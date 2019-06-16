Яя Туре перешел в «Хайню». Всё, что об этом нужно знать

Месяц назад агент Дмитрий Селюк анонсировал, что его главный клиент Яя Туре заканчивает игровую карьеру и планирует работать тренером. Говорилось даже, что ивуариец может приехать работать в Россию: помощником или главным тренером. Но затем сам полузащитник всё это опроверг: «Пенсия? Ну нет, я продолжу играть. Слухов было много, но я сам объявлю новости, когда они будут. Футбол – это то, что я не могу описать словами. То, во что я играю практически всю жизнь. Поэтому я продолжу делать это».

При этом последние полгода Туре был без команды, а до этого в «Олимпиакосе» сыграл всего два матча. Концовку сезона он проводил больше в качестве журналиста: например, был корреспондентом на последнем матче «Манчестер Сити», в котором клуб оформил чемпионство. Бывшие партнёры даже успели отпраздновать успех вместе с Яя:

Сегодня Туре прибыл в Китай на подписание контракта с клубом «Циндао Хайню» из второго дивизиона. Заинтересованность в полузащитнике у китайцев появилась после травмы капитана команды Жоана Верду. Другой известный в Европе футболист, сейчас выступающий за «Циндао», – Рикарду Ваш Те. В нынешнем клубе он ещё и самый дорогой игрок по оценке Transfermarkt: 1,1 млн евро.

Три года назад Туре уже связывали со слухами о переходе в один из китайских клубов. Говорили даже, что он может получить контракт на 40 млн евро ежегодно. Но в тот раз сделка не состоялась, а в дальнейшем китайский футбол претерпел ряд реформ, после которых клубы перестали безбездумно вливать деньги в известных футболистов.

Трансферы в Китай никуда не делись. Просто они стали разумнее Вечеринка продолжается.

Но тогда, в 2017-м, Туре говорил, что идея переезда в Китай вызывает у него только негативную реакцию. «Хочу играть в Европе. Я всегда говорю, что если бы я уехал в Китай, то был бы зол на себя. Люди играют в футбол потому, что любят эту игру. Нужно определиться. Те, кто играет, чтобы заработать денег, соглашаются на такие предложения. Мне нравится играть в футбол, я хочу продолжать это делать. Помогать своим партнёрам, играть против топ-соперников». Видимо, события последнего сезона что-то поменяли в позиции ивуарийца.



Но даже с учётом этого удивительно, что Туре согласился на приглашение из клуба, который даже не играет в Суперлиге. Хотя «Циндао» и близок к этому: после 13 туров он лидирует в таблице первого дивизиона. При этом китайцы довольно долго вели переговоры с футболистом: первые слухи о потенциальном переходе появились в середине мая, а в новую страну Яя Туре прилетел лишь сейчас. В английских СМИ есть информация, что потенциальных работодателей смущала физическая форма Туре: на момент первого просмотра он весил 105 кг.

Два года назад китайцы взорвали футбольный рынок. Сейчас они жалеют об этом Большие деньги не помогли прогрессу сборной. Теперь будут другие методы.

В Китае футболиста встречали несколько болельщиков и официальные представители клуба. Судя по фотографиям, либо перелёт дался Туре непросто, либо он в целом не очень рад своему трансферу.

Или он просто вспомнил, что говорил о потере уважения к себе в случае переезда в Китай.