Её муж заменил Буффона в «Ювентусе». До этого Щенсны не прижился в Лондоне

По окончании сезона-2017/18 ворота «Ювентуса» покинул Джанлуиджи Буффон. Сразу остро встал вопрос, кто станет преемником великого вратаря, проведшего в «старой синьоре» 17 сезонов. При этом последние годы за спиной итальянца находился голкипер, который был готов взять на себя это бремя. Речь о Войцехе Щенсны. В 2014 году поляк вчистую проиграл конкуренцию в воротах «Арсенала» Давиду Оспине, а сейчас он безоговорочный первый номер «Ювентуса».

Помогает Войцеху справляться с тяготами профессионального футбола его жена — польская певица и актриса украинского происхождения Марина Лученко. У пары уже есть сын. Марина одной из первых заявила, что её муж готов заменить Буффона в «Ювентусе». У пары царит полная идиллия. Войцех иногда шутит над своей супругой в социальных сетях.