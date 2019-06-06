Англия проводит матч в Португалии. Фанаты уже устроили там беспорядки

Сегодня вечером сборная Англии встретится с Нидерландами в полуфинале Лиги наций в португальском городе Гимарайнш. Поддержать свою команду из Англии приехали 18 тыс. болельщиков. Но матч сборной Англии ещё не начался, а их болельщики уже оказались в центре внимания. Причём, даже не в Гимарайнше, а в 50 километрах, в город Порту.

Беспорядки начались во время матча сборных Португалии и Швейцарии. В Порту, в центре города, на площади Либердаде, расположена фан-зона с большим экраном для просмотра матчей. Там собралось около тысячи человек, в том числе около двухсот англичан.

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Что произошло

Мнения разнятся. По данным английских СМИ (BBC, Standard), когда Криштиану Роналду забил первый гол, из толпы англичан в португальцев полетели бутылки от пива и булыжники, которые фанаты выковыряли из мостовой. Также, по некоторым свидетельствам, они мочились прямо на тротуар. После этого полицейские оцепили площадь и оттеснили англичан с фан-зону. При этом в полицию тоже летели бутылки и камни, а англичан в ответ били дубинками. Журналист BT Sport ретвитнул одно видео с места событий. И подписал его:

Хватит. Позорить. Нашу. Страну.

Отметим, что во время полицейской атаки местные жители аплодировали и кричали в адрес англичан ругательства.

По версии одного из болельщиков, всё было по-другому: во время гола Роналду в фан-зоне Англичан подбросили в воздух одну бутылку, после чего полиция сразу же напала на всех, кто говорил по-английски.

С другой стороны, официальную версию поддерживает другой болельщик, Уилл Бёрнс, который был на месте событий. В интервью Standard он сказал: «Португальские болельщики смотрели матч семьями. Было ужасно видеть, как они убегают под крики детей, а им вслед неслись крики «Англия навсегда!» и бутылки. Мне было стыдно».

Столкновения с полицией продолжались до конца матча.

После игры англичане вернулись на площадь и начали танцевать. Полиция им не мешала.

По итогам двое англичан арестованы, ещё двое пострадали. В официальном заявлении Футбольной ассоциации Англии инцидент осуждается. «Люди, ответственные за беспорядки, не могут называть себя болельщиками. Им не рады в футболе. Они позорят свою команду и большинство настоящих болельщиков, которые отличаются примерным поведением и красиво поддерживают сборную».

Также инцидент осудили в полиции, главный констебль (первое лицо в полиции страны) Марк Робертс назвал поведение фанатов «абсолютно неприемлемым». Также в полиции отметили, что это уже второй случай беспорядков в Порту за сутки – раньше случилась драка в баре.