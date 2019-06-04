Дементьев: за хорошую работу нужно платить

Кирилл Дементьев стал первым комментатором проекта Okko Спорт, чьё имя Владимир Стогниенко раскрыл после назначения на должность шеф-редактора спортивной видеоредакции проекта. В своём интервью Дементьев рассказал об английском стиле, своем отношении к платным подпискам и объяснил, почему надо смотреть АПЛ на Okko Спорт в новом сезоне.

АПЛ на Okko Sport: как это будет. Рассказывает Владимир Стогниенко Большое интервью с шеф-редактором спортивной видеоредакции проекта.

– Кто и как пригласил вас участвовать в проекте Okko Спорт?

– Я нахожусь в дружеских отношениях с Владимиром Стогниенко, поэтому о том, что в Rambler Group создается такой проект, знал довольно давно. Устные договоренности у нас с ним были ещё тогда, когда ни о чём ещё не было объявлено официально. Дождались релиза, всё обговорили – у меня каких-то лишних и дополнительных вопросов не было.



– В чём вы видите шанс Okko Спорт, чтобы взорвать рынок футбольных трансляций?

– Продемонстрировать, как можно показывать футбол, если делать это не по телевизору. Рынок интернет-контента развивается весьма активно, средний возраст зрителей растет и будет расти. Тот же ютуб сейчас в основном смотрят подростки, но они неизбежно растут. Структура зрителей меняется, и востребованность футбольного контента в связи с этим, я надеюсь, будет расти. Это не значит, что с телевизором надо покончить, но здоровая конкуренция еще никому не мешала. А явная монополия препятствует развитию. Если Okko Спорт получится ярким и близким людям проектом, всем придется с этим считаться. Могу только сказать, что в случае с Okko как онлайн-кинотеатром такой взрыв уже был сделан.

– Есть вещи, которых, на ваш взгляд, не хватает российскому зрителю в показе футбола?

– У нас пока, к сожалению, проблема не в качестве контента, а в интересе к нему. Не удается донести большой группе людей, что футбол (и вообще спорт): это круто, ярко и интересно. Баскетбольный ЦСКА выигрывает «Финал четырёх», а резонанса практически нет.



Нужно искать формы, слова и жесты, которые заинтересуют футболом тех, кто сейчас его не воспринимает. Перед каждым ярким спортивным проектом, который сейчас появляется в России, стоит задача достучаться до тех, кто не интересуется спортом.



– Комментирование в интернете для вас несёт больше свободы, чем работа на федеральном канале во время матча сборной России?

– Пока у нас даже нет жанра интернет-трансляций как такового. Нужен ли новый язык, а если да, то какой – решение вот этой задачи поможет нам стать успешными.



У меня еще нет понимания, как это должно быть. Новая форма, свежесть – это обязательно. Мне кажется, интернет-аудитория пока сама не до конца понимает, чего она хочет. Все требуют перемен, но не могут сказать, что именно им нужно. С расширением аудитории будут востребованы разные комментаторы, в этом нет ничего плохого.



– Как у вас складываются отношения с платными сервисами?

– Я смотрю спортивные каналы «НТВ Плюс» с 1997 года, всё это время я за них платил. Поэтому для меня это нормально – платить за контент. Плохо, что платное спортивное телевидение в России в какой-то момент перестало развиваться.



Конечно, иногда и мне приходилось что-то скачивать, но уже несколько последних лет удобнее потреблять контент легально. У меня есть музыкальная подписка, а иногда даже несколько. Также несколько подписок на онлайн-кинотеатры, среди которых и Okko. На спортивные каналы тоже. Плюс книги: я перестал искать их бесплатно и пользуюсь легальными сервисами. Наверное, это моя принципиальная позиция: за хорошую работу нужно платить.



– Получается, только игр нет из привычного пакета подписок.

– Да, я в детстве наигрался, сейчас не интересно. Пробовал возобновить и играть снова, но не вставляет.



– Ваши первые воспоминания про английский футбол?

– Конечно, цикл программы «На пути к «Уэмбли». Невероятный уровень тогда был, иностранный футбол тогда вообще казался чем-то невозможным. Доступа к нему почти не было, смотреть сложно. Все ждали чемпионатов мира или Европы, а тут Англия. Взрыв, безумие – такие эмоции остались из того времени.



Плюс, конечно, матч «Блекбэрн» – «Спартак» в Лиге чемпионов в 1995 году, когда Дэвид Бэтти и Грэм Ле Со подрались между собой. Настоящий английский футбол в деле!

– Вы – фанат Германии и Бундеслиги. Есть что-то в английской культуре, от чего вы кайфуете?

– Мне с англичанами даже проще, потому что я английским свободно владею, в отличие от немецкого. Мне нравится их самоирония и юмор. Попытки найти что-то забавное в себе и других. «Дживс и Вустер», например, это прям мое.



Высочайший уровень подачи футбола у них на ТВ тоже восхищает. Когда о футболе рассуждают эксперты статуса Анри, которые были звездами.



