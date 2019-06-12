Свободу Федору Чалову. Почему Черчесов не ставит лучшего бомбардира РПЛ

— Россия – топ. Это суперкачественная команда. Поверьте, я смотрел матч с очень удобного места и все заметил, — начал тренер сборной Кипра Ран бен-Шимон, и с ним сложно было поспорить.
Команда Черчесова могла вновь крупно победить. Даже со счетом 10:0, если бы судьи засчитывали мячи, если бы с трех метров попадал Дзюба, если бы нам вообще чуть больше везло. Но, все равно показалось, что некоторые игроки растранжирили свежесть в погоне за почтальонным рекордом с Сан-Марино. Мы можем ошибаться, но после минимальной победы игроки топ-команды хоть и зарядили вместе с трибунами, все равно выглядели печально.
Самокритично начал и Черчесов.
— Мы к каждой игре готовимся и изучаем соперника – знали, что будет непросто. Кипр — организованная команда с хорошими игроками, да и побеждать соперника было важно, чтобы сохранить свои шансы на успешное выступление в группе. Но, если бы мы забивали, то игра бы сложилась полегче. А счет 1:0 – он скользкий, любой стандарт мог иной результат принести. Но три очка есть три очка. Этот сезон мы завершили на хорошей ноте.
— Не счиатаете ли вы, что с Сан-Марино случился некий расслабон у некоторых футболистов? Можете предъявить им претензии?
— Могу с уверенностью сказать, что если бы случился расслабон, то сегодня бы мы точно проиграли. Ничего такого не было. Претензии я могу предъявить только себе. Им же я могу назначать только требования. Да и вообще, для вас какой-то яркий финт — хороший, а для нас – плохой. Нужно, чтобы все делалось своевременно. Но сегодня это не всегда получалось, да и плохо, что не превратили моменты в голы.
— Показалось, что Дзюба устал. Понятно, что такой игрок полезен при стандартах, он цеплялся за мяч, но у него не было свежести в последней части матча. Почему он провел все 180 минут в этом трехдневном цикле?
— Если бы счет бы 2:0 или 3:0, то я бы его поменял. Но капитан должен быть на поле и вести команду к победе. Поэтому он остался на поле. Вот и все.
— Но мы скорее имеем в виду игру с Сан-Марино. Понятно, что вы дали забить ему 4 мяча, но ведь выход похожего по антропометрии Комличенко никак не изменил бы результат?
— Вы намекаете, что Дзюба с Сан-Марино устал? Жаль, не могу выдать данные на телефоне. Там такие показатели, что он даже не вспотел.
— Но футболист, который претендует на АПЛ, должен выкладываться в каждом матче.
— Вот с Кипром он вспотел. Да и вообще, выкладывается в каждом матче. Еще раз: попадая в другую лигу, ты адаптируешься к скоростям, к уровню. Артем мотивирован, у него сильный характер, и мы знаем, на что способен.
— То есть, у вас нет сомнений в том, что он заиграет в АПЛ?
— Сомнений у меня нет в нем: ни там, ни тут, нигде. Как и в других игроках. У Артема есть все, чтобы проявить себя.
— Сегодня на трибунах болельщики требовали свободы Федору Чалову. Был даже баннер: где Федор Чалов?
— Чалов сидел на скамейке запасных, причем, делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.
Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Еще раз, все данные у нас есть. Вот Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле.
Можно было бы задать еще много вопросов, на которые Черчесов красиво бы ответил, но тут слово взял местный журналист.
— Кого из игроков «Нижнего Новгорода» вы присмотрели для сборной?
Пресс-зал рухнул, а Черчесов взял секунд 20 на подготовку.
— Жалко, что ваши игроки не пробились в премьер-лигу, тогда их можно было бы реально оценить. Но я был у них на тренировках, и там все хорошо. Вообще надо знакомиться со всеми пластами футбола. Могу знаете как сказать: стадион ваш нам поможет, а игроки пока нет.
Выкрутиться лучше было невозможно. Как и всей сборной России в матче с Кипром, который, надо признать честно, ни единого момента у наших ворот так и не создал.
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