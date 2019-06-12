Зе Луиш собрался в «Порту». Что об этом известно

«Спартаку» необходимо продать одного из двух форвардов

В предыдущие трансферные окна красно-белые отказывали клубам, выражавшим желание купить нападающего сборной Кабо-Верде, но теперь всё изменилось. «Спартаку» нужны деньги на строительство новой команды, поступлений от Лиги чемпионов не предвидится, поэтому единственный способ заработать – выгодно расстаться с имеющимся активом в лице легионеров. Зе Луишем (или Луисом Адриано), Фернандо и Ханни.

«Ресурсы исчерпаны». С кем из футболистов «Спартак» расстанется летом В списке восемь человек. Наши инсайды.

28-летний Зе Луиш – как раз один из самых дорогостоящих футболистов команды. Согласно transfermarkt, его стоимость составляет 7 млн евро, хотя в реальности сумма наверняка окажется выше.

Зе согласен на понижение зарплаты

Информация об интересе к спартаковскому игроку со стороны «Порту» появилась в португальских СМИ в конце прошлой недели. У серебряного призера чемпионата Португалии сегодня не лучший выбор в линии атаки, поэтому свежая кровь клубу не помешает. Сообщается, что в трансфере Зе Луиша заинтересован лично главный тренер «драконов» Сержио Консейсао.



В понедельник издание O Jogo сообщило, что «Порту» и Зе Луиш уже договорились об условиях личного контракта. Футболист готов пойти на понижение зарплаты – с 1,9 млн евро в год, которые он зарабатывает в «Спартаке», до 1,5 млн.



И, наконец, сегодня журналисты Maisfutebol разведали, что «Порту», получив согласие игрока, сделал официальный запрос в «Спартак». Но в цене два клуба пока не сошлись: российская сторона хочет выручить более 10 млн (по версии «Спорт-Экспресс» – 15 млн), а португальская пока готова расстаться с меньшей суммой.



Тем не менее «Порту» готов взять на себя отчисления за трансфер игрока клубам, которые его воспитали, и в налоговые инстанции. Также «драконы» готовы выплатить комиссионные агентам футболиста.

Подруга Зе Луиша уже готова к переезду в Португалию

Вероятность сделки очень высока – совпадают интересы всех сторон, а по цене рано или поздно клубы должны договориться. Напомним, раньше Зе Луиш уже выступал в Португалии – с 2011 по 2015-го он играл в «Браге». Прошлый сезон стал лучшим в карьере нападающего, он отметился 14 голами в 36 матчах за «Спартак» во всех турнирах.



Ни «Спартак», ни Зе Луиш пока информацию не комментировали. Зато это сделала любимая девушка футболиста по имени Алеся.

Развязка истории – совсем скоро.