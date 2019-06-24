Ничего особенного, просто 26-летний игрок сборной Кении осветлил бороду

Сборная Кении впервые с 2004 года прошла квалификацию к Кубку африканских наций. Это огромное событие для маленькой сборной. Настолько важное, что команду поздравил и президент страны Ухуру Кеньятта. Он также надел футболку сборной.

Самый известный игрок Кении – полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма, а самого неизвестного, третьего вратаря Джона Ойембу из клуба «Акулы Кариобанги», знают только родственники и тренер сборной Кении. Но сегодня главная звезда сборной – не Ваньяма, а 26-летний центральный защитник Джоаш Оньянго. Почему? Сейчас увидите.

Собственно, вот он.

26 лет. Столько даёт «Википедия», столько же указано на портале Transfermarkt. Тот же возраст игрока и на сайте Федерации футбола Кении. Правда, сразу после того как сайт выдал эту информацию, он упал, а при попытке перезагрузить страницу выдавал сообщение: «The site is experiencing technical difficulties». Кажется, нужно просто согласиться с тем, что Джоашу действительно 26 лет. Хотя в его аккаунте в «Фейсбуке» возраст, к сожалению, не указан. Более того, аккаунт Федерации футбола Кении в «Твиттере» даже посвятил Джоашу отдельный фотопост.

Подпись: «Джоаш обзавёлся винтажной белой бородой перед началом Кубка африканских наций. Как думаете, выбрать этот цвет его мотивировал золотой кубок?».

Но многим почему-то оказалось трудно согласиться с этой информацией. Сначала вопросы возникли у журналистов. Испаноязычное издание ВВС посвятило ему статью, где попыталось разобраться, сколько игроку лет. Безуспешно. Также его возраст обсуждают журналисты SportBible и многих региональных изданий в Европе.

В том же твиттер-аккаунте Федерации футбола Кении можно найти более раннее фото Оньянго, где он ещё лишён винтажной белой бороды. Действительно выглядит моложе.

Но факты потеряли значение, когда его фото разлетелось по интернету среди обычных пользователей. 26-летний защитник «Гор Махии» с белой бородой стал хитом и мемом. Пошли шутки.

Есть и попытки как-то обобщить ситуацию. Подпись в посте ниже: «Вот почему футбол в Африке не развивается».

Правда, автор поста забыл, что все три лучших бомбардиров английской Премьер-лиги, Обамеянг, Мане и Салах, – африканцы. То есть насчёт того, что африканский футбол не развивается, он как-то погорячился. Кстати, о Салахе. Вот ещё один философский пост. «Футбол вытягивает из людей жизнь и преждевременно состаривает. Посмотрите на Оньянго и Салаха. Хорошо, что я занимаюсь бегом».

Видимо, тролли надоели Джоашу, потому что уже меньше чем через сутки он сфотографировался в новом образе. Вообще без бороды. Согласитесь, его теперь трудно узнать.

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К сожалению, на шутках в интернете его неприятности не закончились. Оньянго был очень уверен в себе перед первым матчем на турнире, со сборной Алжира. «Я много играл против арабских команд за свой клуб. У меня есть опыт и уверенность в матчах с ними. Алжир – арабская сборная, я знаю, как играют такие футболисты, и готов ко встрече с ними». К сожалению, за день до открытия Кубка африканских наций Оньянго получил травму и матч с Алжиром пропустил.