.

21.20. Трогательная история Хендерсона и его отца.

22.46. Клопп и Почеттино ждали финальный свисток в обнимку.

24.04. АПЛ разорвала Европу. Стоит ждать продолжения? И о проблемах «Сити».



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