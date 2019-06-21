Мальдини ругал «Милан» за недоверие к легендам клуба. Теперь он сам у руля

В середине июня «Милан» официально объявил о назначении Паоло Мальдини на должность технического директора. Бывший капитан и легенда россонери вернулся в клуб в 2018 году, заняв пост директора по спортивному развитию, и в течение всего прошлого сезона действовал в тандеме с Леонардо. По словам Паоло, ему пришлось многому учиться у более опытного коллеги, поэтому в чём-то (особенно на первых порах) его работа напоминала стажировку. Теперь же, после отставки бразильца, Мальдини сам оказался на его месте, и груз ответственности, который ему придётся нести, будет значительно больше. На этот раз ему предстоит сотрудничать с другим бывшим одноклубником, хорватом Звонимиром Бобаном. Об их уже начавшемся союзе Gazzetta dello Sport недавно опубликовала статью с достаточно оптимистичным посылом: «Милан» начинает перестройку вместе с Мальдини и Бобаном. У обоих к коже пришита футболка россонери. Паоло и Звонимир не только бывшие чемпионы и товарищи по команде: у них такие взаимоотношения, которые без преувеличения можно назвать братством».

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Понятно, что дружба, энтузиазм и преданность не являются гарантией хорошего результата, и сейчас ещё совсем не ясно, что представляет из себя Мальдини-менеджер. Тем не менее то, как он наотрез отказался вернуться в «Милан» при китайских владельцах и согласился, лишь тщательно обдумав предложение Elliott, говорит о том, что с его стороны это взвешенное решение, а значит, и к управленческой должности он чувствует себя готовым. Конечно, такой аргумент в пользу его назначения не более чем косвенный, но всё же он даёт повод для сдержанного оптимизма. Так, например, бывший защитник «Милана» Даниэле Дайно поддержал экс-капитана россонери в его новой роли: «Я очень рад за него. Мы играли вместе, он был для меня примером. Сейчас у Паоло есть великолепная возможность навести порядок после неразберихи последних лет. Он проложит курс для серьезного проекта, позовёт профессиональных функционеров. Уверен, сделает правильный выбор. Паоло справится, ведь никто не знает «Милан» лучше него».

«Милан», как клуб с многолетней историей и традициями, должен быть заинтересован в том, чтобы задействовать в своей управленческой структуре людей, олицетворяющих и передающих его ценности. Любой успешный бренд – это в первую очередь образ, который он формирует о себе в общественном сознании. И с этой точки зрения Мальдини абсолютно правильный человек на высокопоставленную представительскую должность. Он в каком-то смысле отражает идеологическую составляющую проекта, и в глазах миллионов россонери ассоциируются с «Миланом» золотой эпохи. В интервью 2013 года Мальдини так прокомментировал проблемы клуба: «Милан» из волшебной команды превратился в совершенно обыкновенную. И знаете, почему? Во многих великих европейских клубах с похожим прошлым, таких как «Реал», «Барселона», «Бавария», те, кто писал историю, остались там работать, чтобы передавать молодым то, чему они научились. В отличие от них, сам клуб «Милан» перестал передавать эти ценности, не считая инвестиций. На первостепенных ролях в нынешнем «Милане» нет никого из тех, кто творил историю».



Конечно, в тот момент сам Мальдини не был в структуре «Милана», а рассуждать о положении вещей со стороны всегда легче. Тем не менее уже тогда он обозначил свою позицию по одному из фундаментальных вопросов в организации и развитии клуба.



Также надо заметить, что заслуги перед командой и болельщиками в качестве игрока отнюдь не гарантируют успех в роли футбольного функционера, поэтому в отношении Мальдини в данный момент есть и определённый скептицизм. Справится ли он с возложенными на него обязанностями? Проявит ли себя как грамотный руководитель? Многое из этого ещё не очевидно, ведь в прошлом сезоне в плане трансферов и переговоров он скорее оставался в тени Леонардо, больше концентрируясь на внутренних задачах, пытаясь наладить эффективное взаимодействие между менеджментом и командой. Вполне возможно, сейчас некоторые считают его назначение на должность технического директора отчасти популистским ходом.

