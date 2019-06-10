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Голкипер Давид Де Хеа хочет 35 млн евро за уход из «Манчестер Юнайтед»

Давид Де Хеа хочет 35 млн евро за уход из «МЮ»
Павел Пучков
Де Хеа хочет уйти из «МЮ». И требует за это 35 млн евро
И вратарю реально готовы заплатить за уход!
Футбол / Англия 0

«Нам нужно будет вернуться с другой психологией и другим пониманием того, что такое быть «Манчестер Юнайтед», – говорил Оле-Гуннар Сульшер после окончания сезона АПЛ. Еще раньше коуч постоянно подчеркивал, что многим футболистам команды надо переосмыслить свое отношение к делу и задуматься о приоритетах. Так что «МЮ» ждет невероятно увлекательное лето в плане перестройки команды. И многие лидеры прошлых сезонов могут быть проданы.

Самый неожиданный слух последних дней: расставание клуба с голкипером Давидом Де Хеа. Контракт испанского вратаря истекает следующим летом. Прямо сейчас начинаются переговоры о новом соглашении. И футболист требует крупный контракт.

В марте была опубликована зарплатная ведомость «Юнайтед», согласно которой зарплата Де Хеа – 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и он входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Но его доход почти в два раза меньше лидера по зарплате: у Алексиса Санчеса 350 тысяч фунтов в неделю. Де Хеа понимает, что по уровню влияния на результат он намного важнее для клуба, поэтому даже 350 тысяч его не устраивают – по слухам, он хочет больше. И в целом испанец готов на вариант, при котором он сменит клуб следующим летом. В конце концов несколько лет назад Де Хеа уже чуть не ушел из «МЮ»: от трансфера в «Реал» отделил только сломанный факс.

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И сейчас перед «Манчестер Юнайтед» стоит максимально сложный выбор. Можно пойти на все финансовые требования голкипера и сохранить его. Можно отказаться от переговоров, но тогда есть риск, что испанец следующим летом просто уйдет бесплатно. За ноль евро отпускать одного из лучших вратарей мира – «МЮ» не может этого себе позволить просто с точки зрения поведения топ-клуба. Англичане хотят за игрока не меньше 90 млн евро, зная, что к нему есть интерес со стороны «Ювентуса» и «ПСЖ».

Но и представители Де Хеа понимают логику работы рынка и суть всей ситуации. Они понимают, что от поведения и решений игрока во многом зависит успех будущих переговоров. И на случай быстрого трансфера этим летом требуют огромный бонус лояльности для своего клиента. По информации английских СМИ речь идет фактически о половине средств, вырученных от суммы трансфера, в районе 33 млн евро, которые должны отойти игроку. Либо все переговоры будут отвергаться, саботироваться и срываться, а следующим летом Де Хеа все равно уйдет бесплатно.

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У «МЮ» фактически нет иного выхода – только пойти на условия игрока. Поэтому сейчас идут переговоры о том, чтобы хотя бы сократить процент бонуса, который получил Де Хеа за сделку с другим клубом. Говорят, что руководство англичан согласно отдать 20 млн фунтов в случае успешного завершения трансфера. Тогда на сделке получится заработать не меньше 40 млн фунтов, которые клуб готов направить на поиски нового голкипера. Хотя есть вариант, что основным станет Серхио Ромеро: аргентинец уже вытеснял Де Хеа из состава по ходу прошлых сложных переговоров о контракте последнего. Но английские журналисты уверены, что замена будет куплена и говорят о том, что это будет Уго Льорис.

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