Ну и зависть, конечно, насколько все это там востребовано. Огромная аудитория, которая следит и обсуждает.



– А что по английской кухне?

– Не могу себя назвать её фанатом. Популярность фиш-н-чипс вообще не понимаю. Много раз пробовал, но до сих пор не понял, вокруг чего весь фарс. Хотя и неплохо, конечно.



Вот пироги у них классные. Когда много начинки и мало теста. Тот же «пастуший» пирог – отличное пабное блюдо.



Люблю британские эли и сидр. Именно вот английский сухой сидр считают лучшим. Знаю, что есть басконский и нормандский, но они другие. Мне нравится британский вариант. Именно сидр в плане гастрономии у меня ассоциируется с Англией в первую очередь.



– Культура баров с липким полом, в которых не протолкнуться, вам близка?

– Мне больше нравится ирландская пабная жизнь, там как-то веселее и ярче. Но в целом, конечно, барная культура Великобритании – это круто.



– Англия – это ещё стиль. У вас в гардеробе есть классические английские вещи?

– Да, конечно! Раньше, когда я больше интересовался всем подобным, покупал в Англии классический тренч, костюм даже брал. Классический английский стиль – топ, но мне в последнее время ближе американские вещи.



– Нет ощущения, что сейчас это сильно размывается? И уже нет строго английского стиля или строго итальянского.

– Ну нет, английский и итальянский стиль нельзя перепутать, разница даже в крое. Другое дело, что сейчас необходимость в ношении костюмов становится все меньше. Я, например, практически не ношу. Это сейчас уже для офисов больше. Вряд ли классический мужской костюм отомрет, но наверняка во что-то трансформируется. Он же и таким, какой сейчас, стал не сразу.



– У вас есть любимое слово из английского языка?

– Люблю слово «бэкграунд», оно очень удачное. Одним русским аналогом его даже не объяснить, наверное. Английский язык вообще хорош тем, что он очень четкий. Если наш язык скорее описательный, то там одним словом можно выразить очень многое.



Но вообще я не поклонник англицизмов. Но некоторые так хорошо входят и описывают все, что хочешь сказать, то неосознанно используешь.



– Три вещи из АПЛ, которые вы бы перенесли в российский футбол.

– Во-первых, общую атмосферу трибун, помешательство на футболе. Второе – качество полей, оно выдающееся. Третье – спортивный характер происходящего на поле. Надо признать, что в Англии значительно меньше провокаций, симуляций и попыток обмануть.



– У вас есть любимая команда в истории АПЛ?

– Понятно, что 70-е я не очень хорошо помню. Скажу так: эпоха Фергюсона – это самое выдающееся, что было в английском футболе. Когда такое долгое доминирование продолжается с разными командами, это невозможно не уважать. Хотя я ни разу не фанат «Манчестер Юнайтед».



Конечно, то, что сейчас делают Клопп и Гвардиола, это восхищает.



– Кто в АПЛ мог бы стать идеальным Джеймсом Бондом?

– Он уже не совсем из АПЛ, но Бекхэм был бы идеальным. Почему бы и нет. Он недавно играл в матче ветеранов «МЮ» и «Баварии», выглядит прекрасно, в отличной форме.



– Почему надо смотреть АПЛ на Okko Спорт?

– Это лучший чемпионат в лучшей фазе. В лучшем показе и с лучшими комментаторами!



– Обязательно любить чемпионат, который комментируешь?

– Им надо хотя бы интересоваться, это точно. Любовь – своеобразное понятие. Тебе должно нравиться то, что ты делаешь. Иначе лучше этим не заниматься. Так что не любить футбол и чемпионат, который комментируешь, нельзя точно.



– А сам футбол вы за что любите?

– За уникальность каждого конкретного матча. Комментарий футбола – чистое творчество, где нельзя ничего спланировать и написать заранее. Всегда жизнь подаёт все иначе.

– Что делать, чтобы не надоедало смотреть и комментировать футбол?

– Во-первых, дозировать это. Иногда давать себе отдых и паузы. А самое главное – сохранять свой собственный интерес. Вам должно искренне нравиться смотреть эту игру и следить за ней.



– Ваш идеальный выходной?

– Прогулка по какому-нибудь любимому городу: например, Риму. Хотя вполне представляю выходной за просмотром какого-то хорошего фильма или сериала. Либо с книгой на пляже – тоже с большим удовольствием.



– Какие книги?

– Я люблю фэнтези. «Игра престолов» в литературном варианте, безусловно, для меня одно из любимых произведений. Или вся серия о «Ведьмаке», которую в основном знают по игре. Хотя это потрясающее, многослойное и юмористическое произведение с глубоким смыслом.



Но я люблю и триллеры с детективами, хотя хороших в последнее время не попадается. Спортивную литературу, конечно, читаю тоже, но она не входит в число любимых жанров. Могу посоветовать книгу Рафаэля Хонингстейна «Немецкая машина футбола».

Видеоинтервью Стогниенко с Дементьевым