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Тем не менее нынешние владельцы клуба, фонда Elliott, предложив ему такую роль, ясно дают понять, что рассчитывают восстановить прежний статус «Милана», опираясь на авторитет тех, кто уже вписал себя в его историю. Поэтому, чем бы ни закончилась эта новая глава, думаю, что, и клуб, и сам Мальдини вполне заслужили шанс попробовать написать её вместе. Ещё в августе 2018 года президент «Милана» Паоло Скарони высказался о возвращении Мальдини так: «Трудно словами описать то, что значит Паоло для «Милана». Было за честь видеть то, как он играет и выигрывает бесчисленное количество трофеев. Счастлив и горд возможности поработать с Мальдини в его новой роли. Лидерские качества и опыт Паоло принесут клубу большую пользу. У «Милана» амбициозные задачи, а Мальдини – шаг на пути к возвращению величия «Милану».

Вообще, история «Милана» и семьи Мальдини по-своему уникальна. Это не просто хронология трудовых взаимоотношений, но целая сага, в которой отец и сын были символами команды на протяжении многих лет, её капитанами и бессменными лидерами. Это один из самых ярких примеров, когда любовь к клубу передаётся через поколения. Паоло Мальдини в качестве игрока провёл в «Милане» 25 лет. Если вдуматься, то это просто невероятно. Он дебютировал за красно-чёрных в январе 1985 года, а в 1997-м получил капитанскую повязку, принадлежавшую ему уже до конца карьеры.



«Помню, когда я унаследовал капитанскую повязку от Франко Барези, Капелло спросил, кто будет новым капитаном. Другие, в том числе и Билли Костакурта, тоже имели на это право. Мы решили всё это в раздевалке, и у меня не было проблем с тем, чтобы взять на себя ответственность».

Мальдини был из числа наиболее авторитетных игроков, одним из тех, кого в «Милане» называли сенаторами. Когда Дженнаро Гаттузо вспоминал о своих первых годах в красно-черной футболке, он говорил, что именно эти люди отвечали за жёсткую дисциплину и взаимное уважение в команде. Они во многом определяли допустимые этические нормы, являясь примером для остальных. Нынешнему же «Милану» явно не хватает того, что принято называть идентичностью, а связь между сегодняшним поколением и чемпионскими традициями «россонери» очень условна. Проще говоря, от прежнего итальянского гранда не осталось ничего, кроме имени. Предполагается, что сейчас Паоло Мальдини должен стать неким связующим звеном в этой цепочке генераций, человеком, который на корпоративном уровне сможет воссоздать ДНК прежнего «Милана» — одного из самых сильных клубов Европы. Задача, безусловно, сложная и многокомпонентная.

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

После нескольких провальных сезонов в быстрый ренессанс, похоже, мало, кто верит, так почему бы не предоставить шанс тому, кто действительно этого заслуживает. Если «россонери» суждено, наконец, преодолеть затянувшийся глубокий кризис, будет вполне закономерным, если он сделает это с тем, кто знает клуб изнутри, при этом, являясь одним из его символов и воплощением лучших спортивных и человеческих качеств. В том же интервью 2013 года на вопрос, видит ли себя Мальдини футбольным управленцем, он ответил так: «Моя сильная сторона – знание футбола: оценка игроков и опыт, который я приобрёл за свою долгую карьеру. Думаю, я пережил всю эволюцию современного футбола, поэтому да, мог бы работать функционером».

Получится ли у Мальдини снова привить «Милану», кажется, утраченный «культурный ген» своего поколения и стать одним из сподвижников его возрождения – это уже другой вопрос. Как бы там ни было, итальянец занимает лишь одну из руководящих должностей, и далеко не всё будет зависеть от его решений. Кризис в клубе тоже начался не с него, поэтому делать чересчур пессимистические прогнозы по поводу его будущей работы ещё очень рано. Сейчас ясно одно: боссы имеют право пригласить того, кого считают достаточно компетентным для выполнения поставленных задач, а человек, отдавший команде 25 лет своей жизни, безусловно, имеет право принять это приглашение, если чувствует в себе силы. И, если у Паоло Мальдини всё получится, его история с «Миланом» обретёт красивое продолжение.