Ибрагимович бы одобрил. Невероятные голы из любительского футбола. Видео

Многие из нас играют в футбол. И периодически забивают невероятные голы, которые вполне могли бы стать украшением любого крутого матча. Ну, мы так думаем. А потому собрали некоторые такие голы из любительских матчей. Наслаждайтесь!
Гол пяткой в прыжке. Так забивал Ибрагимович в лучшие годы.
Одной левой! Гол, достойный чемпионата мира!
4.27-4.52
От ворот и до ворот наш вратарь вам гол забьёт!
Кто сказал, что женский футбол это скучно? Неймар себе такого не позволял даже в родном «Сантосе»!
Как в FIFA. Обалденный лонгшот из любительского чемпионата.
Невероятный гол через себя в падении. Двойник Руни из Восточной лиги ЛФЛ.
1.50-2.15
Пушка страшная у него! Но наш Колодин всё равно круче.
Забил гол и обрёк себя на контракт с топ-клубом. За ним уже выехали.
1) Навесил прямо с ленточки, а партнёр показал акробатический номер! Эффектный гол из футбольных низов.
2) Кажется, его укусил Ибрагимович. Вратарь просто не ожидал, что такое возможно!
1.09-1.15 и 1.50-2.02.
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