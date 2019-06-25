ЦСКА присмотрел ещё одного таланта на бразильской лавке. Кто это

Год назад «армейская» селекция доставила Виктору Гончаренко сразу нескольких относительно либо абсолютно безвестных в футбольном мире молодых людей, и время подтвердило её проницательность: ко двору в ЦСКА пришлись почти все. Летом-2019 столь массового призыва под красно-синие знамёна не предвидится – в нём нет необходимости, – но появления ещё одного-двух «ноунеймов» исключать не стоит.

Стремительный прогресс в России Бекао, которого и на родине-то недавно мало кто знал, лишний раз убедил клубный скаутинг в перспективности разработки данного направления. И у него, похоже, уже есть на примете очередной кандидат в открытия нового сезона: срыв переговоров о полноценном контракте Бекао на вердикт топ-менеджмента не должен повлиять. Теперь спортивный департамент ЦСКА присмотрел в Латинской Америке полную противоположность Родриго – и по функционалу, и по габаритам.

ЦСКА готовит предложение «Васко да Гама» по Лукасу Сантосу

Лукас Сантос да Силва ещё полгода назад фигурировал в списках потенциальных новобранцев столичного клуба. Тогда до заключения сделки не дошло – обойма красно-синих уже выглядела достаточно укомплектованной и боеспособной. Сегодня острой необходимости в усилении команда вроде бы тоже не испытывает, но от лишнего человека в группу атаки тренер не откажется. Посмотрите на список штатных форвардов, вылетевших на сбор в Австрии, и у вас тоже отпадут в этом сомнения. В нём «целых» три фамилии – Чалов, Нисимура, Ндиайе.

«Возможно, я перетянул в ЦСКА гайки весной». В гостях у Гончаренко Главный тренер ЦСКА – о прогрессе Чалова, супе Кононова и реальном Чернобыле.

Сантос – не нападающий в классическом понимании этого слова. Но как личность творческая он способен выполнять самые разнообразные задачи на поле – и прежде всего наступательного характера. Решать оборонительные ему чисто физически сложно.

Игроку формата Лукаса не так-то просто подобрать аналог в суровом российском футболе, где борьба превалирует над изящностью, а физика над лирикой. Отнимите десяток лет у динамовского Жоаозиньо – и получите более или менее ясное представление о специфике потенциального «армейца». Такой же миниатюрный (164 см), легковесный (59 кг), техничный – только менее опытный и соответственно искушённый.



На первый взгляд, мелковат, но Обляков, Ахметов или Сигурдссон тоже, знаете ли, не вышибалы. Так что антропометрия бразильца Гончаренко вряд ли смутит – прежде всего тренер будет учитывать игровые характеристики футболиста. А вот здесь ему придётся в значительной степени положиться на чутьё коллег, лично наблюдавших игрока. Составить чёткий портрет Лукаса по нарезкам специализированных платформ вроде Instat – затруднительно. Материала для анализа маловато – всего дюжина матчей за взрослую команду «Васко да Гама». В этом они с земляком Бекао схожи – истинные возможности защитника тоже долго оставались загадкой.



Вот что доподлинно известно о Сантосе: 20 лет, воспитанник «Васко да Гама», правша. Основная позиция – левый полузащитник, но может сработать и справа, и в центре. Есть опыт игры инсайдом и нападающим. В бразильской Серии A Лукас дебютировал прошлым летом. Дебютировал недурно: три передачи в штрафную, в том числе одна потенциально голевая, и пара ударов по воротам – хороший результат для 9 минут пребывания на газоне, а для новичка – так просто отличный. Даже со сноской на итоговый счёт – 1:2 от «Ботафого».

В следующий раз тренер выделил миниатюрному резервисту больше игрового времени – целых полтайма, но усилить и закрепить первичные впечатления о себе Сантосу не удалось. «Васко» крупно уступил дома «Коринтиансу» (1:4), а его кудрявый 38-й номер вернулся туда, откуда пришёл – в молодёжную команду.



Резко в гору дела Лукаса пошли в начале 2019 года – видимо, где-то тогда он и попал в поле зрения скаутов ЦСКА. За четыре месяца Сантос открыл для себя Кубок Сан-Пауло, лигу Кариока (чемпионат штата), Кубок Бразилии и… сборную Бразилии. Перспективного юношу премировали несколькими тренировками в компании Неймара, Коутиньо и прочей звёздной компании в Португалии. Для количества позвали – время от времени «селесао» практикует такие штуки (даже спартаковцев когда-то в Москве подключали), но для юниора это пока едва ли не самое яркое событие жизни.

Дальнейшему движению вверх помешала травма. После апрельской встречи с «однофамильцем», «Сантосом», Лукас снова пропал из виду. Пока восстанавливался, «Васко» начисто завалил старт чемпионата страны: три поражения в четырёх турах предсказуемо спровоцировали тренерскую отставку. А когда вернулся в строй, все места в основе оказались заняты.

Мудрому Вандерлею Лушембурго не понадобилось много времени, чтобы навести порядок в команде. Из пяти следующих матчей «Васко» проиграл лишь один, минимально «Ботафого» (0:1), а два последних и вовсе выиграл. Выбирая между двумя сверстниками подходящего кандидата на левый край полузащиты, Лушембурго отдал предпочтение более атлетичному, рослому Маррони, тогда как Сантосу пришлось всё начинать фактически заново – в молодёжке.

Возвращение получилось многообещающим – дважды по 90 минут, жёлтая карточка и восхитительный гол в последнем туре дублю «Фламенго». Единственный, а стало быть, победный. Подхватив мяч у центральной линии, Сантос ловко ушёл от одного защитника, на входе в штрафную прошмыгнул между двух других и увенчал свой слалом ударом под перекладину.



Серьёзная заявка на подъём в первую команду. И лишний аргумент для «Васко» в потенциальных торгах с московскими коллегами. Очевидно же, что обозначенные на transfermarkt 50 тысяч евро и близко не имеют ничего общего с реальной рыночной стоимостью молодого и, очевидно, одарённого парня. За такие деньги, боюсь, его даже на месяц ЦСКА не одолжат. А поскольку «армейцы» принципиально не переплачивают за «котов в мешке», аренда с правом выкупа за фиксированную сумму выглядит оптимальным вариантом для обеих сторон – даже с оглядкой на случай Бекао. Осталось её определить, эту фиксированную сумму.