Де Хеа хочет уйти из «МЮ». И требует за это 35 млн евро

«Нам нужно будет вернуться с другой психологией и другим пониманием того, что такое быть «Манчестер Юнайтед», – говорил Оле-Гуннар Сульшер после окончания сезона АПЛ. Еще раньше коуч постоянно подчеркивал, что многим футболистам команды надо переосмыслить свое отношение к делу и задуматься о приоритетах. Так что «МЮ» ждет невероятно увлекательное лето в плане перестройки команды. И многие лидеры прошлых сезонов могут быть проданы.

Самый неожиданный слух последних дней: расставание клуба с голкипером Давидом Де Хеа. Контракт испанского вратаря истекает следующим летом. Прямо сейчас начинаются переговоры о новом соглашении. И футболист требует крупный контракт.



В марте была опубликована зарплатная ведомость «Юнайтед», согласно которой зарплата Де Хеа – 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и он входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Но его доход почти в два раза меньше лидера по зарплате: у Алексиса Санчеса 350 тысяч фунтов в неделю. Де Хеа понимает, что по уровню влияния на результат он намного важнее для клуба, поэтому даже 350 тысяч его не устраивают – по слухам, он хочет больше. И в целом испанец готов на вариант, при котором он сменит клуб следующим летом. В конце концов несколько лет назад Де Хеа уже чуть не ушел из «МЮ»: от трансфера в «Реал» отделил только сломанный факс.

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И сейчас перед «Манчестер Юнайтед» стоит максимально сложный выбор. Можно пойти на все финансовые требования голкипера и сохранить его. Можно отказаться от переговоров, но тогда есть риск, что испанец следующим летом просто уйдет бесплатно. За ноль евро отпускать одного из лучших вратарей мира – «МЮ» не может этого себе позволить просто с точки зрения поведения топ-клуба. Англичане хотят за игрока не меньше 90 млн евро, зная, что к нему есть интерес со стороны «Ювентуса» и «ПСЖ».



Но и представители Де Хеа понимают логику работы рынка и суть всей ситуации. Они понимают, что от поведения и решений игрока во многом зависит успех будущих переговоров. И на случай быстрого трансфера этим летом требуют огромный бонус лояльности для своего клиента. По информации английских СМИ речь идет фактически о половине средств, вырученных от суммы трансфера, в районе 33 млн евро, которые должны отойти игроку. Либо все переговоры будут отвергаться, саботироваться и срываться, а следующим летом Де Хеа все равно уйдет бесплатно.

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У «МЮ» фактически нет иного выхода – только пойти на условия игрока. Поэтому сейчас идут переговоры о том, чтобы хотя бы сократить процент бонуса, который получил Де Хеа за сделку с другим клубом. Говорят, что руководство англичан согласно отдать 20 млн фунтов в случае успешного завершения трансфера. Тогда на сделке получится заработать не меньше 40 млн фунтов, которые клуб готов направить на поиски нового голкипера. Хотя есть вариант, что основным станет Серхио Ромеро: аргентинец уже вытеснял Де Хеа из состава по ходу прошлых сложных переговоров о контракте последнего. Но английские журналисты уверены, что замена будет куплена и говорят о том, что это будет Уго Льорис.