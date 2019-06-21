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Сумасшедшие голы из любительского футбола. Видео

Сумасшедшие голы из любительского футбола
«Чемпионат»
Ибрагимович бы одобрил. Невероятные голы из любительского футбола. Видео
Такое нечасто увидишь даже на чемпионатах мира.
Футбол / Любители 0

Многие из нас играют в футбол. И периодически забивают невероятные голы, которые вполне могли бы стать украшением любого крутого матча. Ну, мы так думаем. А потому собрали некоторые такие голы из любительских матчей. Наслаждайтесь!

Гол пяткой в прыжке. Так забивал Ибрагимович в лучшие годы.

Одной левой! Гол, достойный чемпионата мира!

4.27-4.52

От ворот и до ворот наш вратарь вам гол забьёт!

Кто сказал, что женский футбол это скучно? Неймар себе такого не позволял даже в родном «Сантосе»!

Как в FIFA. Обалденный лонгшот из любительского чемпионата.

Невероятный гол через себя в падении. Двойник Руни из Восточной лиги ЛФЛ.

1.50-2.15

Пушка страшная у него! Но наш Колодин всё равно круче.

Забил гол и обрёк себя на контракт с топ-клубом. За ним уже выехали.

1) Навесил прямо с ленточки, а партнёр показал акробатический номер! Эффектный гол из футбольных низов.

2) Кажется, его укусил Ибрагимович. Вратарь просто не ожидал, что такое возможно!

1.09-1.15 и 1.50-2.02.

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